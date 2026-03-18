Iran War Updates: ईरान के ताकतवर शख्स लारिजानि मारे गए, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला

नेतन्याहू ने ईरान के दो ताकतवर शख्सों के मारे जाने के बाद ये कहा

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, 'मैं यहाँ इजराइल के रक्षा मंत्री, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद के प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और हमारे वरिष्ठ कमांडरों के साथ हूँ. पिछले 24 घंटों में ईरान के दो ताकतवर शख्स मारे गए. हमारे विमान जमीन पर, चौराहों पर और शहर के मुख्य चौकों पर मौजूद गुर्गों को निशाना बना रहे हैं. इसका मकसद ईरान के बहादुर लोगों को 'आग का त्योहार' (Festival of Fire) मनाने में मदद करना है. तो, जश्न मनाइए और आपको नवरोज की शुभकामनाएँ. हम ऊपर से आप पर नजर रखे हुए हैं.'