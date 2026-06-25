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ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नाटो महासचिव ने ट्रंप की तारीफ की

वॉशिंगटन: नाटो (NATO) महासचिव मार्क रुटे ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान परमाणु क्षमताएं हासिल कर रहा था, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था. ट्रंप के साथ अपनी बैठक में रुटे ने कहा कि जी7 के सभी नेताओं ने ईरान को लेकर अमेरिका द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की है.

मार्क रुटे ने कहा, 'सबसे पहले ईरान की बात करते हैं. मैं साफ तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि ईरान को लेकर आप जो काम कर रहे हैं, वह कितना अहम है. यह मुख्य रूप से उस न्यूक्लियर क्षमता के बारे में है जिसे ईरान हासिल करने ही वाला था. यह उस इलाके के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा होता. यह देश अराजकता और आतंकवाद फैलाया. वे न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने के बहुत करीब थे. आपने पिछले हफ्ते जी7 में देखा होगा कि सभी नेताओं ने इस बात की तारीफ की कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को कम कर दिया गया है.'

रुटे ने कहा, 'अमेरिका जो काम कर रहा है, वह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए है. यह बहुत जरूरी है और मैं बस यह साफ करना चाहता हूँ क्योंकि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि ईरान का यह पूरा मामला क्यों चल रहा था. यह सुरक्षा का मामला है. यह आजाद दुनिया के नेता की ओर से अमेरिका की सीमाओं से बाहर निकलकर बाकी दुनिया के लिए जिम्मेदारी लेने का मामला है और आपने यही किया.'

नाटो (NATO) महासचिव ने कहा, 'मुझे पता है कि इस बात पर बहस हुई है कि क्या यूरोप में आपके सहयोगी आपके साथ काफी हद तक थे या नहीं. मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी वे साथ थे.' रुटे ने कहा कि भले ही ट्रंप ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि नाटो सदस्य युद्ध के दौरान अमेरिका की काफी मदद नहीं कर रहे थे, फिर भी यूरोप भर के बेस से अमेरिका के लगभग 4,000-5,000 विमानों ने उड़ान भरी थी.

रुटे ने आगे कहा कि जब आप आंकड़ों को देखें तो इस युद्ध के दौरान यानी अप्रैल के मध्य में सीजफायर होने तक के छह हफ़्तों में यूरोप के बेस से चार से पाँच हजार अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी. रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा. इसे कमर्शियल ट्रैफ़िक के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि उन्हें यह पक्का करना था कि टैंकर विमान हवा में भेजे जा सकें. तो मुझे पता है कि कुछ ऐसे अलग-थलग मामले रहे हैं जिनसे आपको सच में निराशा हुई. लेकिन आम तौर पर आपके यूरोपीय सहयोगी आपके साथ रहे हैं. मैं सच में इस बात पर जोर देना चाहता हूँ.

रुटे ने ऐसे चार्ट भी दिखाए जिनसे पता चलता है कि कैसे ट्रंप ने नाटो देशों को अपना डिफेंस खर्च बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है और इससे अमेरिका की नौकरियों और कंपनियों को कैसे फायदा हो रहा है. रुटे ने आगे कहा, 'कुल मिलाकर 1,95,000 नौकरियां यूरोपीय निवेश से चल रही हैं.