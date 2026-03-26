Iran War Updates: ईरान के द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी, अमेरिका समेत दुश्मन देशों को तेहरान की चेतावनी
Published : March 26, 2026 at 7:58 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 8:10 AM IST
ईरान युद्ध का आज 27वां दिन है. अमेरिका की ओर से 15-सूत्रीय संघर्ष-विराम प्रस्ताव ईरान को दिया गया है. ईरान ने अपना स्वयं का युद्धविराम प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें युद्ध हर्जाने और होर्मुज जलडमरूमध्य पर संप्रभुता की मांग की गई है. इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के दफ्तर ने पुष्टि की है कि वे मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की सहित कई देशों के साथ संभावित युद्धविराम के लिए बातचीत कर रहे हैं. फिलहाल इजराइल की ओर से ईरान पर हमले जारी हैं. वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इससे पहले ईरानी सेना ने तेहरान के साथ बातचीत के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी 'सिर्फ आपस में ही बातचीत कर रहा है. ये और अन्य विरोधाभासी घटनाक्रम स्थिति को लगातार अनिश्चित बनाए हुए है. पाकिस्तान के नेतृत्व में मित्र देशों द्वारा तेहरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस बीच, इजराइल का कहना है कि वह बातचीत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वह ईरान और लेबनान को लगातार निशाना बना रहा है और दोनों देशों में कई जगहों पर हमले कर रहा है. वहीं उसके रक्षा मंत्री ने कहा कि उसने अब तक ईरान पर 15000 से ज्यादा बम गिराए हैं. इजराइली हमलों के सिलसिले में लेबनान ने बताया कि देश में मरने वालों की संख्या अब 1094 हो गई है. साथ ही ईरान और उसके सहयोगी गुटों की मिसाइलों और ड्रोनों ने उत्तरी इजराइल में कई जगहों को निशाना बनाया. अमेरिका भी आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है. कम से कम 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1,000 सैनिक. रिपोर्ट में बताया गया है कि पेंटागन दो मरीन यूनिट तैनात करने की प्रक्रिया में भी है, जिससे इस क्षेत्र में लगभग 5,000 मरीन और हजारों नाविकों की संख्या बढ़ जाएगी. इन कदमों को ट्रंप की ऐसी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे उन्हें यह तय करने में अधिकतम लचीलापन मिल सके कि वे आगे क्या करेंगे.
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विमान-रोधी मिसाइल लॉन्चर ठिकानों पर हमले किए गए: इजराइली वायु सेना
इजराइली वायु सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में ईरान पर ताजा हमलों की जानकारी दी है. इजराइली वायु सेना ने कहा,'खुफिया जानकारी के आधार पर वायु सेना ने रात भर में हमलों की एक श्रृंखला पूरी की. इसमें तेहरान क्षेत्र में ईरानी शासन के हथियारों के उत्पादन स्थलों को निशाना बनाया गया. इन हमलों में हवाई और समुद्री हथियारों के कई उत्पादन स्थलों पर हमला किया गया और इसके साथ ही रक्षा प्रणालियों तथा विमान-रोधी मिसाइल लॉन्चर ठिकानों पर भी हमले किए गए.'
ईरान के किसी एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है: बाकिर कालीबाफ
ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने एक्स पर एक पोस्ट कर बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा,'कुछ खुफिया रिपोर्टों के आधार पर ईरान के दुश्मन एक क्षेत्रीय देश के समर्थन से ईरान के किसी एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं. हमारी सेनाएं दुश्मन की तमाम गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, और यदि वे कोई भी कदम उठाते हैं, तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को लगातार और बिना रुके हमलों का निशाना बनाया जाएगा.'