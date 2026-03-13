Iran War Updates: युद्ध के 14वें दिन ईरान के कई शहरों में बमबारी, मुजतबा खामेनेई का पहला बयान, अमेरिका को दी चेतावनी

इजराइल में हमले में 30 लोग घायल: रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल के उत्तरी जरजिर शहर में एक बिल्डिंग पर हुए हमले में 30 लोग घायल हो गए. इमरजेंसी सर्विस के हवाले से, इजराइली ब्रॉडकास्टर, कान न्यूज ने बताया कि दो लोग छर्रे लगने से घायल हुए और कुछ लोग टूटे हुए कांच से हल्की चोटें आईं. रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में से छह को हॉस्पिटल भेजा गया है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं.