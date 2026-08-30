नेपाल बाढ़: मृतकों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2500 लोग लापता, फिर बढ़ा जलस्तर, हाई अलर्ट जारी

भारत ने नेपाल में बचाव के सामान और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ चौथी राहत उड़ान भेजी

भारत ने रविवार को काठमांडू के लिए अपनी चौथी राहत उड़ान भेजी. इसमें नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 11 टन जरूरी सामान और खास तौर पर प्रशिक्षित कर्मचारी भेजे गए. नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव द्वारा घोषित इस राहत खेप में रहने और जीवित रहने के लिए जरूरी सामान शामिल था, जैसे कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और हाइजीन किट.मानवीय सहायता के अलावा, विमान में एक तकनीकी टीम भी भेजी गई जो खास तौर पर मुश्किल सुरंगों में खोज और बचाव कार्यों के लिए तैयार थी. डीएनए जांच के लिए खास उपकरणों से लैस फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भी इस उड़ान से पहुंची, ताकि पीड़ितों की पहचान और फोरेंसिक जांच में स्थानीय अधिकारियों की मदद की जा सके. यह हालिया खेप संकट के समय नेपाल को तुरंत तकनीकी, चिकित्सा और सामग्री संबंधी सहायता प्रदान करने के भारत के लगातार प्रयासों का हिस्सा है. नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी भोटे कोशी नदी की बाढ़ के बाद बचाव और राहत कार्य तेज़ हो गए हैं, और भारत ज़मीन और हवा दोनों तरह से मदद बढ़ा रहा है.