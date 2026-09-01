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नेपाल बाढ़ अपडेट: त्रिशूली इलाके में भारी तबाही से बाजार बर्बाद, नुवाकोट में बचाव कार्य जारी

NEPAL FLASH FLOOD LIVE UPDATES
नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारतीय तकनीकी बचाव दल के सदस्यों ने नेपाली सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग में पनबिजली सुरंग स्थलों पर खोज और बचाव अभियान चलाया (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : September 1, 2026 at 10:36 AM IST

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नेपाल में आए खतरनाक अचानक बाढ़ (flash floods) के बाद खोज और बचाव अभियान का आज सातवां दिन है. अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं. 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ और चट्टानों का मलबा (avalanche) नीचे की ओर पानी, कीचड़ और मलबे की तेज धारा के साथ बह निकला, जिससे उत्तरी और मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए. जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा और हाइड्रोपावर स्टेशन बह गए. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) की आधिकारिक पुष्टि के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है और प्रभावित आठ ज़िलों से शव बरामद किए गए हैं. कम से कम 4400 लोग लापता हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 10,451 लोगों को बचाया गया.

LIVE FEED

10:28 AM, 1 Sep 2026 (IST)

नेपाल से 158 भारतीय नागरिकों को बचाया गया: विदेश मंत्रालय

भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार को घोषणा की कि पिछले सप्ताह के दौरान हिमालयी राष्ट्र में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 158 भारतीय नागरिकों को नेपाल से सुरक्षित निकाला गया. मंत्रालय द्वारा सोमवार रात 9 बजे तक उपलब्ध कराए गए आधिकारिक अपडेट के अनुसार, भारत से तैनात विशेष फोरेंसिक और सुरंग बचाव दस्तों द्वारा चल रहे खोज, राहत और उत्खनन कार्यों का नेतृत्व जारी रखा जा रहा है. चिकित्सा और तकनीकी तैनाती पर प्रकाश डालते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत की विशेष फोरेंसिक टीम ने नेपाल पुलिस की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के समकक्षों के साथ समन्वय में आज काठमांडू में अपना काम जारी रखा. उन्होंने विभिन्न प्रोटोकॉल और दस्तावेजीकरण के अनुकूलन पर चर्चा की.'

10:12 AM, 1 Sep 2026 (IST)

नेपाल के रसुवा में बाढ़ के बाद चिलिमे हाइड्रोपावर टनल में बचाव अभियान जारी

नेपाल के रसुवा जिले में स्याब्रूबेसी गांव के पास चिलिमे हाइड्रोपावर टनल में बचाव अभियान चल रहा है. इलाके में आई भयानक बाढ़ के कारण कई मजदूर टनल के अंदर फंस गए. नेपाल पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डी. रेग्मी ने बताया कि टनल के पास कई इमारतें हैं. हाइड्रोपावर सुविधा होने के कारण काम के घंटों के दौरान वहां कई मजदूर मौजूद रहते हैं. टनल को भी नुकसान पहुंचा है और बाढ़ का पानी टनल के अंदर घुस गया है.' उन्होंने बताया कि बचाव दलों ने मंगलवार सुबह करीब 7 बजे यह पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया कि असल में कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा, 'हम बचाव दल के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए थे. बचाव दल हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचा. अब बचाव दल ने टनल के अंदर जाना शुरू कर दिया है.' यह टनल भोतेकोशी नदी के किनारे बनी कई ऐसी संरचनाओं में से एक है, जो तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करती है. इसी नदी के कारण बाढ़ आई थी.

10:04 AM, 1 Sep 2026 (IST)

त्रिशूली इलाके में भारी तबाही से बाजार बर्बाद

नेपाल के नुवाकोट जिले के बिदुर में बचाव कार्य जारी है. सेना लोगों को उस इलाके से सुरक्षित बाहर निकाल रही है. भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में बाढ़ आने से त्रिशूली इलाके के बाजार में कई दुकानें बर्बाद हो गई. एक पोल्ट्री फार्म के मालिक रामकृष्ण ने एएनआई को बताया, 'हम यहीं रहते हैं और हमारा एक पोल्ट्री फार्म था. हमारे 420 बोरियों का कंसाइनमेंट (माल) बह गया. हमने कूदकर अपनी जान बचाई. बहुत नुकसान हुआ है. हम कार तो ठीक करवा लेंगे, लेकिन 22,000 मुर्गियों वाला पोल्ट्री फ़ार्म बाढ़ में बह गया. कर्ज चुकाने के लिए हमें अपना कारोबार फिर से शुरू करना होगा.' अब तक चितवन से 279, नवलपरासी ईस्ट से 216, नवलपरासी वेस्ट से 168, गोरखा से 65, धाडिंग से 55, तनहुन से 38 और रसुवा से 23 शव बरामद किए गए हैं.

10:00 AM, 1 Sep 2026 (IST)

मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 पहुंची

चीन-नेपाल बॉर्डर से ग्लेशियर के पानी के तेज बहाव से आई 'अकल्पनीय' तबाही के बाद सातवें दिन भी बचावकर्मी कीचड़ और मलबे के बीच संघर्ष कर रहे हैं. मरने वालों की संख्या 1,000 के करीब पहुँच गई है और लापता लोगों की संख्या 4,400 से ज्यादा हो गई है.

Last Updated : September 1, 2026 at 10:36 AM IST

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