Iran War Updates: ट्रंप का दावा, ईरान के खार्ग द्वीप पर सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह, इजराइल में मिसाइल हमले

इजराइल में दागी गई ईरानी मिसाइले, IDF ने किया नष्ट

इजरायल एयर फोर्स (IAF) ने शनिवार को बताया कि ईरान से इजराइल के इलाके की ओर मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने इस खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई की. एक्स पर एक पोस्ट में इजरायली एयर फोर्स (IAF) ने कहा कि इजरायली इलाके की ओर आती हुई मिसाइलों का पता चला और उनसे निपटने के लिए डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया. आगे कहा, 'सेना ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और अलर्ट जारी होने पर सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील की. ​​उसने यह भी कहा कि होम फ्रंट कमांड ने प्रभावित इलाकों में मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजे हैं, जिसमें निवासियों को अगली सूचना तक सुरक्षित जगहों पर ही रहने का निर्देश दिया गया है.'