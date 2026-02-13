ETV Bharat / international

बांग्लादेश: बीएनपी पार्टी को भारी बहुमत, तारिक रहमान होंगे अगले प्रधानमंत्री!

BANGLADESH ELECTION RESULT 2026
बांग्लादेश चुनाव 2026 में बीएनपी पार्टी को भारी बहुमत (ANI)
By ANI

Published : February 13, 2026 at 6:45 AM IST

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करने के बाद पहली बार गुरुवार को यहां चुनाव संपन्न हुए. यहां की जनता ने जमकर वोट डाला. ताजा जानाकारी के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बढ़त मिलती जा रही है. वहीं, अवामी लीग पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था. सभी की नजर यहां की 299 सीटों के अंतिम परिणामों पर टिकी हैं. शुक्रवार को अभी तक अनअनाधिकारीक नतीजों में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को अच्छी बढ़त मिली हुई है, जबकि बांग्लादेश में गुरुवार को हुए ऐतिहासिक चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक रहमान को अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी पर निर्णायक जीत हासिल करने के बाद बोगुरा-6 (सदर) निर्वाचन क्षेत्र से अनौपचारिक रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है.

6:40 AM, 13 Feb 2026 (IST)

बैलेट काउंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी का आरोप

इस बीच, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के अमीर मौलाना मामुनुल हक, जो जमात-ए-इस्लामी के 11-पार्टी गठबंधन के सपोर्ट वाले उम्मीदवार हैं, ने ढाका-13 में बैलेट काउंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. अल जज़ीरा के मुताबिक, उन्होंने दावा किया है कि बैलेट डिजाइन में गड़बड़ी की वजह से उनके पक्ष में डाले गए हज़ारों वोट कैंसिल हो गए. बांग्लादेश ने गुरुवार को अपने सबसे अहम चुनाव शुरू किए, क्योंकि वह क्लासिक 'बैटल ऑफ़ बेगम्स' के दौर से एक नए चैप्टर में कदम रखना चाहता है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन और उनकी दुश्मन शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग पर बैन के बाद यह चुनाव भारी लग रहा है.

6:37 AM, 13 Feb 2026 (IST)

150 पोलिंग सेंटर से वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है

डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तौफीकुर रहमान के ऑफिस से घोषित नतीजों के मुताबिक, 150 पोलिंग सेंटर से वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है. इस चुनाव क्षेत्र में पोस्टल बैलेट मिलाकर कुल 151 वोटिंग सेंटर हैं. बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऑफिशियल नतीजे नहीं बताए हैं, उम्मीद है कि शुक्रवार को दोपहर तक इसकी घोषणा की जाएगी. जमात-ए-इस्लामी के हेड शफीकुर रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के नतीजों का सम्मान करेगी, चाहे वे कुछ भी हों, और अगर वह हार जाती है तो वह रुकावट डालने वाली 'विपक्ष की राजनीति' में शामिल नहीं होगी. अल जजीरा के अनुसार, पार्लियामेंट में 350 सांसद हैं, जिनमें से 300 सीधे सिंगल-मेंबर चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जबकि महिलाओं के लिए अतिरिक्त 50 सीटें रिजर्व हैं. एक उम्मीदवार की मौत के कारण 299 सीटों के लिए चुनाव हुए.

