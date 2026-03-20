Iran War Updates: जंग का आज 21वां दिन, ईरान के अहम नैचुरल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा इजराइल, WAR पर लेटेस्ट अपडेट

ईरान के अहम नैचुरल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा इजराइल

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक भीषण जंग के बीच इजराइल ने कहा कि वह ईरान के अहम नैचुरल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा क्योंकि युद्ध से ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मची हुई है. ईरान के खाड़ी के आस-पास तेल और नैचुरल गैस की जगहों पर हमले तेज करने के बाद, इजराइल ने ईरान के एक जरूरी गैस फील्ड पर और हमले न करने का वादा किया है. इससे एक ऐसी जंग का खतरा बढ़ गया है जिसने एनर्जी मार्केट और ग्लोबल इकॉनमी में हलचल मचा दी है.

शुक्रवार को, ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे, जिससे लाखों लोग शेल्टर में चले गए हैं. हाइफा से लेकर गैलिली और लेबनान की सीमा तक, उत्तर के एक बड़े हिस्से में सायरन बज रहे है.