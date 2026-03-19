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Iran War Updates:इजराइल ने ईरान के दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला किया, तेहरान ने की जवाबी कार्रवाई

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लेबनान के मध्य बेरूत में इजराइली हमले के बाद एक इमारत में धमाका हुआ (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 7:14 AM IST

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Updated : March 19, 2026 at 8:28 AM IST

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अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से ईरान पर किए गए हमले आज का आज 120वां दिन है. इस दौरान युद्ध में कोई कमी नहीं आई है. साथ ही युद्ध थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं. अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हमले जारी है. इसी क्रम में ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब के भी मारे जाने की ताजा खबर सामने आई है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इसकी पुष्टि की है. इस तरह पिछले दो दिनों में ईरान के तीन ताकतवर लोग मारे गए. इससे पहले मंगलवार को इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिज अर्धसैनिक बल के प्रमुख गुलामरेजा सुलेमानी भी मारे गए थे. इस बीच ईरान ने लारिजानी के मारे जाने के बदले में इजराइल और खाड़ी देशों में हमले तेज कर दिए. अबु धाबी मीडिया ऑफिस ने बताया कि अबु धाबी में हबशान गैस प्लांट को हाल ही में रोकी गई मिसाइलों के मलबे से हुई एक घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया है. ऑफिस ने आगे बताया कि अधिकारी बाब ऑयलफील्ड और गैस प्लांट में हुई घटनाओं पर भी कार्रवाई कर रहे हैं. मीडिया ऑफिस ने पुष्टि की, गैस प्लांट में काम रोक दिया गया है, और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. कतर में बीती रात फारसी खाड़ी में अहम ऊर्जा इंफ़्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की चेतावनियों के बाद कतर की एक बड़ी फैसिलिटी में आग लगने की खबरें आई और सऊदी अरब के ऊपर हवाई खतरों को रोका गया. कतर के गृह मंत्रालय ने बुधवार को पर एक पोस्ट में बताया कि सिविल डिफेंस की टीमें रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में आग लग गई. यह जगह प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग का एक अहम केंद्र है और कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. सऊदी अरब, कुवैत और अन्य अरब देशों को भी बुधवार को ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार का सामना करना पड़ा, जिन्हें हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा बीच में ही रोक दिया गया. वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि तेहरान का होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली शिपिंग पर अपनी कड़ी पकड़ छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. यह जलडमरूमध्य तेल परिवहन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है.

LIVE FEED

8:23 AM, 19 Mar 2026 (IST)

यूएई के उप प्रधानमंत्री अल नाहयान ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से फोन पर बात की

संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद अल नाहयान ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सहित कई विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की. इस बातचीत का मकसद ईरान द्वारा यूएई और इस क्षेत्र के कई अन्य देशों को निशाना बनाकर किए जा रहे लगातार, बिना किसी उकसावे के और आतंकवादी मिसाइल हमलों के मद्देनजर, क्षेत्र में हो रहे ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा करना था.

8:06 AM, 19 Mar 2026 (IST)

कतर ने खाड़ी देशों में ऊर्जा सुविधाओं पर ईरान के हमले की निंदा की

कतर ने पिछले दो दिनों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में ऊर्जा सुविधाओं को ईरान द्वारा निशाना बनाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है, और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, नौवहन और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बताया.

7:32 AM, 19 Mar 2026 (IST)

दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र पर हमला

इजराइल ने बुधवार को ईरान के विशाल समुद्र तट से दूर साउथ पार्स प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला किया. ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है. इन ताजा हमलों ने ईंधन आपूर्ति पर बड़े हमले की आशंकाएँ बढ़ा दी हैं, जिससे पहले से ही अस्थिर वैश्विक बाजारों को और भी बड़ा झटका लग सकता है. एसोसिएटेड प्रेस ने इस मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से बताया कि अमेरिका को साउथ पार्स पर इजराइली हमले की योजनाओं के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया. यह प्राकृतिक गैस क्षेत्र ईरान (जिसे साउथ पार्स के नाम से जाना जाता है) और कतर (जिसे नॉर्थ फ़ील्ड के नाम से जाना जाता है) के बीच साझा है, जिसमें 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक गैस मौजूद है. इसमें ईरान के 40फीसदी से अधिक गैस भंडार हैं.

Last Updated : March 19, 2026 at 8:28 AM IST

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