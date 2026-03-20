Iran War Updates: जंग का आज 21वां दिन, ईरान के अहम नैचुरल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा इजराइल, WAR पर लेटेस्ट अपडेट
Published : March 20, 2026 at 7:26 AM IST|
Updated : March 20, 2026 at 7:35 AM IST
अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से ईरान पर किए गए हमले का आज 21वां दिन है. इस जंग का असर पश्चिम एशिया समेत पूरे विश्व में देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के यह ऐलान करने के बाद कि ईरान जंग की आग में बुरी तरह खत्म हो गया है, तेहरान ने गुरुवार देर रात इजराइल की तरफ कई राउंड मिसाइलें दागीं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यरुशलम में कई धमाके की आवाज सुनी गई. इस दौरान पूरे शहर में एयर रेड सायरन बजने लगे. दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जंग से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उनके पक्के राजनीतिक बेस को छोड़कर, सभी राजनीतिक पार्टियों के अमेरिकियों की तरफ से गुस्सा फूट पड़ा है. उनका कहना है कि, ट्रंप ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध में धकेल दिया है. वहीं, दूसरी तरफ तेल की बढ़ती कीमतों, अनिश्चित नतीजों और अमेरिका में बढ़ते नुकसान के बावजूद, 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) के समर्थक अभी भी ईरान में ट्रंप के इस कदम का बड़े पैमाने पर समर्थन करते हैं.
LIVE FEED
ईरान के अहम नैचुरल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा इजराइल
एपी की रिपोर्ट के मुताबिक भीषण जंग के बीच इजराइल ने कहा कि वह ईरान के अहम नैचुरल गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा क्योंकि युद्ध से ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मची हुई है. ईरान के खाड़ी के आस-पास तेल और नैचुरल गैस की जगहों पर हमले तेज करने के बाद, इजराइल ने ईरान के एक जरूरी गैस फील्ड पर और हमले न करने का वादा किया है. इससे एक ऐसी जंग का खतरा बढ़ गया है जिसने एनर्जी मार्केट और ग्लोबल इकॉनमी में हलचल मचा दी है.
शुक्रवार को, ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे, जिससे लाखों लोग शेल्टर में चले गए हैं. हाइफा से लेकर गैलिली और लेबनान की सीमा तक, उत्तर के एक बड़े हिस्से में सायरन बज रहे है.