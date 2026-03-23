Iran War Updates: अबू धाबी में मिसाइल के मलबे की चपेट में आने से एक भारतीय घायल, लेबनान में इजराइल की बड़ी कार्रवाई
Published : March 23, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 8:06 AM IST
अमेरिका और इजराइल की ओर से संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध का आज सोमवार को 24वां दिन है. संघर्ष के तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी इसके थमने के आसार नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से आए दिन चेतावनियां और धमकियां दी जा रही है. इस बीच खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइल हमले जारी हैं. अमेरिका की ओर से होमुर्ज समुद्री मार्ग को पहले जैसा बनाने को लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है जो आज समाप्त हो रहा है. वहीं, इन चेतावनियों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी. खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान के हमले और तेज हो गए. ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान 48 घंटों के भीतर होमुर्ज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरानी बिजली संयंत्रों को तबाह कर देगा. खबर ये भी है कि यदि अमेरिका द्वारा ईरान के बिजली संयंत्रों के खिलाफ दी गई धमकियों को अंजाम दिया जाता है तो होर्मुज को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है. इससे भी अहम बात ये है कि अमेरिका तेहरान में सत्ता बदलने का उनका घोषित लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है. वहीं शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को ईरान ने डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी. यह बेस हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन की एक संयुक्त सुविधा है, जो ईरान के तटों से लगभग 4,000 किलोमीटर दूर है. इस घटनाक्रम ने अमेरिका और यूरोप को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ईरान ने पहले खुद ही अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता की सीमा 2,000 किलोमीटर तय कर रखी थी. हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से इस हमले से इनकार किया है. इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की मजबूत पकड़ वैश्विक ऊर्जा कीमतों और अनिश्चितता को लगातार बढ़ा रही है.
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इजराइल ने लेबनान में बड़ी कार्रवाई की, पुल को उड़ाया
इजराइल ने लेबनान में उस पुल को उड़ा दिया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हिज्बुल्लाह अपनी सेना भेजने के लिए करता था. लिटानी नदी के कसमिया पुल पर हमले से बेरूत में गुस्सा भड़क उठा. इजराइली वायु सेना ने रविवार को लेबनान की लिटानी नदी पर बने एक पुल को उड़ा दिया. इजराइल ने हिज्बुल्लाह पर आरोप लगाया कि वह इस पुल का इस्तेमाल अपने लड़ाकों और हथियारों को देश के दक्षिणी हिस्से में भेजने के लिए कर रहा था. इसके साथ ही, इजराइल ने चेतावनी दी कि ईरान समर्थित इस लड़ाका संगठन के खिलाफ उसकी लड़ाई अभी तो बस शुरू ही हुई है.
अमेरिकी सेना के बजट को फाइनेंस करने वाली वित्तीय संस्थाएं निशाने हैं: ईरानी संसद के स्पीकर
पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के बीच, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों, जिनमें वित्तीय संस्थाएँ भी शामिल हैं, के खिलाफ कड़ी धमकियाँ जारी की है. एक्स पर एक पोस्ट में गालिबफ ने कहा, 'सैनिक ठिकानों के साथ-साथ वे वित्तीय संस्थाएँ जो अमेरिकी सेना के बजट को फाइनेंस करती है, वे भी वैध निशाने हैं. अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड ईरानियों के खून से सने हुए हैं. इन्हें खरीदने का मतलब है, अपने मुख्यालय और संपत्तियों पर हमले को न्योता देना. हम आपके पोर्टफ़ोलियो पर नजर रख रहे हैं. यह आपकी आखिरी चेतावनी है.'
ईरान यूरोप के लिए सीधा खतरा बन रहा है: पीएम नेतन्याहू
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे. नेतन्याहू ने अराद का दौरा किया जिस पर रविवार को ईरान ने हमला किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'ईरान यह साबित करता जा रहा है कि वह सभ्यता और आजाद दुनिया का दुश्मन क्यों है और अब वह यूरोपीय देशों के लिए भी सीधा खतरा बन गया है. इजराइल और अमेरिका अयातुल्ला के आतंकी शासन के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई जारी रखेंगे.' नेतन्याहू ने डिमोना का दौरा किया और कहा, 'अगर किसी को इस बात की सफाई चाहिए थी कि ईरान सभ्यता का दुश्मन क्यों है और पूरी दुनिया के लिए दुश्मन और खतरा क्यों है, तो पिछले 48 घंटों में उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा. पिछले 48 घंटों में उन्होंने आम नागरिकों और बच्चों पर आतंकी हथियार दागे हैं. यहाँ बच्चों की एक नर्सरी है यहाँ बुजुर्गों के रहने का एक घर है. आम नागरिक, परिवार - वे आम नागरिकों पर आतंकी हथियार दागते हैं और अक्सर वे क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित हैं.'
अबू धाबी में मिसाइल के मलबे से एक भारतीय घायल
अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने सोमवार को बताया कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा देश की राजधानी को निशाना बनाने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद, गिरे हुए मलबे से एक भारतीय नागरिक को मामूली चोटें आई. उन्होंने बताया कि यह घटना अबू धाबी के अल शवामेख इलाके में हुई. एक्स पर एक पोस्ट में अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने कहा, 'अबू धाबी के संबंधित अधिकारियों ने अल शवामेख इलाके में मलबा गिरने की घटना पर कार्रवाई की है. यह घटना एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद हुई. इस घटना के परिणामस्वरूप एक भारतीय नागरिक को मामूली चोट आई है. जनता को याद दिलाया जाता है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहें या बिना पुष्टि वाली जानकारी फैलाने से बचें.'