Iran War Updates: अबू धाबी में मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से एक भारतीय घायल, लेबनान में इजराइल की बड़ी कार्रवाई

ईरान यूरोप के लिए सीधा खतरा बन रहा है: पीएम नेतन्याहू

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे. नेतन्याहू ने अराद का दौरा किया जिस पर रविवार को ईरान ने हमला किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ईरान यह साबित करता जा रहा है कि वह सभ्यता और आजाद दुनिया का दुश्मन क्यों है और अब वह यूरोपीय देशों के लिए भी सीधा खतरा बन गया है. इजराइल और अमेरिका अयातुल्ला के आतंकी शासन के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई जारी रखेंगे.' नेतन्याहू ने डिमोना का दौरा किया और कहा, 'अगर किसी को इस बात की सफाई चाहिए थी कि ईरान सभ्यता का दुश्मन क्यों है और पूरी दुनिया के लिए दुश्मन और खतरा क्यों है, तो पिछले 48 घंटों में उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा. पिछले 48 घंटों में उन्होंने आम नागरिकों और बच्चों पर आतंकी हथियार दागे हैं. यहाँ बच्चों की एक नर्सरी है यहाँ बुजुर्गों के रहने का एक घर है. आम नागरिक, परिवार - वे आम नागरिकों पर आतंकी हथियार दागते हैं और अक्सर वे क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित हैं.'