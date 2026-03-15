ETV Bharat / international

लेबनान इजराइल के साथ 'शांति वार्ता' के लिए तैयार, पहले संघर्ष-विराम की मांग

लेबनान के बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में शनिवार, 14 मार्च को इजरायली हवाई हमले में तबाह हुई एक इमारत ( AP )

रिपोर्ट के अनुसार बातचीत कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है और यह पेरिस या साइप्रस में हो सकती है. इसमें संभवतः आमने-सामने की सीधी बातचीत भी शामिल हो सकती है. ऐसी भी खबरें आई हैं कि फ्रांस ने एक शांति योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत युद्ध समाप्त करने की शर्तों के तौर पर हिज्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण और लेबनान द्वारा इजराइल को मान्यता दिए जाने की मांग की गई है. हालाँकि, अल जजीरा के अनुसार फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया है.

अल जजीरा के अनुसार इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने करीबी सलाहकार रॉन डर्मर को लेबनान के साथ कूटनीतिक बातचीत में इजराइल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं, अमेरिका की ओर से इन वार्ताओं में कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं.

बेरूत: लेबनान इजराइल के साथ सीधी शांति वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि बातचीत शुरू होने से पहले युद्धविराम होना जरूरी है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इजराइल लेबनान पर जमीनी हमले की धमकी दे रहा है, जो 2006 के युद्ध के बाद से लेबनान पर उसका सबसे बड़ा जमीनी हमला हो सकता है.

लेबनान के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन लेबनान की संसद के स्पीकर और अमल मूवमेंट के नेता नबीह बेरी ने कहा कि बातचीत शुरू होने से पहले युद्धविराम लागू होना जरूरी है. इस बीच पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों के चलते क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. एक्स पर एक पोस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरानी सैन्य क्षमताओं के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है.

इस बीच प्रेस टीवी ने बताया कि एक इराकी प्रतिरोध समूह ने एक फुटेज जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि इसमें पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमले को दिखाया गया है. रिपोर्ट में यह भी बताया कि इराक में एक अमेरिकी ठिकाने पर कथित हमले के बाद आग लग गई थी.

ईरानी समाचार द्वारा दी गई एक अन्य जानकारी के अनुसार, ईरान के सशस्त्र बलों ने बताया कि उन्होंने चार और ड्रोन मार गिराए हैं, जिससे अब तक मार गिराए गए ड्रोनों की कुल संख्या 118 हो गई है. इससे पहले, अल जजीरा ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में कई कस्बों को हवाई हमलों और तोपखाने से निशाना बनाए जाने के बाद हिज्बुल्लाह के लड़ाकों ने आगे बढ़ रही इजरायली सेना के साथ झड़प की.

लेबनान की आधिकारिक नेशनल न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए अल जजीरा ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी ने दक्षिणी लेबनान के कई कस्बों को निशाना बनाया. न्यूज रिपोर्ट में कहा गया कि हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान के मेफदौन कस्बे और मेफदौन तथा जौतार अल-शरकियाह के बीच के इलाकों को निशाना बनाया. अल जजीरा ने बताया कि भारी तोपखाने की गोलाबारी ने आस-पास के कस्बों को भी निशाना बनाया, जिनमें जौतार, याहमार, अरनौन और मेफदौन शामिल हैं.

इस बीच इजरायली सेना ने सीमावर्ती कस्बे ऐता अल-शाब में आगे बढ़ने की कोशिश की, जहाँ झड़पों के दौरान गोलीबारी और गोलाबारी की आवाजे सुनी गई. रिपोर्ट के अनुसार हिज्बुल्लाह के लड़ाकों ने आगे बढ़ रही इजरायली सेना पर गाइडेड मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की. प्रेस टीवी ने बताया कि हिज्बुल्लाह ने अल-खजान पहाड़ी पर जमा इजराइली सैनिकों को निशाना बनाते हुए रॉकेटों की बौछार कर दी.