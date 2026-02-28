इजराइल और अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला, कई शहरों में हो रहे धमाके, ट्रंप का आया बड़ा बयान

US ने ईरान में बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए, ट्रंप का बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल के ईरान पर मिसाइल हमले करने की बात कहने के बाद US ने ईरान में बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरानी शासन से आने वाले खतरों को खत्म करके अमेरिका की रक्षा करना है. ट्रंप ने दोहराया कि, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए.

ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जबकि देश भर में कई दूसरी जगहों पर भी धमाकों की खबर है. ईरान की तरफ से तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.