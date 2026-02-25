ETV Bharat / international

'इजराइल में आपका स्वागत है, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी', इजराइली पीएम ने किया ट्वीट

PM Modi in Israel
इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, इजराइली पीएम ने किया स्वागत (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 4:31 PM IST

|

Updated : February 25, 2026 at 5:13 PM IST

Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इजराइल के दो दिवसीय दौरे पर तेल अवीव पहुंचे. अपनी इस यात्रा के दौरान वह अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वार्ता करेंगे, इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और अभिवादन किया. प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया. वर्ष 2017 के बाद मोदी की इजराइल की यह दूसरी यात्रा है. मोदी इजराइल की संसद ‘नेसेट’ को संबोधित करेंगे और ऐसा गौरव प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे. इजराइल यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारत और इजराइल एक मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि और प्रगति देखी गई है तथा वह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी मुलाकात को लेकर आशान्वित हैं. मोदी ने कहा कि उनकी यह यात्रा उनके ‘‘प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू’’ के निमंत्रण पर हो रही है. इस यात्रा के दौरान मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे.

LIVE FEED

5:11 PM, 25 Feb 2026 (IST)

पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा- मैं इजराइल पहुंच गया हूं

"मैं इजराइल पहुंच गया हूं. हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और श्रीमती नेतन्याहू द्वारा मेरा स्वागत किया जाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है. मैं द्विपक्षीय चर्चाओं और सार्थक परिणामों की आशा करता हूं जो भारत-इजराइल मित्रता को मजबूत करेंगे." इजराइल पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट.

4:53 PM, 25 Feb 2026 (IST)

इजराइली पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में किया ट्वीट

“इजराइल में आपका स्वागत है, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,” इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया.

4:37 PM, 25 Feb 2026 (IST)

पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए इजराइली प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर खुद मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया.

4:29 PM, 25 Feb 2026 (IST)

पीएम मोदी का इजराइली प्रधानमंत्री ने किया स्वागत

इजराइल पहुंचने पर इजराइली प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का किया स्वागत. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर स्वागत करने पहुंचे थे. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 25-26 फरवरी, 2026 को इजरायल की राजकीय यात्रा पर हैं.

इजराइली समाचार पत्रों ने मोदी की यात्रा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है और इसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक मित्र की महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में वर्णित किया है. सरकारी अधिकारियों से लेकर आम नागरिकों तक, यरुशलम में इस यात्रा को लेकर उत्साह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सड़कों पर भारतीय समुदाय के लोगों को ‘‘नमस्ते’’ कह कर अभिवादन किया जा रहा है.

संसद भवन की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे भारतीय और इजराइली झंडे लगाये गए हैं और ‘नेसेट’ को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया है. तैयारियों में शामिल लोग आसपास मौजूद सभी भारतीयों का गर्मजोशी से अभिवादन करते और यह पूछते देखे गए कि ‘‘सब कुछ ठीक तो है और सब कुछ ठीक से हो गया है?’’

इस यात्रा का इजराइल की घरेलू राजनीति से जुड़ाव होने के बावजूद, विपक्ष ने खुद को भारत-विरोधी या मोदी की आलोचना करने वाले के रूप में पेश होने से दूर रखने की कोशिश की है. साथ ही, भारत को एक ‘‘महत्वपूर्ण सहयोगी’’ बताया है जिसकी वे सराहना करते हैं.

प्रमुख अंग्रेजी दैनिक, ‘द यरुशलम पोस्ट’ ने इस यात्रा को संबंधों में एक ‘‘नये दौर’’ का प्रतीक बताते हुए ‘‘रणनीतिक संबंधों को पुनर्व्यवस्थित करने वाला’’ बताया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत को ‘‘धुरी’’ मानते हुए यूनान, साइप्रस, कुछ चुनिंदा अरब देशों और अन्य देशों के साथ ‘‘षट्कोणीय गठबंधन’’ बनाने को बढ़ावा दे रहे हैं.

कई समाचार पत्रों ने मोदी द्वारा इजराइली संसद (नेसेट) को संबोधित किये जाने को ‘‘ऐतिहासिक’’ कदम बताया. उनका यह संबोधन किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नेसेट में पहला संबोधन होगा. इजराइली मीडिया ने इस बात पर जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में उच्च स्तरीय सहयोग के साथ-साथ रक्षा संबंधों में संयुक्त उत्पादन की ओर बढ़ने पर, पहले से ‘‘मजबूत संबंध’’ और अधिक सुदृढ़ होंगे.

प्रमुख समाचार पत्रों ने मोदी और नेतन्याहू की तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं जो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल दौरे के समय की हैं. नेतन्याहू के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर भी ‘पीछे मुड़कर देखो’ शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया है, ‘‘ऐतिहासिक यात्रा से लेकर मित्रता के गर्मजोशी भरे क्षण तक.’’

कुछ समाचार पत्रों ने घरेलू राजनीतिक मतभेदों की ओर इशारा किया, लेकिन यह भी कहा कि भारत के प्रति इजराइल सरकार और विपक्ष दोनों का दृष्टिकोण एकमत है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के संबंधों को ‘‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’’ के मुकाम पर ले जाया जाएगा. उन्होंने बताया, ‘‘दोनों देश वर्षों से भरोसेमंद साझेदार रहे हैं, और संकट के समय में यह साबित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अब इसे औपचारिक रूप से मान्यता मिल रही है.’’

यरुशलम पहुंचने पर, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और इजराइली संसद को संबोधित करेंगे. बुधवार शाम को, मोदी इजराइल की प्रौद्योगिकीय प्रगति को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी में भाग लेंगे, जिसमें शीर्ष इजराइली अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. यात्रा के दौरान मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे. रक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते सहित कई समझौता ज्ञापनों पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. सूत्रों ने बताया, ‘‘समझौतों के तहत एक गोपनीयता तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे अब तक अनुपलब्ध कई नयी श्रेणियां उपलब्ध हो जाएंगी.’’

Last Updated : February 25, 2026 at 5:13 PM IST

TAGGED:

इजराइल यात्रा पर पीएम मोदी
PM MODI ISRAEL VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.