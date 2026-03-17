Iran War Updates: बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला, इजराइल का तेहरान और बेरूत पर अटैक

बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला: सूत्र

एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मंगलवार तड़के बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर एक और ड्रोन और रॉकेट हमला किया गया. एएफपी के एक पत्रकार ने बताया कि दूतावास परिसर में एक धमाके के बाद काला धुआँ उठता हुआ दिखाई दिया और साथ ही हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने एक और ड्रोन को बीच में ही रोक लिया. सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तीन ड्रोन और चार रॉकेटों ने दूतावास पर हमला किया जिनमें से कम से कम एक ड्रोन दूतावास के अंदर ही गिर गया. इससे कुछ घंटे पहले ही हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने दूतावास पर किए गए एक रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया था. (AFP)