बांग्लादेश पीएम शपथ ग्रहण समारोह, BNP चेयरमैन तारिक रहमान आज लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ

शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में शुरू होगा

चुने हुए बीएनपी सांसद रशीदुज्जमां मिल्लत ने एएनआई को बताया, 'संसद सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह सुबह 9:30 बजे हमारे संसद भवन में होगा. शाम 4.00 बजे, मिनिस्टर पद की शपथ के लिए एक और सत्र होगा. पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे. 12 फरवरी के चुनावों में बीएनपी ने 300 सीटों वाली संसद में 151 से ज्यादा सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत हासिल किया और तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनाया. जमात-ए-इस्लामी जो पहले बीएनपी की सहयोगी थी, ने एक विरोधी के तौर पर चुनाव लड़ा और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं, खुद को एक अहम विपक्षी ताकत के तौर पर स्थापित किया. बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 212 सीटें मिली, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गुट को 77 सीटें मिली. हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग को चुनावों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया.