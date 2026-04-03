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जंग का 35वां दिन: ईरान से दागी गई मिसाइलों का इजराइली सेना देगी जवाब, जानें WAR पर लेटेस्ट अपडेट

NAT-HN-IRAN WAR LIVE UPDATES-03-04-2026
ट्रंप, मुजतबा खामेनेई और जंग की तस्वीर (डिजाइन इमेज) (IANS AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 7:29 PM IST

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तेल अवीव/वाशिंगटन/तेहरान: ईरान पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमले से शुरू हुई लड़ाई शुक्रवार को 35वें दिन में पहुंच गई. हालांकि, जंग कब खत्म होगी इसकी सही-सही जानकारी किसी को नहीं है. वहीं, इजराइल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसके एयर डिफेंस ईरान से दागी गई मिसाइलों को मार गिराने के लिए काम कर रहे हैं.

खबर के मुताबिक, जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक तेहरान इजराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इजराइली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने ईरान से इजराइल देश के इलाके की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान की है. साथ ही उसने यह भी कहा कि, उनके डिफेंसिव सिस्टम खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं. किसी के हताहत होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं मिली.

LIVE FEED

8:59 PM, 3 Apr 2026 (IST)

ईरान के हमले में विलवणीकरण संयंत्र को नुकसान पहुंचा: कुवैत

कुवैत ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के हमले में एक विलवणीकरण संयंत्र को नुकसान पहुंचा है. यह हमला शुक्रवार सुबह एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद हुआ. कुवैत ने विस्तार से बताए बिना कहा कि विलवणीकरण संयंत्र पर हमले से ‘‘संयंत्र के कुछ घटकों को नुकसान’’ पहुंचा है. खारे पानी को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया खाड़ी के अरब देशों और ईरान के लिए अधिकतर पानी की आपूर्ति करती है, जिससे फारस की खाड़ी के खारे पानी को रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए पीने योग्य पानी में परिवर्तित किया जाता है. विलवणीकरण खाड़ी के अरब देशों और ईरान के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। इस प्रक्रिया के माध्यम से फारस की खाड़ी के खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदला जाता है. कुवैत में पीने के पानी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा विलवणीकरण से प्राप्त होता है. इस युद्ध में विलवणीकरण संयंत्र एक प्रमुख निशाना बन गए हैं. ईरान ने पहले तो अमेरिका और इजराइल पर एक संयंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया और फिर खाड़ी अरब देशों में स्थित संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये देश विलवणीकरण संयंत्रों पर हमलों को अपनी आजीविका के लिए खतरा मानते हैं.

7:28 PM, 3 Apr 2026 (IST)

पूरे देश को पाषाण युग में भेजने की धमकी देना अपराध नहीं?- पेजेशकियान

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पूछा है कि क्या किसी पूरे देश को पाषाण युग में वापस भेजने की धमकी देना एक भीषण युद्ध अपराध के अलावा कुछ और हो सकता है? उन्होंने कहा कि यही सवाल मैंने अपने फिनलैंड के राष्ट्रपति से पूछा, जो एक न्यायविद हैं. इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपराधियों के सामने चुप रहने की भारी कीमत चुकाई.

7:08 PM, 3 Apr 2026 (IST)

ट्रंप का दावा है कि अमेरिका आसानी से होर्मुज स्ट्रेट खोल सकता है

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि “थोड़ा और समय मिलने पर, हम आसानी से होर्मुज स्ट्रेट खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं, और खूब पैसा कमा सकते हैं”.

उन्होंने आगे कहा, “यह दुनिया के लिए एक “गुजरने वाली नदी” होगी???”

6:04 PM, 3 Apr 2026 (IST)

यूएस जेट गिराने का ईरानी मीडिया ने किया दावा, तस्वीरें जारी कीं

ईरान मीडिया ने सेंट्रल ईरान के ऊपर यूएस जेट गिराए जाने का दावा करते हुए तस्वीरें जारी कीं. ईरान की सेमी-ऑफिशियल तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि उसे एक यूएस फाइटर जेट की तस्वीरें मिली हैं, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसे IRGC एयर डिफेंस ने सेंट्रल ईरान के ऊपर मार गिराया था. एजेंसी ने पहले के दावों को नहीं दोहराया कि एयरक्राफ्ट F-35 हो सकता है, लेकिन कहा कि तस्वीरों में निशान दिख रहे हैं जो इसे यूएस यूरोपियन कमांड से जोड़ते हैं. यह F-35s, F-15s, F-22s और F-16s सहित कई तरह के एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है. तस्नीम ने कहा, "फाइटर जेट यूएस यूरोपियन कमांड के 48वें स्क्वाड्रन का है, जो इंग्लैंड के लैकेनहीथ एयर बेस पर है. स्क्वाड्रन को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए CENTCOM मिशन एरिया में तैनात किया गया है." हालांकि यूएस अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

