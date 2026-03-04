US-Israel Iran War: इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने के ठिकाने पर हमले का किया दावा
Published : March 4, 2026 at 7:22 AM IST|
Updated : March 4, 2026 at 8:12 AM IST
तेहरान: अमेरिका- इजराइल के ईरान पर किए गए हमले का आज बुधवार को पांचवा दिन है. अभी युद्ध खत्म होने के कोई आसार नहीं हैं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई खींचने के संकेत दिए हैं. अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला जारी है. इजराइल ने हमले का दायरा बढ़ाकर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तक कर दिया है. मंगलवार को लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि बेरूत के आस-पास के इलाकों और दक्षिणी लेबनान में हुए हमलों में कम से कम 52 लोग मारे गए और 154 घायल हुए. इस बीच ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाना जारी रखा. वहीं अमेरिका के एम्बेसी को भी निशाना बनाया गया. ट्रंप ने इसका जवाब अत्यंत कठोरता से देने का ऐलान किया है. पूरे मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, कई एयरपोर्ट पर बहुत कम या बिल्कुल भी फ्लाइट ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, जो वैसे यात्रियों से भरे रहते हैं. ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार देश में मरने वालों की संख्या 800 के करीब पहुँच गई. पिछले चार दिनों से ईरान पूरे इलाके में जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इजराइल और खाड़ी देशों के अंदर कई जगहों पर हमला कर रहा है, जिसमें कतर में एनर्जी फैसिलिटी और सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी शामिल हैं. युद्ध का दायरा बढ़ने, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत और इन सबसे बाहर निकलने का कोई साफ प्लान न होना एक लंबे संघर्ष के लिए माहौल तैयार कर दिया है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे. दुबई जैसी मिडिल ईस्ट में सुरक्षित पनाहगाह मानी जाने वाली जगहों पर भी हमले हो रहे हैं. ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं. जैसे-जैसे संघर्ष बढ़ रहा है अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी नागरिकों से सुरक्षा जोखिमों के कारण एक दर्जन से ज्यादा मिडिल ईस्ट देशों को छोड़ने की अपील की है.
LIVE FEED
ईरान पर हमले के बाद 9000 अमेरिकी मिडिल ईस्ट से निकले
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद से 9000 से ज्यादा अमेरिकी मिडिल ईस्ट से सुरक्षित घर लौट आए हैं.' उन्होंने मिडिल ईस्ट में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से अपील की है कि अगर वह वतन लौटना चाहते हैं तो विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय अमेरिकी नागरिकों को लाने में मदद करेगा.
दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास ड्रोन हमले से लगी आग, कोई हताहत नहीं
ईरान पर मिलिट्री हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच बीती रात दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल के परिसर के पास एक संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद लगी आग पूरी तरह बुझ गई है. अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है. दुबई के अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास ड्रोन से जुड़ी घटना से लगी आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है. इमरजेंसी टीमों ने तुरंत कार्रवाई की. किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
अमेरिका ने ईरान युद्ध में मारे गए सैनिकों के नाम जारी किए
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ईरान युद्ध में मारे गए छह सैनिकों में से चार के नाम जारी किए हैं और कहा है कि वे कुवैत में ड्रोन हमले में मारे गए.
ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर IDF का हमला
इजराइली सुरक्षा बलों ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा,'इस छिपे हुए 'मिनजादेही' कंपाउंड का इस्तेमाल न्यूक्लियर साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने किया था, जो न्यूक्लियर हथियारों के लिए एक जरूरी हिस्सा बनाने का काम कर रहे थे. इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आईडीएफ ने इस नई जगह पर होने वाली गतिविधियों को ट्रैक किया. इससे ईरानी सरकार की न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता का एक जरूरी हिस्सा खत्म हो गया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था आईएईए (IAEA) ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट में इमारतों को नुकसान की पुष्टि की. कहा है कि हाल ही में कुछ नुकसान हुआ है. मंगलवार को एक बयान में संस्था ने कहा कि अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट (FEP) की एंट्रेंस बिल्डिंग्स में नुकसान की पुष्टि हुई है.