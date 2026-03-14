Iran War Updates: ट्रंप का दावा, ईरान के खार्ग द्वीप पर सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह, इजराइल में मिसाइल हमले
Published : March 14, 2026 at 7:26 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 8:09 AM IST
तेहरान: अमेरिका-इजराइल- ईरान युद्ध शुरू होने के दो हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले लगातार जारी हैं. अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान में अब तक 15000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि संघर्ष आगे बढ़ने के साथ ही ईरान की सैन्य क्षमताएँ काफी कमजोर हो गई है. साथ ही कहा अमेरिका ईरान की सभी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को हराने, नष्ट करने और निष्क्रिय करने की एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है, जिसकी गति दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी है. बहुत जल्द, ईरान की सभी रक्षा कंपनियाँ नष्ट हो जाएँगी. उन्होंने पश्चिमी इराक में एक KC-135 रीफ्यूलिंग विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें चार अमेरिकी सैनिक मारे गए. इस बीच इजरायली वायु सेना (IAF) ने शनिवार को दावा किया कि उसने बेरूत में एक हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह की हवाई यूनिट का एक सदस्य मारा गया. वहीं, ईरान भी इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले जारी रखे हुए है. इस युद्ध का असर तेल की कीमतों पर बहुत बुरी तरह से हुआ है. तेल की कीमतें फिर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई. बीती रात ईरान ने खाड़ी के अरब देशों पर कई हमले किए, जिनमें सऊदी अरब पर दर्जनों ड्रोन हमले भी शामिल हैं. ये हमले ईरान के नए सर्वोच्च नेता की उन चेतावनियों के बाद हुए, जिनमें उन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पनाह देने वाले देशों को आगाह किया था. इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़े पैमाने पर नई जवाबी कार्रवाई की धमकी दी. ईरान होरमुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) से होने वाली जहाजों की आवाजाही पर अभी भी अपना शिकंजा कस रखा है. यह एक रणनीतिक जलमार्ग है, जिससे होकर दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा तेल फ़ारसी खाड़ी से निकलकर खुले समुद्रों तक पहुँचता है.
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ईरान की मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की योजना खत्म: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान की पूरे मिडिल ईस्ट इलाके पर अपना दबदबा बनाने और इजराइल को खत्म करने की महत्वाकांक्षाएँ थी लेकिन उन्होंने दावा किया कि वे योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं. इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर एक जबरदस्त बमबारी की और दावा किया कि इस ऑपरेशन ने द्वीप पर मौजूद हर सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया.
इजराइल में दागी गई ईरानी मिसाइले, IDF ने किया नष्ट
इजरायल एयर फोर्स (IAF) ने शनिवार को बताया कि ईरान से इजराइल के इलाके की ओर मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने इस खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई की. एक्स पर एक पोस्ट में इजरायली एयर फोर्स (IAF) ने कहा कि इजरायली इलाके की ओर आती हुई मिसाइलों का पता चला और उनसे निपटने के लिए डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया. आगे कहा, 'सेना ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और अलर्ट जारी होने पर सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील की. उसने यह भी कहा कि होम फ्रंट कमांड ने प्रभावित इलाकों में मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजे हैं, जिसमें निवासियों को अगली सूचना तक सुरक्षित जगहों पर ही रहने का निर्देश दिया गया है.'
व्हाइट हाउस दुनिया से रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है: ईरानी विदेश मंत्री अराघची
ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शनिवार को रूसी तेल पर अमेरिका के रुख की आलोचना करते हुए दावा किया कि वाशिंगटन अब दुनिया भर के देशों से जिसमें भारत भी शामिल है, रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है. जबकि पहले उसने ऐसे आयात रोकने के लिए दबाव डाला था. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में अराघची ने कहा, 'अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर रूस से तेल आयात खत्म करवाने में महीनों बिता दिए. ईरान के साथ दो हफ्ते के युद्ध के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया से—जिसमें भारत भी शामिल है—रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है.'
ईरान के खार्ग द्वीप पर इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी की गई: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की. उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन ने द्वीप पर मौजूद हर सैन्य ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिए गए. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह हमला उनके आदेश पर किया गया था और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह इस क्षेत्र के इतिहास में की गई सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक थी.