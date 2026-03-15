Iran War Updates: ट्रंप बोले- होर्मुज पर निर्भर देशों को अमेरिकी मदद से इस मार्ग को खुला रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

ट्रंप ने कहा, दूसरे देशों को होर्मुज का ध्यान रखना चाहिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि जो देश होर्मुज जलडमरूमध्य से आने वाले तेल पर निर्भर हैं, उन्हें अमेरिकी मदद से इस रास्ते को खुला रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है और खाड़ी की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले किए हैं. इसके बाद से वैश्विक तेल की कीमतें 40 प्रतिशत बढ़ गई हैं. ये हमले अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर युद्ध छेड़ने के बाद शुरू हुए. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, 'अमेरिका ने ईरान को सैन्य, आर्थिक और हर दूसरे तरीके से पूरी तरह से हरा दिया है और तबाह कर दिया है लेकिन दुनिया के जिन देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल मिलता है, उन्हें उस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए, और हम इसमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे!अमेरिका उन देशों के साथ तालमेल भी बिठाएगा ताकि सब कुछ तेजी से आसानी से और अच्छे से हो सके. यह हमेशा से एक टीम का साझा प्रयास होना चाहिए था और अब यह वैसा ही होगा.'