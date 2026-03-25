Iran War Updates: ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला, ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- जीत चुके हैं जंग
Published : March 25, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 7:35 AM IST
ईरान युद्ध का आज 26वां दिन है. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले को पांच दिनों के लिए रोकने का फैसला लिया है. इस बीच युद्ध खत्म करने को लेकर तेहरान और वाशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू होती दिख रही है. पाकिस्तान समेत अन्य मध्यस्थों के माध्यम से युद्ध विराम के प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए जा रहे हैं. ट्रंप ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई अन्य देशों के प्रमुखों से इस मुद्दे पर चर्चा की. शहबाज शरीफ ने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में दोनों देशों के बीच मध्यस्तता करने की इच्छा जाहिर की है. हालाँकि, ईरान और इजराइल दोनों ने एक-दूसरे पर हमले जारी रखे हुए है. खाड़ी देशों को ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ रहा है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को ट्रंप की घोषणा के बाद से मिस्र, ओमान, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान में अपने समकक्षों से बात की है. मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बताया कि मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती ने भी 'संभावित बातचीत' को लेकर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से फोन पर बात की. ट्रंप ने एक दिन पहले दावा किया था कि युद्ध खत्म करने के लिए पिछले दो दिनों में ईरान के साथ 'बहुत अच्छी बातचीत' हुई. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को खारिज करते हुए ऐसी खबरों को 'फर्जी खबर' बताया, जिनका मकसद तेल की कीमतों को प्रभावित करना था. ऐसी भी खबरें हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर से फोन पर बात की थी. हालाँकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये संवेदनशील कूटनीतिक बातचीत थी और अमेरिका समाचार मीडिया के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा. इन घटनाक्रमों के बीच दो भारतीय एलपीजी वाहक जहाज जग वसंत और पाइन गैस जिनमें 92,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर चुके हैं और उनके 26 से 28 मार्च के बीच पहुँचने की उम्मीद है. ईरान ने मंगलवार को देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पिछले प्रमुख अली लारीजानी के हवाई हमले में मारे जाने के बाद पूर्व ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहम्मद बाकर जालघाद्र को परिषद का नया सचिव नियुक्त किया.
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ईरान की सैन्य शक्ति खत्म हो चुकी है, हम जीत गए हैं: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसवार्ता के दौरान ईरान युद्ध जीत को लेकर बड़े दावे किए. ईरान के साथ शांति वार्ता सफल होगी, इस बारे में वे कितने आशावान हैं, इस पर ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम इसे खत्म कर देंगे. मैं आपको पक्के तौर पर नहीं बता सकता. हमने यह जीत लिया है. सचमुच हमारे विमान तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर से उड़ रहे हैं. वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते. उदाहरण के लिए, अगर मैं उस पावर प्लांट को गिराना चाहूँ, तो वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते. वे पूरी तरह से हार चुके हैं. सैन्य रूप से, वे खत्म हो चुके हैं.'
ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट इलाके में गिरी मिसाइल
ईरान ने कहा कि उसके बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के इलाके में एक प्रक्षेपास्त्र गिरा. बीती रात हुई इस घटना में प्लांट में किसी के हताहत होने या किसी तरह के तकनीकी नुकसान की कोई खबर नहीं है. ईरान की परमाणु एजेंसी ने इस घटना के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि उसे ईरान की तरफ से यह जानकारी मिली है कि बुशेहर के परिसर में एक और मिसाइल गिरी है. पिछले हफ्ते भी ईरान और रूस ने इसी तरह की एक घटना की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि रूस द्वारा बनाए गए बुशेहर प्लांट के परिसर में एक मिसाइल गिरी थी. युद्ध के जोर पकड़ने के बीच इस घटना ने एक रेडियोलॉजिकल दुर्घटना का खतरा पैदा कर दिया है. (AP)