4:53 PM, 3 Apr 2026 (IST)

बहरीन ने ईरानी हमलों को नाकाम किया, हवाई रक्षा प्रणालियां सक्रिय की गईं

बहरीन रक्षा बल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच बहरीन को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की लगातार लहरों को उसके वायु रक्षा तंत्र ने नाकाम कर दिया है. बहीरीन रक्षा बल ने कहा कि रक्षा बल उच्च सतर्कता पर हैं और आने वाले खतरों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं.

ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल हमले किए, जिससे कुवैत के प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा. इस बीच, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसका संघर्ष और भी तीव्र हो गया. होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास व्यवधान के कारण तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं, जिससे वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गईं.

4:49 PM, 3 Apr 2026 (IST)

हेगसेथ ने अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ को 'तत्काल प्रभाव से' सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया

अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने सेना के शीर्ष अधिकारी से पद छोड़ने का अनुरोध किया है. पेंटागन ने यह जानकारी दी, लेकिन इस इस्तीफे का कारण नहीं बताया. अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है. पेंटागन के शीर्ष प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा कि जनरल रैंडी जॉर्ज "सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त हो रहे हैं." जॉर्ज अगस्त 2023 से बिडेन प्रशासन के तहत इस पद पर हैं, जिसका कार्यकाल आमतौर पर चार साल का होता है. पिछले साल पदभार संभालने के बाद से हेगसेथ द्वारा शीर्ष जनरलों और एडमिरलों की एक दर्जन से अधिक बर्खास्तगियों की श्रृंखला में नवीनतम है. अन्य कई बर्खास्तगियों की तरह, पेंटागन के अधिकारी जॉर्ज की बर्खास्तगी का कारण नहीं बता रहे हैं, जो ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के लगभग पांच सप्ताह बाद हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से युद्ध की समाप्ति की कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी गई है.

4:30 PM, 3 Apr 2026 (IST)

ईरान के हमले में विलवणीकरण संयंत्र को नुकसान पहुंचा: कुवैत

कुवैत ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के हमले में एक विलवणीकरण संयंत्र को नुकसान पहुंचा है. यह हमला शुक्रवार सुबह एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद हुआ. कुवैत ने विस्तार से बताए बिना कहा कि विलवणीकरण संयंत्र पर हमले से ‘‘संयंत्र के कुछ घटकों को नुकसान’’ पहुंचा है.

खारे पानी को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया खाड़ी के अरब देशों और ईरान के लिए अधिकतर पानी की आपूर्ति करती है, जिससे फारस की खाड़ी के खारे पानी को रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए पीने योग्य पानी में परिवर्तित किया जाता है. विलवणीकरण खाड़ी के अरब देशों और ईरान के लिए पानी का मुख्य स्रोत है. इस प्रक्रिया के माध्यम से फारस की खाड़ी के खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदला जाता है.

कुवैत में पीने के पानी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा विलवणीकरण से प्राप्त होता है. इस युद्ध में विलवणीकरण संयंत्र एक प्रमुख निशाना बन गए हैं. ईरान ने पहले तो अमेरिका और इजराइल पर एक संयंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया और फिर खाड़ी अरब देशों में स्थित संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. ये देश विलवणीकरण संयंत्रों पर हमलों को अपनी आजीविका के लिए खतरा मानते हैं.

4:04 PM, 3 Apr 2026 (IST)

IRGC ने क्रूज मिसाइल मार गिराई: ईरानी मीडिया

IRGC के मुताबिक, उसने ईरान में जांजन के ऊपर 1000 पाउंड के वॉरहेड वाली एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल को मार गिराया. देश के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क ने मिसाइल को मार गिराया, हालांकि यह साफ नहीं है कि यह अमेरिकी मिसाइल थी या इजराइली.

3:26 PM, 3 Apr 2026 (IST)

ईरान युद्ध में कम से कम 15 यूएस सैनिक मारे गए और 520 से ज़्यादा घायल हुए: यूएस मीडिया

द इंटरसेप्ट ने एक डिफेंस अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि पेंटागन ईरान युद्ध में यूएस के हताहतों की गिनती व्यवस्थित तरीके से कम कर रहा है, जिसने इसे “कैजुअल्टी कवर-अप” कहा. इंटरसेप्ट के विश्लेषण में पाया गया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद से कम से कम 15 यूएस सैनिक मारे गए और 520 से ज़्यादा घायल हुए हैं — ये आंकड़े CENTCOM बार-बार अपडेट या साफ करने में नाकाम रहा है. इस गिनती में यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड में आग लगने से घायल हुए 200 से ज़्यादा नाविक शामिल नहीं हैं. दो सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, ईरानी हमलों ने यूएस सैनिकों को पूरे इलाके में अपने बेस छोड़कर होटल और ऑफिस बिल्डिंग में जाने पर भी मजबूर कर दिया है. डिफेंस अधिकारी ने कहा, “हेगसेथ ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की?” “जिस किसी के पास भी दिमाग था, उसे पता था कि ये हमले होने वाले हैं.”

