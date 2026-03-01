ETV Bharat / international

अमेरिका-इजराइल के हमले में मारे गये खामेनेई, ईरानी मीडिया ने की मौत की पुष्टि, सड़कों पर उतरे लोग

US ISRAEL ATTACKS IRAN
ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद के दृश्य (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 1, 2026 at 7:10 AM IST

Updated : March 1, 2026 at 7:22 AM IST

तेहरान: इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला जारी है. वहीं ईरान की ओर से भी जवाबी हमला किया जा रहा है. युद्ध शुरू होने के दूसरे दिन रविवार को ईरान में कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उसके एक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए. इसके साथ ही हमले में उनकी बेटी, दामाद, पोती भी मारी गई. आज ईरानी मीडिया ने भी खामेनेई के मारे जाने को लेकर पुष्टि कर दी है. इसके साथ ही इन हमलों में ईरान के रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर भी मारे गए. इस बीच ईरान में कई जगहों पर लोगों को सड़कों पर पोस्टरों के साथ देखा गया.

7:18 AM, 1 Mar 2026 (IST)

IDF का दावा- ईरानी डिफेस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए

इजराइली एयर फोर्स ने ट्वीट किया, 'फाइटर जेट ने ईरान में मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया. इसमें ईरानी डिफेस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए. अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर, सालेह असादी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नसीरजादेह, हुसैन जबल अमेलियन, रेजा मोजाफरी-निया. उनके बिना दुनिया एक बेहतर जगह है.'

Last Updated : March 1, 2026 at 7:22 AM IST

