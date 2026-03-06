Iran War Live Updates: ईरान में अमेरिका-इजराइल के हमले जारी, ट्रंप का दावा- ईरानी एयर फोर्स खत्म

हमने अभी लड़ना शुरू किया है: अमेरिकी रक्षा सचिव

ईरान के खिलाफ जंग पर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि हमारे मिशन के उद्देश्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता और भी बढ़ती है क्योंकि हमारे फायदे बढ़ते रहते हैं... हमारे रक्षात्मक और हमलावर हथियारों का स्टॉक हमें इस अभियान को तब तक जारी रखने में मदद करता है जब तक हमें जरूरत हो... हमने अभी लड़ना शुरू किया है और मजबूती से लड़ना शुरू किया है.