Iran War Updates:इजराइल ने ईरान के दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला किया, तेहरान ने की जवाबी कार्रवाई

दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र पर हमला

इजराइल ने बुधवार को ईरान के विशाल समुद्र तट से दूर साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला किया. ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है. इन ताजा हमलों ने ईंधन आपूर्ति पर बड़े हमले की आशंकाएँ बढ़ा दी हैं, जिससे पहले से ही अस्थिर वैश्विक बाजारों को और भी बड़ा झटका लग सकता है. एसोसिएटेड प्रेस ने इस मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से बताया कि अमेरिका को साउथ पार्स पर इजराइली हमले की योजनाओं के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया. यह प्राकृतिक गैस क्षेत्र ईरान (जिसे साउथ पार्स के नाम से जाना जाता है) और कतर (जिसे नॉर्थ फ़ील्ड के नाम से जाना जाता है) के बीच साझा है, जिसमें 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक गैस मौजूद है. इसमें ईरान के 40फीसदी से अधिक गैस भंडार हैं.