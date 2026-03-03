ETV Bharat / international

US-Israel Iran War: सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला, तेहरान में ताबड़तोड़ बमबारी

इराक के बगदाद में सोमवार को सुरक्षा बलों ने ईरान पर अमेरिकी और इजराइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी. ( AP )