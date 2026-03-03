ETV Bharat / international

US-Israel Iran War: सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला, तेहरान में ताबड़तोड़ बमबारी

US ISRAEL IRAN WAR
इराक के बगदाद में सोमवार को सुरक्षा बलों ने ईरान पर अमेरिकी और इजराइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 7:14 AM IST

तेहरान: अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले का आज मंगलवार को चौथा दिन है. इस युद्ध का चौतरफा दुष्परिणाम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है. मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा है जिसका प्रभाव हवाई सेवा, तेल की कीमतों और अन्य दूसरे क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर पड़ा है. इससे भारत समेत दुनिया के कई देश प्रभावित हुए हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान और पश्चिमी ताकतों के बीच सीधा सैन्य संघर्ष और तेज हो गया है. ईरान ने जवाबी कार्रवाई बढ़ा दी है. ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है. इसके साथ ही इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है. ईरान के इन हमलों से अमेरिका और इजराइल को भी जानमाल का काफी नुकसान पहुंचा है. इस बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है. इस हमले से दूतावास में आग लग गई. इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है.

