Iran War Live Updates: इजराइल ने तेहरान में तेल डिपो पर की बमबारी, खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी
Published : March 8, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : March 8, 2026 at 7:37 AM IST
तेहरान: अमेरिका और इजराइल का संयुक्त रूप से ईरान पर हमला एक हफ्ते से अधिक समय से अनवरत जारी है. वहीं, ईरान की ओर से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं. इससे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा है. हालांकि शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों पर हमले को गलत बताते हुए माफी मांगी और कहा कि ईरान अब ऐसा नहीं करेगा. हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि अमेरिका ने ईरान में पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है और इसे धरती से एक बड़े 'कैंसर' को खत्म करने वाला काम बताया. जब पूछा गया कि क्या ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर बमबारी के लिए अमेरिका जिम्मेदार था तो ट्रंप ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया और इसके बजाय स्कूल पर बमबारी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और ईरानी हथियारों की गलत जानकारी को इसका कारण बताया. मिडिल ईस्ट में खासकर यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर में जो हालात हैं उससे कई देश चिंतित हैं. भारत भी उनमें से एक है. इस इलाके में भारत के लगभग नौ मिलियन नागरिक हैं. इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है. इस युद्ध का असर एनर्जी पर भी पड़ रहा है. यह एक वैश्विक चुनौती है. यह घटनाक्रम 28 फरवरी को ईरानी इलाके पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले के बाद हुआ जिसमें उसके सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई और दूसरे बड़े लोगों की मौत हो गई.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के आसमान पर अपना दबदबा बनाने का दावा किया
इजराइली सुरक्षा बलों ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि विश्व के दो सबसे मजबूत इजराइल और अमेरिकी वायु सेना ने ईरान के आसमान पर अपना दबदबा बनाए रखा है.
ईरान के IRGC के कई तेल भंडारों को नष्ट किया: IDF
इजराइल के सुरक्षा बलों ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया है कि उसके वायु सेना ने तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के कई तेल भंडार परिसरों पर हमले किए. ये हमले इंटेलिजेंस से गाइडेंस लेकर किए गए. आईडीएफ का कहना है कि इन तेल भंडारों को इस्तेमाल ईरान में कई मिलिट्री संस्थाओं को फ्यूल बांटने में किया जाता था. इस हमले से ईरानी शासन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है.