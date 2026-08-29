नेपाल बाढ़: अब तक 586 शव बरामद, 320 भारतीय समेत 2400 से ज्यादा लोग लापता

बंगाल के 37 लोग लापता, काठमांडू जाएगी रेस्क्यू टीम

नेपाल और तिब्बत में आई भयानक बाढ़ की वजह से कई भारतीय फंसे हुए हैं. इस त्रासदी के बाद से बंगाल के 37 लोग लापता हैं. राज्य सरकार उन्हें ढूंढने के लिए एक विशेषज्ञ टीम भेजने की तैयारी में है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, बंगाल के पर्यटक कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कोसी नदी के पास फंसे हुए थे.

लापता लोगों के परिवार वाले अपनों से संपर्क टूटने की वजह से काफी परेशान हैं. राज्य प्रशानस के अधिकारियों ने शुक्रवार को उनके साथ एक लंबी मीटिंग की. इसके बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि सरकार लापता लोगों को सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है. दो लोगों का पता चल गया है, और राज्य ने बाकी 37 लोगों की तलाश के लिए काठमांडू में एक स्पेशल टीम भेजने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात करीब 8 बजे लापता लोगों के परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में राज्य के 32 लोगों के लापता होने का पता चला था, लेकिन बाद में पता चला कि कुल 39 लोग लापता हैं. हालांकि, एक अच्छी खबर यह है कि पोद्दार परिवार के दो सदस्य मिल गए हैं; वे अभी बीरगंज के पास सुरक्षित और स्वस्थ हैं, और उन्हें ट्रेन से राज्य वापस लाने का इंतजाम किया जा रहा है.