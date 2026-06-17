जी7 बैठक : थोड़ी देर में पीएम मोदी और ट्रंप की होगी मुलाकात, ट्रंप बोले, 'मैं बॉस हूं'

जी7 की बैठक में बोले ट्रंप, 'मैं बॉस हूं'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं के सामने कहा, "मैं बॉस हूं." इस दौरान उन्होंने और G7 के दूसरे नेताओं ने यूक्रेन की युद्ध के मैदान में बेहतर होती स्थिति को माना और रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने और समर्थन देने का संयुक्त वादा किया. ट्रंप की यह टिप्पणी नेताओं के एक संयुक्त बयान के बाद आई. यह बयान मॉस्को के साथ संभावित शांति वार्ता में कीव की बढ़ती ताकत को और मजबूत कर सकता है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और उनके सहयोगी G7 में यह उम्मीद लेकर आए थे कि वे ट्रंप को यह समझा सकें कि यूक्रेन का पलटवार असर दिखा रहा है, और रूस किसी भी शांति समझौते के लिए अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में नहीं है.