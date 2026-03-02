US-Israel Iran War: ट्रंप का ऐलान- ईरान पर हमले जारी रहेंगे, इजराइल का लेबनान में भीषण हमला
Published : March 2, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : March 2, 2026 at 8:03 AM IST
तेहरान: अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले का आज सोमवार को तीसरा दिन है. अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले जारी हैं. वहीं खामेनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान की ओर से मिसाइल हमले जारी हैं. हिजबुल्लाह की ओर से भी रॉकेट दागे जाने की खबर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप का मानना है कि सैनिकों के हताहत होने की संख्या बढ़ सकती है और युद्ध खिंच सकता है. इस दौरान 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और 5 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है. ईरान में इस समय 40 दिनों की राजकीय शोक है और सात दिनों की छुट्टी घोषित है. ट्रंप ने इन हमलों में ईरान के 48 नेताओं के मारे जाने की बात कही है. साथ ही कई जहाजों को भी नष्ट करने का दावा किया है. अमेरिका और इजराइली सेना ने ईरान पर इन दो दिनों के दौरान हजार से अधिक बम गिराने के दावे किए हैं. खामेनेई के आवास परिसर को ध्वस्त कर दिया गया.
LIVE FEED
पूरे लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी:IDF
इजराइली सुरक्षा बलों ने एक्स पर कहा,'उत्तरी इजराइल की तरफ प्रोजेक्टाइल फायर के जवाब में इजराइली सुरक्षा बलों ने पूरे लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है. हिज्बुल्लाह ईरानी सरकार की तरफ से काम कर रहा है. इजराइली नागरिकों पर फायर कर रहा है और लेबनान को बर्बाद कर रहा है. आईडीएफ सैनिकों ने ऑपरेशन ‘रोरिंग लायन’ के हिस्से के तौर पर ऐसी स्थिति के लिए तैयारी की है, और वे हर मोर्चे पर स्थिति के लिए तैयार हैं.'
इजराइली डिफेंस सिस्टम ने नष्ट की ईरानी मिसाइलें, देखें
यरुशलम से मिले विज़ुअल्स में रविवार को ईरानी मिसाइल हमले के दौरान आसमान में इजराइली इंटरसेप्टर दिख रहे हैं.
3 अमेरिकी सैनिक मारे गए जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए
अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमले जारी हैं. इस बीच ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई जारी है. इस दौरान तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए. एसोसिएडेट प्रेस ने यह खबर दी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की कसम खाई, लेकिन कहा कि ईरान ऑपरेशन खत्म होने से पहले और भी सैनिक मारे जा सकते हैं, उन्होंने आगे कहा- 'ऐसा ही होता है.'
ईरान के मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले माफ करने लायक नहीं हैं: काजा कैलास
यूरोपियन कमीशन के वाइस-प्रेसिडेंट, काजा कैलास ने ट्वीट किया, 'ईरान के मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले माफ करने लायक नहीं हैं. इन घटनाओं से तनाव और नहीं बढ़ना चाहिए जिससे इस इलाके, यूरोप और उससे आगे के इलाकों को खतरा हो और जिसके नतीजे अचानक सामने आएं. हम इस इलाके में यूरोपियन यूनियन नागरिकों की सुरक्षा पक्का करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं. हम तनाव कम करने और ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए एक पक्का हल निकालने की सभी डिप्लोमैटिक कोशिशों में मदद करते रहेंगे.'
फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन रक्षात्मक कार्रवाई करेंगे
फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का कहना है कि अगर जरूरी हुआ तो वे ईरान के खिलाफ 'डिफेंसिव एक्शन' लेकर अपने और खाड़ी में अपने साथियों के हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं.