US-Israel Iran War: इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने के ठिकाने पर हमले का किया दावा

ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर IDF का हमला

इजराइली सुरक्षा बलों ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा,'इस छिपे हुए 'मिनजादेही' कंपाउंड का इस्तेमाल न्यूक्लियर साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने किया था, जो न्यूक्लियर हथियारों के लिए एक जरूरी हिस्सा बनाने का काम कर रहे थे. इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आईडीएफ ने इस नई जगह पर होने वाली गतिविधियों को ट्रैक किया. इससे ईरानी सरकार की न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता का एक जरूरी हिस्सा खत्म हो गया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की निगरानी संस्था आईएईए (IAEA) ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट में इमारतों को नुकसान की पुष्टि की. कहा है कि हाल ही में कुछ नुकसान हुआ है. मंगलवार को एक बयान में संस्था ने कहा कि अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट (FEP) की एंट्रेंस बिल्डिंग्स में नुकसान की पुष्टि हुई है.