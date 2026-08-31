नेपाल बाढ़ LIVE: मृतकों की संख्या बढ़कर 800 हुई, भारतीय फोरेंसिक टीम ने पीड़ितों की DNA पहचान शुरू की

भारतीय फोरेंसिक टीम ने पीड़ितों की DNA पहचान का काम शुरू किया

भारत की 19 सदस्यों वाली एक खास फोरेंसिक टीम ने रविवार को काठमांडू में अपना काम शुरू किया. यह टीम विनाशकारी अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल की जांच में नेपाली अधिकारियों की मदद करेगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, नेपाल में भारत के राजदूत ने फोरेंसिक टीम से मुलाकात की और उन्हें जानकारी दी. इसके बाद टीम ने नेपाल पुलिस की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के फोरेंसिक विभाग के अपने समकक्षों के साथ तकनीकी बातचीत की. इसी दौरान भारत की खास टनल रेस्क्यू टीम ने चिलिमे और लांगटांग में क्षतिग्रस्त हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट साइटों पर नेपाली सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभियान जारी रखा. खराब मौसम के बावजूद, विदेश मंत्रालय ने बताया कि टनल टीम लांगटांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास एक ढांचे में घुसने में कामयाब रही और एक व्यक्ति के शव को बाहर निकाला. इलाके में खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है. विदेश मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की कि चीनी पक्ष के स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार, आज 403 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल सीमा पार करके सुरक्षित आ गए हैं. 500 और भारतीय नागरिक अभी भी चीनी पक्ष में हैं और उनके सुरक्षित होने की पुष्टि हो गई है.