बांग्लादेश पीएम शपथ ग्रहण समारोह, BNP चेयरमैन तारिक रहमान आज लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ

ढाका: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के चेयरमैन तारिक रहमान मंगलवार को चुने हुए सांसदों के साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. 2024 में पीएम शेख हसीना के हटने के बाद ढाका की राजनीति में एक नई शुरुआत हो रही है. पूर्व पीएम स्वर्गीय खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 17 साल के देश निकाला के बाद आम चुनावों में बीएनपी को बड़ी जीत दिलाई. विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिडला बांग्लादेश की नई चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस जरूरी कार्यक्रम में स्पीकर का शामिल होना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और पक्की दोस्ती को दिखाता है, जो दोनों देशों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत के पक्के समर्पण को दिखाता है.

चुने हुए बीएनपी सांसद रशीदुज्जमां मिल्लत ने एएनआई को बताया, 'संसद सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह सुबह 9:30 बजे हमारे संसद भवन में होगा. शाम 4.00 बजे, मिनिस्टर पद की शपथ के लिए एक और सत्र होगा. पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे. 12 फरवरी के चुनावों में बीएनपी ने 300 सीटों वाली संसद में 151 से ज्यादा सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत हासिल किया और तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनाया. जमात-ए-इस्लामी जो पहले बीएनपी की सहयोगी थी, ने एक विरोधी के तौर पर चुनाव लड़ा और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं, खुद को एक अहम विपक्षी ताकत के तौर पर स्थापित किया. बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 212 सीटें मिली, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गुट को 77 सीटें मिली. हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग को चुनावों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया.

