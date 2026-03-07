Iran War Live Updates: ईरान पर इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी, ईरान भी दे रहा जवाब
Published : March 7, 2026 at 8:18 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 8:25 AM IST
अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले के एक हफ्ते से अधिक हो गए हैं लेकिन युद्ध अभी भी अनवरत जारी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान के बिना शर्त सरेंडर के बिना उसके साथ कोई डील नहीं करेंगे. वॉशिंगटन ने आने वाले समय में भीषण बमबारी की चेतावनी दी है. इसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि यह अब तक का सबसे तेज हमला होगा. इजराइल ने कहा कि उसने शनिवार सुबह तेहरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं. एसोसिएटेड प्रेस के वीडियो में राजधानी के पश्चिमी हिस्से में धमाके और धुएं के बड़े गुबार उठते दिख रहे हैं. इजराइली लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी और बेरूत पर बमबारी की. वहीं ईरान ने पलटवार किया करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों पर और जवाबी हमले किए. लोकल टाइम के मुताबिक आधी रात के बाद यरुशलम के ऊपर कई गड़गड़ाहट जैसी आवाजें सुनी गई. अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं. उसकी मिलिट्री काबिलियत, लीडरशिप और न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया है. लड़ाई के बताए गए लक्ष्य और टाइमलाइन बार-बार बदली हैं, क्योंकि अमेरिका ने कई बार कहा है कि वह ईरान की सरकार को गिराना चाहता है. इस बीच इस मामले की अमेरिका के इंटेलिजेंस से जुड़े दो अधिकारियों के मुताबिक रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जिससे तेहरान को अमेरिकी मिलिट्री पर हमला करने में मदद मिल सकती है. क्रेमलिन ने कहा कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन को फोन किया और ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर अपनी संवेदना जताई. दूसरे डेवलपमेंट में ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि एक स्कूल में हुए धमाके में कई ईरानी स्टूडेंट्स मारे गए थे जो शायद अमेरिकी एयरस्ट्राइक की वजह से हुआ था, जिसमें सरकार के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े पास के एक कंपाउंड पर भी हमला हुआ था. कतर के एनर्जी मिनिस्टर साद अल-काबी ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में चेतावनी दी कि यह युद्ध 'दुनिया की इकॉनमी को नीचे ला सकता है,' और खाड़ी एनर्जी एक्सपोर्ट के बड़े पैमाने पर बंद होने का अनुमान लगाया, जिससे तेल 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है.
LIVE FEED
सऊदी अरब का दावा, 4 ड्रोन नष्ट किए
सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ड्रोन देश के रेगिस्तानी क्षेत्र में थे और ये शायबाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे. इसे नष्ट कर दिया गया है.