ETV Bharat / international

Iran War Live Updates: ईरान में अमेरिका-इजराइल के हमले जारी, ट्रंप का दावा- ईरानी एयर फोर्स खत्म

Iran War Live News updates US Israel attacks on Tehran Lebanon 7th day Trump Netanyahu Khamenei
ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका-इजराइल के हमलों में तबाह हुई बिल्डिंग का दृश्य (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 7:06 AM IST

|

Updated : March 6, 2026 at 7:19 AM IST

Choose ETV Bharat

ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले 7वां दिन भी जारी हैं. 28 फरवरी को शुरू हुए सैन्य अभियान के बाद से ईरान में कम से कम 1,230 लोग मारे गए हैं. ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी तेहरान के दक्षिण-पश्चिमी शहर परांद में दो स्कूलों पर मिसाइलों से हमला किया गया.

ईरान की तरफ से भी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी है. ईरानी हमलों में इजराइल, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब को निशाना बनाया जा रहा है.

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब 'कोई एयर फोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है और एयर फोर्स खत्म हो गई है. उन्होंने कहा कि ईरान इस तरह तबाह किया जा रहा है जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है.

उधर, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने कहा कि ईरानी सेना अमेरिका के किसी भी जमीनी हमले का 'इंतजार' कर रही है.

LIVE FEED

7:18 AM, 6 Mar 2026 (IST)

कुवैत में धमाकों की खबर

कतारी न्यूज चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत में जोरदार धमाकों की खबर है. एयर रेड सायरन बजने के साथ जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं. वहीं, ईरान की राजधानी तेहरान में लड़ाकू विमानों और धमाकों की आवाजें सुनी गईं.

7:11 AM, 6 Mar 2026 (IST)

हमने अभी लड़ना शुरू किया है: अमेरिकी रक्षा सचिव

ईरान के खिलाफ जंग पर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि हमारे मिशन के उद्देश्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता और भी बढ़ती है क्योंकि हमारे फायदे बढ़ते रहते हैं... हमारे रक्षात्मक और हमलावर हथियारों का स्टॉक हमें इस अभियान को तब तक जारी रखने में मदद करता है जब तक हमें जरूरत हो... हमने अभी लड़ना शुरू किया है और मजबूती से लड़ना शुरू किया है.

Last Updated : March 6, 2026 at 7:19 AM IST

TAGGED:

IRAN WAR NEWS UPDATES
IRAN WAR UPDATES
US ISRAEL ATTACKS ON IRAN
US ISRAEL IRAN CONFLICT
IRAN WAR LIVE NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.