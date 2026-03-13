Iran War Updates: युद्ध के 14वें दिन ईरान के कई शहरों में बमबारी, मुजतबा खामेनेई का पहला बयान, अमेरिका को दी चेतावनी
अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद से पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ता जा रहा है. युद्ध के 14वें दिन भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में बमबारी जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार रात तेहरान में कई बार बम धमाकों की आवाजें सुनी गईं. ईरान के अहवाज शहर पर भी रात में बमबारी की गई. इसके अलावा अमेरिकी और इजराइली बलों ने अराक और काशान पर बम बरसाए.
अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के कारण ईरान में हताहतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. यूएन रिफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में लगभग 32 लाख लोग बेघर हो गए हैं.
ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है और इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है.
इस बीच, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने अपने पिता अली खामेनेई की जगह लेने के बाद पहला बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि जब तक मिलिड-ईस्ट में सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद नहीं किए जाते हैं, हमले जारी रहेंगे.
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक इवेंट के दौरान कहा, "ईरान में युद्ध – बहुत अच्छी तरह से चल रहा है."
इजराइली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी लगातार बम बरसा रही है. लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी (NNA) की रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर बमबारी जारी रखी है, जिससे ऐन एबेल शहर में तीन लोगों की मौत हो गई. इसी तरह टायर जिले में भी इजराइली सेना के हमले में तीन लोगो मारे गए.
इजराइल में हमले में 30 लोग घायल: रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल के उत्तरी जरजिर शहर में एक बिल्डिंग पर हुए हमले में 30 लोग घायल हो गए. इमरजेंसी सर्विस के हवाले से, इजराइली ब्रॉडकास्टर, कान न्यूज ने बताया कि दो लोग छर्रे लगने से घायल हुए और कुछ लोग टूटे हुए कांच से हल्की चोटें आईं. रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में से छह को हॉस्पिटल भेजा गया है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं.