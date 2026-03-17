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Iran War Updates: बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला, इजराइल का तेहरान और बेरूत पर अटैक

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ईरानी रेड क्रिसेंट के सदस्य अमेरिका-इजराइल हमले में तबाह इमारत के मलबे में खोजबीन करते हुए (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 8:08 AM IST

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Updated : March 17, 2026 at 8:37 AM IST

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हैदराबाद: ईरान पर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला आज 18वें दिन में प्रवेश कर गया. अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ हमले पूर्ववत जारी है. वहीं ईरान भी इजराइल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. साथ ही होर्मुज से होकर अमेरिका और उसके समर्थित देशों के जहाजों के गुजरने पर रोक जारी रखा है. ईरान का रवैया युद्ध को लेकर साफ है. ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है और खत्म हम करेंगे. ऐसी स्थिति में फिलहाल युद्ध थमने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं. वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने मंगलवार सुबह अपने हवाई क्षेत्र को कुछ समय के लिए बंद करने के बाद उसे फिर से खोल दिया. यह कदम तब उठाया गया जब देश को ईरान की ओर से आने वाले हमलों का सामना करना पड़ा. इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलों का एक नया जखीरा दागा है. गैलिली सागर के ठीक दक्षिण में सायरन की आवाजे सुनाई दी. ईरान की ओर से दिन के पहले मिसाइल हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि उन्होंने लगभग सात देशों से मांग की है कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने के लिए अपने युद्धपोत भेजें, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा संकट का डर अभी भी बना हुआ है. जलडमरूमध्य के अंदर और आसपास वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमले और यहाँ तक कि हमलों की मात्र धमकी ने भी वहाँ जहाजों की आवाजाही को बहुत धीमा कर दिया है. इसके साथ ही इजराइल ने लेबनान में ईरान-समर्थित लड़ाकों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है. लेबनान में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं. ये देश की कुल आबादी का लगभग 20फीसदी है. संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षकों का कहना है कि इजराइल सीमा पर अपनी थल सेना को बड़ी संख्या में तैनात कर रहा है. ईरान ने पड़ोसी देशों पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले करके जवाबी कार्रवाई की है. इन हमलों में इराक और संयुक्त अरब अमीरात के तेल क्षेत्र भी शामिल हैं. यूएई में हुए एक ड्रोन हमले के कारण दुबई का हवाई अड्डा जो यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था. इन देशों के अधिकारियों के अनुसार इस युद्ध में ईरान में कम से कम 1300 लोग, लेबनान में कम से कम 880 लोग और इजराइल में 12 लोग मारे गए हैं. अमेरिकी सेना ने बताया कि इस दौरान अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए हैं और लगभग 200 घायल हुए हैं. सोमवार को तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और यह ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से बाजार का सबसे अच्छा दिन साबित हुआ. पिछले कुछ हफ़्तों में आए भारी उतार-चढ़ावों के बावजूद जिनमें कई बार तो हर घंटे बाजार की स्थिति बदल रही थी.

LIVE FEED

8:34 AM, 17 Mar 2026 (IST)

इजरायली सेना ने कहा - तेहरान और बेरूत पर हमले शुरू किए

इजरायल की सेना ने मंगलवार को कहा कि उसने ईरानी राजधानी तेहरान में बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं, साथ ही लेबनानी राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हमले किए हैं. सेना ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया, 'इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने पूरे तेहरान में ईरानी आतंकी शासन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए.' इसके अलावा आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के आतंकी बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू किए.(AFP)

8:08 AM, 17 Mar 2026 (IST)

बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला: सूत्र

एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मंगलवार तड़के बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर एक और ड्रोन और रॉकेट हमला किया गया. एएफपी के एक पत्रकार ने बताया कि दूतावास परिसर में एक धमाके के बाद काला धुआँ उठता हुआ दिखाई दिया और साथ ही हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने एक और ड्रोन को बीच में ही रोक लिया. सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तीन ड्रोन और चार रॉकेटों ने दूतावास पर हमला किया जिनमें से कम से कम एक ड्रोन दूतावास के अंदर ही गिर गया. इससे कुछ घंटे पहले ही हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने दूतावास पर किए गए एक रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया था. (AFP)

Last Updated : March 17, 2026 at 8:37 AM IST

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