US-Israel Iran War: अमेरिकी सीनेट में खारिज हुआ ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव, युद्धपोत हमले में 87 ईरानी सैनिकों की मौत

स्पेन ने मिलिट्री सहयोग के अमेरिका के दावे को नकारा

ईरान में युद्ध को लेकर अमेरिका और स्पेन के बीच राजनयिक झगड़ा बुधवार को और बढ़ गया, जब दोनों सरकारों ने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सैनिकों द्वारा स्पेन के सैन्य अड्डे के संभावित इस्तेमाल पर उलटे-सीधे बयान दिए. व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता के यह कहने के कुछ ही देर बाद कि मैड्रिड में स्पेन की सरकार अमेरिका की मदद करने के लिए मान गई है, स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस सामने आए और इस बात से साफ इनकार कर दिया कि यूरोपियन सरकार ने अपना स्टैंड बदला है. अल्बेरेस ने स्पेनिश रेडियो स्टेशन कैडेना सेर से कहा, 'मैं (व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन) को गलत साबित कर सकता हूं. मिडिल ईस्ट में युद्ध ईरान पर बमबारी और हमारे बेस के इस्तेमाल को लेकर स्पेनिश सरकार का स्टैंड जरा भी नहीं बदला है.' यह असहमति मंगलवार को तब शुरू हुई जब ट्रंप ने कहा कि वह स्पेन के साथ सारा ट्रेड बंद करने जा रहे हैं. एक दिन पहले अल्बेरेस ने कहा था कि उनकी सरकार अमेरिका को दक्षिणी स्पेन में जॉइंटली ऑपरेट किए जा रहे बेस का इस्तेमाल किसी भी ऐसे स्ट्राइक में करने की इजाजत नहीं देगी जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कवर नहीं होता है. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनकी सरकार दुनिया के लिए बुरी किसी चीज में शामिल नहीं होगी.'(AP)