7:22 AM, 3 Apr 2026 (IST)

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद का आह्वान किया

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने अमेरिका, इजराइल और ईरान को पश्चिम एशिया में युद्ध रोकने का स्पष्ट संदेश देते हुए चेतावनी दी कि दुनिया एक बड़े युद्ध की कगार पर है. गुतारेस ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि, उनका संदेश स्पष्ट है. अमेरिका और इजराइल से मेरा कहना है कि अब समय आ गया है कि वे उस युद्ध को रोकें जो भारी मानवीय पीड़ा पहुंचा रहा है और जिसके विनाशकारी आर्थिक परिणाम हो रहे हैं. ईरान से मेरा कहना है कि वह अपने पड़ोसियों पर हमला करना बंद करे.

पश्चिम एशिया संघर्ष के दूसरे महीने में प्रवेश करने के साथ ही गुतारेस ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया. उन्होंने कहा, “संघर्ष अपने आप समाप्त नहीं होते. वे तब समाप्त होते हैं जब नेता विनाश के बजाय संवाद को चुनते हैं. यह विकल्प अभी भी मौजूद है और इसे अभी चुनना होगा.

7:20 AM, 3 Apr 2026 (IST)

यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होर्मुज की सुरक्षा के लिए सेना को अधिकृत करने पर वोट करेगी

UN सिक्योरिटी काउंसिल शुक्रवार को बहरीन के लाए गए एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पर वोट करेगी, जिसमें ईरानी हमलों से होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग को बचाने के लिए डिफेंसिव फोर्स के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है. ईरान ने अमेरिकी-इजराइली हमलों का बदला लेने के लिए, जिनसे एक महीने पुराना मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू हुआ था, मुख्य शिपिंग लेन पर कब्जा कर लिया है, जिससे ईंधन सप्लाई को खतरा है और ग्लोबल इकॉनमी में उथल-पुथल मची है.

7:15 AM, 3 Apr 2026 (IST)

पाकिस्तान अमेरिका-ईरान वार्ता की मेजबानी करने को तैयार: विदेश कार्यालय

पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के व्यापक एवं स्थायी समाधान के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक वार्ता की मेजबानी और सुविधा प्रदान करना उसके लिए सम्मान की बात होगी.

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान के दो दिन बाद आयी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए सार्थक और निर्णायक वार्ता कराने के लिए तैयार है.

अंद्राबी ने यहां प्रेस वार्ता में कहा, जारी संघर्ष के व्यापक और स्थायी समाधान के लिए आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच सार्थक वार्ता की मेजबानी और सुविधा प्रदान करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित पांच सूत्री पहल विदेश मंत्री इसहाक डार की बीजिंग यात्रा का एक प्रमुख परिणाम था और इस पहल का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है. अंद्राबी ने कहा, ‘‘यह युद्ध को समाप्त करने का प्रयास है, और यह जारी शत्रुता के स्थायी समाधान की दिशा में एक टिकाऊ मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है.

7:09 AM, 3 Apr 2026 (IST)

ईरान के B1 ब्रिज पर US-इजराइली हमले में 8 की मौत, 95 घायल

ईरान के B1 ब्रिज पर अमेरिका और इजराइल के हमलों में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं इस हमले में करीब 95 लोग घायल बताए जा रहे हैं. ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने इसकी जानकारी एएफपी को दी.

मिलिट्री एक्शन में खास तौर पर "करज में B1 ब्रिज" को टारगेट किया गया, जिससे आस-पास के इलाके में बड़ी संख्या में लोग मारे गए. खबर है कि हमले के शिकार लोगों में ईरानी यात्री और स्थानीय गांव के लोग शामिल हैं, जो हमले वाले स्थान पर मौजूद थे. प्रेस टीवी के मुताबिक, मरने वालों में वे परिवार भी शामिल हैं जो नेचर डे के लिए इलाके में थे. यह वह समय था जब बहुत से लोग बाहर थे.

ANI
जंग की तस्वीर (ANI)
Last Updated : April 3, 2026 at 7:29 PM IST

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