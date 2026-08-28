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नेपाल बाढ़ त्रासदी: मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हुई, 977 लोग लापता, खोज और बचाव अभियान जारी

NEPAL FLASH FLOOD UPDATES
नेपाल के नुवाकोट में 27 अगस्त, 2026 को ड्रोन से ली गई तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 7:03 AM IST

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नेपाल में बाढ़ को लेकर राहत बचाव अभियान शुक्रवार को भी युद्धस्तर पर जारी है. प्रभावित इलाकों में स्थित भयावह है. इस बीच नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने गुरुवार को जारी अपनी ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि बाढ़ के बाद 389 शव बरामद किए गए हैं और 977 लोग अभी भी लापता हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आंकड़े जिला प्रशासन कार्यालय और जिला व राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्रों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं. इसमें रसुवा में भोटे कोशी बाढ़ से पैदा हुई आपातकालीन स्थिति और बड़े पैमाने पर चलाए गए खोज और बचाव अभियानों की जानकारी शामिल है. गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में अथॉरिटी ने छठी स्टेटस रिपोर्ट जारी की. लापता बताए गए 977 लोगों में नेपाल पुलिस के 28 जवान, नेपाल सेना के 45 जवान, आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स नेपाल के 13 जवान, कस्टम्स ऑफ़िस के 15 कर्मचारी और इमिग्रेशन ऑफ़िस के चार कर्मचारी शामिल हैं. लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक और विदेश में रहने वाले 127 नेपाली नागरिक शामिल हैं जो घूमने के लिए नेपाल आए थे. रिपोर्ट में 73 लोगों के घायल होने की भी जानकारी दी गई है. खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए कुल 13,295 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें नेपाल पुलिस के 7,250 जवान, नेपाल सेना के 4,200 जवान और आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स नेपाल के 1,845 जवान शामिल हैं. बचाव अभियान में पंद्रह हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें छह नेपाल सेना के और नौ निजी क्षेत्र के हैं.

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