Iran War Live Updates: इजराइल ने तेहरान में तेल डिपो पर की बमबारी, खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी

ईरान के IRGC के कई तेल भंडारों को नष्ट किया: IDF

इजराइल के सुरक्षा बलों ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया है कि उसके वायु सेना ने तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के कई तेल भंडार परिसरों पर हमले किए. ये हमले इंटेलिजेंस से गाइडेंस लेकर किए गए. आईडीएफ का कहना है कि इन तेल भंडारों को इस्तेमाल ईरान में कई मिलिट्री संस्थाओं को फ्यूल बांटने में किया जाता था. इस हमले से ईरानी शासन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है.