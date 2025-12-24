ETV Bharat / international

तुर्की में प्राइवेट जेट क्रैश, लीबिया के आर्मी चीफ और चार अन्य की मौत

तुर्की में प्राइवेट जेट क्रैश होने के बाद घटना स्थल पर छानबीन करते सेना के जवान ( AP )

त्रिपोली: लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने कहा कि तुर्की की राजधानी अंकारा के पास हुए एक हवाई हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और चार अन्य की मौत हो गई. यह जेट अंकारा से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया. दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी बतायी गई. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री दबीबा ने इसे दुखद दुर्घटना बताया और कहा कि यह दुर्घटना मंगलवार को हुई जब अधिकारी तुर्की के दौरे से लौट रहे थे. उन्होंने बयान में कहा, 'यह बड़ी त्रासदी देश, सेना और सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि हमने ऐसे लोगों को खो दिया है जिन्होंने ईमानदारी और लगन से अपने देश की सेवा की और अनुशासन, जिम्मेदारी और देश के समर्पण की मिसाल थे.' उन्होंने कहा कि क्रैश में मारे गए दूसरे लोगों में ग्राउंड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ अल-फितौरी घरीबिल, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर महमूद अल-कतावी, अल-हद्दाद के सलाहकार मुहम्मद अल-असावी दियाब और एक मिलिट्री फोटोग्राफर मुहम्मद उमर अहमद महजूब शामिल थे.