Iran War Updates: ईरान के द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी, अमेरिका समेत दुश्मन देशों को तेहरान की चेतावनी

विमान-रोधी मिसाइल लॉन्चर ठिकानों पर हमले किए गए: इजराइली वायु सेना

इजराइली वायु सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में ईरान पर ताजा हमलों की जानकारी दी है. इजराइली वायु सेना ने कहा,'खुफिया जानकारी के आधार पर वायु सेना ने रात भर में हमलों की एक श्रृंखला पूरी की. इसमें तेहरान क्षेत्र में ईरानी शासन के हथियारों के उत्पादन स्थलों को निशाना बनाया गया. इन हमलों में हवाई और समुद्री हथियारों के कई उत्पादन स्थलों पर हमला किया गया और इसके साथ ही रक्षा प्रणालियों तथा विमान-रोधी मिसाइल लॉन्चर ठिकानों पर भी हमले किए गए.'