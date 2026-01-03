अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, ट्रंप का दावा- मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया

ETV Bharat / international

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला
January 3, 2026 at 3:26 PM IST

January 3, 2026 at 5:18 PM IST

वाशिंगटन/काराकस: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. इस सफलतापूर्वक बड़ी कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है. वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस बात की जानकारी दी.

ट्रंप के मुताबिक, यह ऑपरेशन यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था. इसकी पूरी डिटेल बाद में दी जाएंगी. उन्होंने आज सुबह 11 बजे मार-ए-लागो में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी. खबर के मुताबिक, शनिवार सुबह कम से कम सात धमाके हुए और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज वेनेजुएला की राजधानी में घुस आए. नेता निकोलस मादुरो की सरकार ने अमेरिका पर महीनों तक चले दबाव अभियान के बाद आम लोगों और मिलिट्री ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने काराकास में धमाकों से पहले चल रही मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से वेनेजुएला के एयरस्पेस में अमेरिकी कमर्शियल फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया.

LIVE FEED

5:14 PM, 3 Jan 2026 (IST)

'वेनेजुएला की उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा'

खोजी पत्रकार लॉरा लूमर ने शनिवार को सूत्रों के हवाले से कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्ज, जो अभी वेनेजुएला की उप राष्ट्रपति हैं, उन्हें वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा. यह तब हुआ जब शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कन्फर्म किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला किया था, जिसके दौरान मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया. लॉरा लूमर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नया: सोर्स ने मुझे बताया है कि @delcyrodriguezv वेनेजुएला की उप राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज को आज वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा, यह घोषणा वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और राष्ट्रपति ट्रंप के इस ऐलान के बाद की गई है कि @NicolasMaduro को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने पकड़ लिया है और देश से बाहर निकाल दिया है.

4:57 PM, 3 Jan 2026 (IST)

मादुरो पर चलेगा आपराधिक मुकदमा: रिपब्लिकन सीनेटर

अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली का कहना है कि उन्होंने अभी-अभी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आज रात एक गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है और आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका लाया जाएगा.

4:47 PM, 3 Jan 2026 (IST)

वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की रूस ने की निंदा

रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ हथियारबंद हमला किया है, जिससे गहरी चिंता होती है और इसकी निंदा होनी चाहिए. साथ ही उसने कहा कि इन कामों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बहाने बेकार हैं. रूस वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता फिर से दिखाता है.

3:55 PM, 3 Jan 2026 (IST)

हमें मादुरो और उनकी पत्नी के जीवित होने का सबूत चाहिए : डेल्सी रॉड्रिग्ज

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज ने कहा है कि अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने के बाद सरकार को नहीं पता कि वे कहां हैं. रॉड्रिग्ज ने कहा, “हमें इसकी जानकारी नहीं कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस कहां है. हम उनके जीवित होने का प्रमाण मांगते हैं.” अमेरिका ने शनिवार सुबह वेनेजुएला पर “बड़े पैमाने पर हमला” किया और कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है. यह घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर की.

3:31 PM, 3 Jan 2026 (IST)

'हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया'

अमेरिका की तरफ से यह अहम कार्रवाई निकोलस मादुरो के शनिवार को इमरजेंसी की घोषणा के कुछ ही समय बाद हुआ है,.जब उनकी सरकार ने राजधानी काराकस पर हुए हमले को अमेरिका की तरफ से किए गए बहुत गंभीर हमला बताया था.

काराकास में हुए धमाकों से लोग सड़कों पर भागने लगे, जबकि दूसरों ने सोशल मीडिया पर धमाकों को सुनने और देखने की खबर दी. यह तुरंत साफ नहीं हुआ कि, हमले में किसी की जान गई है या फिर कोई बुरी तरह से घायल भी हुआ है.

यह हमला 30 मिनट से भी कम समय तक चला, लेकिन यह साफ नहीं था कि आगे और भी कुछ होगा या नहीं. दो घंटे बाद, शहर के कुछ हिस्सों में बिजली नहीं थी, लेकिन गाड़ियां आसानी से आ-जा रही थीं.

