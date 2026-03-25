Iran War Updates: ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला, ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- जीत चुके हैं जंग

ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट इलाके में गिरी मिसाइल

ईरान ने कहा कि उसके बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के इलाके में एक प्रक्षेपास्त्र गिरा. बीती रात हुई इस घटना में प्लांट में किसी के हताहत होने या किसी तरह के तकनीकी नुकसान की कोई खबर नहीं है. ईरान की परमाणु एजेंसी ने इस घटना के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि उसे ईरान की तरफ से यह जानकारी मिली है कि बुशेहर के परिसर में एक और मिसाइल गिरी है. पिछले हफ्ते भी ईरान और रूस ने इसी तरह की एक घटना की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि रूस द्वारा बनाए गए बुशेहर प्लांट के परिसर में एक मिसाइल गिरी थी. युद्ध के जोर पकड़ने के बीच इस घटना ने एक रेडियोलॉजिकल दुर्घटना का खतरा पैदा कर दिया है. (AP)