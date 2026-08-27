नेपाल में अचानक आई बाढ़ से तबाही, 157 लोगों की मौत, विदेशियों समेत 400 लोग लापता

नेपाल के प्रभावित परिवारों और नेपाल सरकार के साथ एकजुटता दिखाएं: श्री श्री रवि शंकर

नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर ने कहा, 'इस समय नेपाल कुदरत के कहर और आपदा का सामना कर रहा है. यह लोगों के घूमने-फिरने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह रही है. बहुत से लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री के तौर पर वहां गए थे और उनमें से कई लोगों की जान चली गई. इस बेहद मुश्किल समय में आइए हम सब नेपाल के लोगों, प्रभावित परिवारों और नेपाल सरकार के साथ एकजुटता दिखाएं. आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे उन सभी पीड़ितों को हिम्मत दें जिन्होंने अपने करीबी और प्रियजनों को खो दिया है. उम्मीद है कि देश जल्द ही सामान्य स्थिति में लौट आएगा और आइए हम सब पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करें, खासकर हिमालयी क्षेत्र में. ओम शांति.'