नेपाल में अचानक आई बाढ़ से तबाही, 157 लोगों की मौत, विदेशियों समेत 400 लोग लापता
Published : August 27, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 7:26 AM IST
नेपाल की भोटेकोशी नदी में बुधवार को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के कारण कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई और लगभग 400 लोग लापता हैं. 'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार लापता लोगों में विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. सुबह के समय आई इस अचानक बाढ़ ने तीन जिलों में भारी तबाही मचाई और लोगों, घरों, वाहनों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बहा ले गई. यह हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे घातक आपदाओं में से एक है. बाढ़ ने कई बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ इलाकों में आवाजाही ठप हो गई. जानकारों का कहना है कि इसकी वजह ग्लेशियर से हुआ हिमस्खलन (avalanche) हो सकता है. राहत बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है. भारत की ओर से भी मानवीय सहायता और 10 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है.
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कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए कोलकाता से निकला 32 सदस्यों वाला ग्रुप लापता
नेपाल में आई आपदा के बाद पश्चिम बंगाल के कई लोगों के साथ-साथ कोलकाता का 32 सदस्यों वाला ग्रुप भी लापता हो गया है. एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद पश्चिम बंगाल के जिन कई लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, उनमें कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर गया कोलकाता का 32 सदस्यों वाला ग्रुप भी शामिल है. उन्होंने बताया कि 30 पर्यटकों और दो टूर मैनेजरों वाला यह ग्रुप 21 अगस्त को शहर से निकला था और अगले दिन नेपाल पहुँच गया था.
160 लोगों की मौत की आशंका
नेपाल और चीन के बॉर्डर वाले इलाके में बुधवार को अचानक आई जबरदस्त बाढ़ से कम से कम 160 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों पर्यटक, वर्कर और अन्य लोग लापता हो गए. बाढ़ ने कई बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ इलाकों में आवाजाही ठप हो गई. जानकारों का कहना है कि इसकी वजह ग्लेशियर से हुआ हिमस्खलन (avalanche) हो सकता है. नेपाल पुलिस ने कम से कम 157 लोगों की मौत की जानकारी दी. चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने बताया कि बॉर्डर के पास तिब्बत इलाके की गियिरोंग काउंटी में मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 265 लोग लापता हो गए. ड्रोन फुटेज में सड़कें टूटी हुई और इमारतें मलबे में दबी हुई दिखाई दी.
नेपाल के प्रभावित परिवारों और नेपाल सरकार के साथ एकजुटता दिखाएं: श्री श्री रवि शंकर
नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर ने कहा, 'इस समय नेपाल कुदरत के कहर और आपदा का सामना कर रहा है. यह लोगों के घूमने-फिरने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह रही है. बहुत से लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री के तौर पर वहां गए थे और उनमें से कई लोगों की जान चली गई. इस बेहद मुश्किल समय में आइए हम सब नेपाल के लोगों, प्रभावित परिवारों और नेपाल सरकार के साथ एकजुटता दिखाएं. आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे उन सभी पीड़ितों को हिम्मत दें जिन्होंने अपने करीबी और प्रियजनों को खो दिया है. उम्मीद है कि देश जल्द ही सामान्य स्थिति में लौट आएगा और आइए हम सब पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करें, खासकर हिमालयी क्षेत्र में. ओम शांति.'
भारत ने मानवीय सहायता और 10 टन आपदा राहत सामग्री भेजी
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर नेपाल को भेजे गए मानवीय सहायता की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने में मदद के लिए मानवीय सहायता और 10 टन आपदा राहत सामग्री भेजी हैं. इसमें मानवीय सहायता, दवाइयाँ समेत जरूरी सामान हैं. हमारी संवेदनाएँ पीड़ित परिवारों और प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं. इस चुनौती के समय में भारत नेपाल और वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है.'