Iran War Live Updates: ईरान पर इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी, ईरान भी दे रहा जवाब

सऊदी अरब का दावा, 4 ड्रोन नष्ट किए

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ड्रोन देश के रेगिस्तानी क्षेत्र में थे और ये शायबाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे. इसे नष्ट कर दिया गया है.