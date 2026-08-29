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नेपाल बाढ़: अब तक 586 शव बरामद, 320 भारतीय समेत 2400 से ज्यादा लोग लापता

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नेपाल में भयंकर बाढ़ से तबाही का दृश्य (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 7:04 AM IST

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Updated : August 29, 2026 at 7:32 AM IST

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काठमांडू: नेपाल में आई भयानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 586 हो गई, जबकि दो हजार से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए गए हैं. जिनमें से 320 भारतीय नागरिक है. फिलहाल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है. लापता लोगों को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर आई त्रासदी में कई गांवों के बह जाने से 2,400 से अधिक लोग लापता हैं और अब तक 586 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. द हिमालयन टाइम्स के मुताबिक, लापता लोगों में 644 विदेशी नागरिक शामिल हैं.

नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने शुक्रवार शाम 7 बजे को बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 15,431 सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है, जिसमें नेपाल आर्मी के 6,755 लोग, नेपाल पुलिस के 4,473 लोग और आर्म्ड पुलिस फोर्स के 4,203 लोग शामिल हैं.

NDRRMA के मुताबिक, चितवन में सबसे अधिक 233 शव मिलें, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 154, गोरखा में 46, धाडिंग में 40, नुवाकोट में 37, तनहुन में 30, नवलपरासी वेस्ट में 27 और रसुवा में 12 शव मिले. लापता 1,924 लोगों में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के कर्मी, विदेशी नागरिक, आम लोग और सुरक्षा और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं. अकेले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के 933 कर्मी लापता बताए गए हैं, जबकि 517 विदेशी नागरिकों का अभी तक कोई पता नहीं चला है. NDRRMA के मुताबिक, लापता लोगों की सूची में नेपाल आर्मी के 45 लोग, नेपाल पुलिस के 28 लोग, आर्म्ड पुलिस फोर्स के 13 लोग, कस्टम ऑफिस के 15 लोग और इमिग्रेशन ऑफिस के 15 लोग शामिल हैं, जबकि लांगटांग नेशनल पार्क से भी तीन लोगों के लापता होने की खबर है.

रेस्क्यू टीमों ने अब तक 4,451 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जिसमें शुक्रवार को हाइड्रोइलेक्ट्रिक टनल से बचाए गए 191 लोग और हवाई रास्ते से निकाले गए 517 लोग शामिल हैं. 129 विदेशी नागरिकों को भी बचाया गया है.

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7:30 AM, 29 Aug 2026 (IST)

बंगाल के 37 लोग लापता, काठमांडू जाएगी रेस्क्यू टीम

नेपाल और तिब्बत में आई भयानक बाढ़ की वजह से कई भारतीय फंसे हुए हैं. इस त्रासदी के बाद से बंगाल के 37 लोग लापता हैं. राज्य सरकार उन्हें ढूंढने के लिए एक विशेषज्ञ टीम भेजने की तैयारी में है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, बंगाल के पर्यटक कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कोसी नदी के पास फंसे हुए थे.

लापता लोगों के परिवार वाले अपनों से संपर्क टूटने की वजह से काफी परेशान हैं. राज्य प्रशानस के अधिकारियों ने शुक्रवार को उनके साथ एक लंबी मीटिंग की. इसके बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि सरकार लापता लोगों को सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है. दो लोगों का पता चल गया है, और राज्य ने बाकी 37 लोगों की तलाश के लिए काठमांडू में एक स्पेशल टीम भेजने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात करीब 8 बजे लापता लोगों के परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में राज्य के 32 लोगों के लापता होने का पता चला था, लेकिन बाद में पता चला कि कुल 39 लोग लापता हैं. हालांकि, एक अच्छी खबर यह है कि पोद्दार परिवार के दो सदस्य मिल गए हैं; वे अभी बीरगंज के पास सुरक्षित और स्वस्थ हैं, और उन्हें ट्रेन से राज्य वापस लाने का इंतजाम किया जा रहा है.

7:11 AM, 29 Aug 2026 (IST)

चीन में करीब 400 भारतीय सुरक्षित: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भयंकर बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय या तो लापता हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि 84 भारतीयों को बचाया गया है, जिनमें 21 तमिलनाडु के हैं और 63 लोग त्रिशूली-I प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. उन्होंने बताया कि चीन में करीब 400 लोग सुरक्षित हैं, दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने की प्रक्रिया जारी है.

Last Updated : August 29, 2026 at 7:32 AM IST

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