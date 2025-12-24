ETV Bharat / international

तुर्की में प्राइवेट जेट क्रैश, लीबिया के आर्मी चीफ और चार अन्य की मौत

लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई. दुर्घटना राजधानी अंकारा के पास हुई.

PRIVATE JET CRASH IN TURKEY
तुर्की में प्राइवेट जेट क्रैश होने के बाद घटना स्थल पर छानबीन करते सेना के जवान (AP)
By ANI

Published : December 24, 2025 at 7:17 AM IST

त्रिपोली: लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने कहा कि तुर्की की राजधानी अंकारा के पास हुए एक हवाई हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और चार अन्य की मौत हो गई. यह जेट अंकारा से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया. दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी बतायी गई. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री दबीबा ने इसे दुखद दुर्घटना बताया और कहा कि यह दुर्घटना मंगलवार को हुई जब अधिकारी तुर्की के दौरे से लौट रहे थे. उन्होंने बयान में कहा, 'यह बड़ी त्रासदी देश, सेना और सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि हमने ऐसे लोगों को खो दिया है जिन्होंने ईमानदारी और लगन से अपने देश की सेवा की और अनुशासन, जिम्मेदारी और देश के समर्पण की मिसाल थे.'

उन्होंने कहा कि क्रैश में मारे गए दूसरे लोगों में ग्राउंड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ अल-फितौरी घरीबिल, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर महमूद अल-कतावी, अल-हद्दाद के सलाहकार मुहम्मद अल-असावी दियाब और एक मिलिट्री फोटोग्राफर मुहम्मद उमर अहमद महजूब शामिल थे.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि क्रैश में क्रू के तीन सदस्य भी मारे गए. उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिकल खराबी की रिपोर्ट के बाद एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग की मांग की थी. राष्ट्रपति के संचार निदेशालय के प्रमुख बुरहानेटिन दुरान ने एक्स न्यूज एजेंसी को बताया, 'लीबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद अल-हद्दाद, उनके चार साथियों और तीन क्रू मेंबर्स को ले जा रहे एक प्राइवेट जेट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से इमरजेंसी की जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा.'

तुर्की के एक अधिकारी ने अल जजीरा को बताया, 'जांच की शुरुआती रिपोर्ट में लीबियाई आर्मी चीफ के प्लेन क्रैश में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की बात से इनकार किया गया है, शुरुआती वजह तकनीकी खराबी है.' तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने एक्स पर लिखा, 'अंकारा के एसेनबोगा एयरपोर्ट से त्रिपोली के लिए निकले बिजनेस जेट का मलबा तुर्की जेंडरमेरी को हेमाना जिले के केसिकवाक गांव से लगभग दो किलोमीटर दक्षिण में मिला है.' लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद ने अपने दौरे के दौरान अपने तुर्की समकक्ष और दूसरे सैन्य कमांडरों से मुलाकात की थी.

