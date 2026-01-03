अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, ट्रंप का दावा- मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया

'वेनेजुएला की उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा'

खोजी पत्रकार लॉरा लूमर ने शनिवार को सूत्रों के हवाले से कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्ज, जो अभी वेनेजुएला की उप राष्ट्रपति हैं, उन्हें वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा. यह तब हुआ जब शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कन्फर्म किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला किया था, जिसके दौरान मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया. लॉरा लूमर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नया: सोर्स ने मुझे बताया है कि @delcyrodriguezv वेनेजुएला की उप राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज को आज वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा, यह घोषणा वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और राष्ट्रपति ट्रंप के इस ऐलान के बाद की गई है कि @NicolasMaduro को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने पकड़ लिया है और देश से बाहर निकाल दिया है.