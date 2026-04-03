जंग का 35वां दिन: ईरान से दागी गई मिसाइलों का इजराइली सेना देगी जवाब, जानें WAR पर लेटेस्ट अपडेट

ईरान के हमले में विलवणीकरण संयंत्र को नुकसान पहुंचा: कुवैत

कुवैत ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के हमले में एक विलवणीकरण संयंत्र को नुकसान पहुंचा है. यह हमला शुक्रवार सुबह एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद हुआ. कुवैत ने विस्तार से बताए बिना कहा कि विलवणीकरण संयंत्र पर हमले से ‘‘संयंत्र के कुछ घटकों को नुकसान’’ पहुंचा है.

खारे पानी को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया खाड़ी के अरब देशों और ईरान के लिए अधिकतर पानी की आपूर्ति करती है, जिससे फारस की खाड़ी के खारे पानी को रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए पीने योग्य पानी में परिवर्तित किया जाता है. विलवणीकरण खाड़ी के अरब देशों और ईरान के लिए पानी का मुख्य स्रोत है. इस प्रक्रिया के माध्यम से फारस की खाड़ी के खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदला जाता है.

कुवैत में पीने के पानी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा विलवणीकरण से प्राप्त होता है. इस युद्ध में विलवणीकरण संयंत्र एक प्रमुख निशाना बन गए हैं. ईरान ने पहले तो अमेरिका और इजराइल पर एक संयंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया और फिर खाड़ी अरब देशों में स्थित संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. ये देश विलवणीकरण संयंत्रों पर हमलों को अपनी आजीविका के लिए खतरा मानते हैं.