जी7 बैठक : थोड़ी देर में पीएम मोदी और ट्रंप की होगी मुलाकात, ट्रंप बोले, 'मैं बॉस हूं'
Published : June 17, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 4:58 PM IST
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे. इसमें प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और रक्षा, ऊर्जा व महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी. दोनों देशों के बीच जारी तनाव के माहौल में होने वाली बैठक से एक दिन पहले ‘जी-7’ नेताओं की एक बैठक में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का हालचाल पूछा और थोड़ी देर बातचीत की, जो 16 महीनों में उनकी आमने-सामने की पहली मुलाकात थी. मोदी और ट्रंप दोनों ही ‘जी-7’ शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के एवियन शहर में हैं.
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जी7 की बैठक में बोले ट्रंप, 'मैं बॉस हूं'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं के सामने कहा, "मैं बॉस हूं." इस दौरान उन्होंने और G7 के दूसरे नेताओं ने यूक्रेन की युद्ध के मैदान में बेहतर होती स्थिति को माना और रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने और समर्थन देने का संयुक्त वादा किया. ट्रंप की यह टिप्पणी नेताओं के एक संयुक्त बयान के बाद आई. यह बयान मॉस्को के साथ संभावित शांति वार्ता में कीव की बढ़ती ताकत को और मजबूत कर सकता है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और उनके सहयोगी G7 में यह उम्मीद लेकर आए थे कि वे ट्रंप को यह समझा सकें कि यूक्रेन का पलटवार असर दिखा रहा है, और रूस किसी भी शांति समझौते के लिए अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में नहीं है.
पीएम मोदी बोले, 'विकास किसके लिए होगा, इस पर विचार जरूरी'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "एवियन में G7 समिट में, मैंने 'सभी के लिए संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक विकास को फिर से शुरू करने' पर आउटरीच सेशन को संबोधित किया. यह अच्छी बात है कि G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता ने इस विषय को महत्व दिया है. आज सच्चाई यह है कि जब विकास की बात आती है, तो सवाल GDP या व्यापार के आंकड़ों के बारे में नहीं होना चाहिए. असली सवाल यह है - विकास किसके लिए, किसके साथ और किस दिशा में होगा.