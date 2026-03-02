US-Israel Iran War: ट्रंप का ऐलान- ईरान पर हमले जारी रहेंगे, इजराइल का लेबनान में भीषण हमला

ईरान के मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले माफ करने लायक नहीं हैं: काजा कैलास

यूरोपियन कमीशन के वाइस-प्रेसिडेंट, काजा कैलास ने ट्वीट किया, 'ईरान के मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले माफ करने लायक नहीं हैं. इन घटनाओं से तनाव और नहीं बढ़ना चाहिए जिससे इस इलाके, यूरोप और उससे आगे के इलाकों को खतरा हो और जिसके नतीजे अचानक सामने आएं. हम इस इलाके में यूरोपियन यूनियन नागरिकों की सुरक्षा पक्का करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं. हम तनाव कम करने और ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए एक पक्का हल निकालने की सभी डिप्लोमैटिक कोशिशों में मदद करते रहेंगे.'