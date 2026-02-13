बांग्लादेश: बीएनपी पार्टी को भारी बहुमत, तारिक रहमान होंगे अगले प्रधानमंत्री!

150 पोलिंग सेंटर से वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है

डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तौफीकुर रहमान के ऑफिस से घोषित नतीजों के मुताबिक, 150 पोलिंग सेंटर से वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है. इस चुनाव क्षेत्र में पोस्टल बैलेट मिलाकर कुल 151 वोटिंग सेंटर हैं. बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऑफिशियल नतीजे नहीं बताए हैं, उम्मीद है कि शुक्रवार को दोपहर तक इसकी घोषणा की जाएगी. जमात-ए-इस्लामी के हेड शफीकुर रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के नतीजों का सम्मान करेगी, चाहे वे कुछ भी हों, और अगर वह हार जाती है तो वह रुकावट डालने वाली 'विपक्ष की राजनीति' में शामिल नहीं होगी. अल जजीरा के अनुसार, पार्लियामेंट में 350 सांसद हैं, जिनमें से 300 सीधे सिंगल-मेंबर चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जबकि महिलाओं के लिए अतिरिक्त 50 सीटें रिजर्व हैं. एक उम्मीदवार की मौत के कारण 299 सीटों के लिए चुनाव हुए.