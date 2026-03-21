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Iran War Updates: ट्रंप का सैन्य अभियान 'समेटने' पर विचार, IRGC का खाड़ी देशों पर हमले का दवा

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वायु रक्षा प्रणालियों ने रियाद की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 7:36 AM IST

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अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध शनिवार को 22वें दिन में प्रवेश कर गया. पूरे क्षेत्र में डर बढ़ता जा रहा है क्योंकि दुश्मनी कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह मध्य-पूर्व में सैन्य अभियानों को 'समेटने' पर विचार कर रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में और अधिक सैनिक भेज रहे हैं. इजराइल द्वारा ईरान के महत्वपूर्ण 'साउथ पार्स' गैस क्षेत्र पर हमला करने के बाद उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान 'तबाह' हो रहा है और उसने प्रमुख हथियार बनाने की अपनी क्षमता खो दी है. वहीं दूसरी ओर ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और ऊर्जा सुविधाओं को प्रभावित करके नए हमले किए हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उसके आधारभूत आयामों पर फिर से हमला हुआ तो वह और भी कड़ा बदला लेगा. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने इजराइल, कुवैत और सऊदी अरब में कई ठिकानों पर हमले किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी मीडिया में जारी एक बयान में आईआरजीसी ने कहा कि उसने तेल अवीव, एकर और हाइफा बे जैसे शहरों को निशाना बनाया. इसके साथ ही, कुवैत के अली अल-सलेम एयर बेस और रियाद के दक्षिण-पूर्व में स्थित सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर भी हमले किए गए. प्रेस टीवी के अनुसार आईआरजीसी के हवाले से बताया गया है कि इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में 25 जगहों पर 'खोर्रमशहर-4' और 'क़द्र' मल्टी-वॉरहेड मिसाइलें दागी गई. इससे पहले अल जजीरा ने देश की 'डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यूनिट' के हवाले से बताया था कि शुक्रवार को लेबनान में इजराइली हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए और 57 अन्य घायल हो गए. 'नेशनल न्यूज एजेंसी' द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इन ताजा मौतों के साथ ही 2 मार्च से अब तक इजराइली हमलों में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1021 हो गई है. घायलों की संख्या बढ़कर 2641 हो गई है, जबकि 134,600 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं और फिलहाल राहत केंद्रों में शरण लिए हुए हैं.

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