इजराइल और अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला, कई शहरों में हो रहे धमाके, ट्रंप का आया बड़ा बयान
Published : February 28, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 1:23 PM IST
तेहरान: इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक ईरान पर किए गए हमले अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है. इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की जानकारी देते हुए इसे ‘प्रिवेंटिव अटैक’ बताया है. तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं और हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं.
भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह हुए इस हमले के बाद शहरों में धुएं का गुबार नजर आ रहा है. शनिवार सुबह तेहरान में एएफपी के पत्रकारों ने दो जोरदार धमाके सुने, और ईरानी राजधानी के बीच और पूरब में घने धुएं के दो गुबार देखे गए. फार्स न्यूज़ एजेंसी ने तुरंत और जानकारी दिए बिना बताया, "धमाकों के टाइप से पता चलता है कि यह एक मिसाइल हमला है."
इजराइल ने शनिवार को ईरान पर "रोकथाम के लिए हमले" करने और यरुशलम में सायरन बजाने की घोषणा के बाद अपना एयरस्पेस आम लोगों की उड़ानों के लिए बंद कर दिया. मंत्री मिरी रेगेव ने घोषणा की, "सुरक्षा घटनाक्रम के बाद, ट्रांसपोर्टेशन मंत्री ने इज़राइल सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर को इज़राइल राज्य का एयरस्पेस आम लोगों की उड़ानों के लिए बंद करने का आदेश दिया है."
LIVE FEED
US ने ईरान में बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए, ट्रंप का बयान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल के ईरान पर मिसाइल हमले करने की बात कहने के बाद US ने ईरान में बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरानी शासन से आने वाले खतरों को खत्म करके अमेरिका की रक्षा करना है. ट्रंप ने दोहराया कि, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए.
ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जबकि देश भर में कई दूसरी जगहों पर भी धमाकों की खबर है. ईरान की तरफ से तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
यरुशलम और तेल अवीव में सायरन सुनाई दिए
यरुशलम और तेल अवीव में सायरन सुनाई दिए. इससे साफ हो गया कि, इजराइल ने ईरान के खिलाफ एहतियाती हमला किया है.
इजराइल की सेना ने कहा कि उसने देश भर के इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजा दिए हैं ताकि जनता को जवाबी कार्रवाई में "इजराइल की ओर मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए तैयार किया जा सके."
अमेरिका इजराइल का ईरान पर ज्वाइंट अटैक, एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला
इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक प्रिवेंटिव मिसाइल हमला किया है. ईरान में हमले के बाद के नजारा धुंआ धुंआ हो गया है. आसमान में धुएं का गुबार उठ रहे हैं. इजराइल का साथ अमेरिका भी दे रहा है. वह भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है. एक यूएस अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया.