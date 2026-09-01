नेपाल बाढ़ अपडेट: त्रिशूली इलाके में भारी तबाही से बाजार बर्बाद, नुवाकोट में बचाव कार्य जारी

नेपाल के रसुवा में बाढ़ के बाद चिलिमे हाइड्रोपावर टनल में बचाव अभियान जारी

नेपाल के रसुवा जिले में स्याब्रूबेसी गांव के पास चिलिमे हाइड्रोपावर टनल में बचाव अभियान चल रहा है. इलाके में आई भयानक बाढ़ के कारण कई मजदूर टनल के अंदर फंस गए. नेपाल पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डी. रेग्मी ने बताया कि टनल के पास कई इमारतें हैं. हाइड्रोपावर सुविधा होने के कारण काम के घंटों के दौरान वहां कई मजदूर मौजूद रहते हैं. टनल को भी नुकसान पहुंचा है और बाढ़ का पानी टनल के अंदर घुस गया है.' उन्होंने बताया कि बचाव दलों ने मंगलवार सुबह करीब 7 बजे यह पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया कि असल में कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा, 'हम बचाव दल के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए थे. बचाव दल हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचा. अब बचाव दल ने टनल के अंदर जाना शुरू कर दिया है.' यह टनल भोतेकोशी नदी के किनारे बनी कई ऐसी संरचनाओं में से एक है, जो तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करती है. इसी नदी के कारण बाढ़ आई थी.