अमेरिका-इजराइल के हमले में मारे गये खामेनेई, ईरानी मीडिया ने की मौत की पुष्टि, सड़कों पर उतरे लोग

IDF का दावा- ईरानी डिफेस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए

इजराइली एयर फोर्स ने ट्वीट किया, 'फाइटर जेट ने ईरान में मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया. इसमें ईरानी डिफेस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए. अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर, सालेह असादी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नसीरजादेह, हुसैन जबल अमेलियन, रेजा मोजाफरी-निया. उनके बिना दुनिया एक बेहतर जगह है.'