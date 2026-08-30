नेपाल बाढ़: मृतकों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2500 लोग लापता, फिर बढ़ा जलस्तर, हाई अलर्ट जारी
Published : August 30, 2026 at 7:51 AM IST|
Updated : August 30, 2026 at 8:17 AM IST
नेपाल में भयानक अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 675 हो गई है और लगभग 2500 लोग अभी भी लापता हैं. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी मिली है. हिमालयी इलाके में खोज और बचाव अभियान का आज पांचवा दिन है. नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने मरने वालों की संख्या 675 बताई है. राहत और मेडिकल कामों में मदद के लिए एक सर्जिकल मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, क्योंकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स का काम जारी है. काठमांडू ने खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए 18,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, क्योंकि यह हिमालयी देश फंसी हुई आबादी तक पहुँचने और लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है. चितवन में सबसे ज़्यादा 246 शव बरामद किए गए, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 165, नवलपरासी वेस्ट में 63, गोरखा में 57, नुवाकोट में 51, धाडिंग में 45, तनहुन में 35 और रसुवा में 13 शव मिले। गोरखा के आँकड़ों में इंसानी शरीर के कई अंग भी शामिल हैं. 2,498 लापता लोगों की सूची में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा व सरकारी कर्मी शामिल हैं. हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से 933 लोग लापता बताए गए हैं, जबकि 589 विदेशी नागरिकों का कोई पता नहीं चल पाया है.
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भारत ने नेपाल में बचाव के सामान और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ चौथी राहत उड़ान भेजी
भारत ने रविवार को काठमांडू के लिए अपनी चौथी राहत उड़ान भेजी. इसमें नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 11 टन जरूरी सामान और खास तौर पर प्रशिक्षित कर्मचारी भेजे गए. नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव द्वारा घोषित इस राहत खेप में रहने और जीवित रहने के लिए जरूरी सामान शामिल था, जैसे कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और हाइजीन किट.मानवीय सहायता के अलावा, विमान में एक तकनीकी टीम भी भेजी गई जो खास तौर पर मुश्किल सुरंगों में खोज और बचाव कार्यों के लिए तैयार थी. डीएनए जांच के लिए खास उपकरणों से लैस फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भी इस उड़ान से पहुंची, ताकि पीड़ितों की पहचान और फोरेंसिक जांच में स्थानीय अधिकारियों की मदद की जा सके. यह हालिया खेप संकट के समय नेपाल को तुरंत तकनीकी, चिकित्सा और सामग्री संबंधी सहायता प्रदान करने के भारत के लगातार प्रयासों का हिस्सा है. नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी भोटे कोशी नदी की बाढ़ के बाद बचाव और राहत कार्य तेज़ हो गए हैं, और भारत ज़मीन और हवा दोनों तरह से मदद बढ़ा रहा है.
अमेरिका ने 3.6 मिलियन डॉलर की राहत सामग्री देने का ऐलान किया
नेपाल में भयानक बाढ़ का असर जारी है. इसे देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार (स्थानीय समय) को कहा कि वह हिमालयी देश को 3.6 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की जीवन-रक्षक मानवीय सहायता देगा. एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी कहा कि राहत सामग्री में बाढ़ से प्रभावित 10,000 परिवारों के लिए आपातकालीन खाद्य सहायता भी शामिल है. पोस्ट में कहा गया, 'अमेरिका नेपाल के लोगों के साथ खड़ा है और 3.6 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की जीवन-रक्षक मानवीय सहायता दे रहा है. इसमें बाढ़ से प्रभावित 10,000 परिवारों के लिए तीन महीने तक की आपातकालीन खाद्य सहायता भी शामिल है.' अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए पोस्ट में आगे कहा गया, 'अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से ज़्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है. नेपाल और चीन में हमारे दूतावास अमेरिकियों की मदद करने और आपदा राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.'
हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सोलर प्लांट्स को बड़ा नुकसान पहुँचा
नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सोलर प्लांट्स को नुकसान पहुँचा है. त्रिशूली नदी के किनारे स्थित एक सोलर प्लांट का बड़ा हिस्सा मलबे में दबकर नष्ट हो गया है.
भोटे कोशी नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, नेपाल डिजास्टर अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी किया
नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने रविवार को भोटे कोशी नदी के बहाव और शोर में अचानक बढ़ोतरी की खबरों के बाद लोगों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की. अधिकारियों ने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और राहत टीमों से बहुत सावधानी बरतने और सतर्क रहने को कहा है. एक्स पर पोस्ट की गई एक आधिकारिक जानकारी में नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जमीनी स्तर पर स्थानीय अधिकारियों से मिली चेतावनियों का जिक्र किया. यह नई चेतावनी निचले इलाकों के उन तीन प्रमुख ज़िलों के लिए है जो 26 अगस्त को आई भयानक बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे. रसुवा नदी के किनारे रहने वाले समुदायों, जिनमें नेपाल-चीन सीमा के पास के इलाके भी शामिल हैं, को जलस्तर पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है. नुवाकोट और धाडिंग में नदी बेसिन के पास आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय प्रशासन की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है.