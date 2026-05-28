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ईरान युद्ध : कुवैत का दावा, 'मिसाइल और ड्रोन से किया गया हमला'

दुबई : कुवैत ने गुरुवार को मिसाइल और ड्रोन हमले का सामना करने की बात कही है. वाशिंगटन और तेहरान दोनों के हमलों के बाद ईरान युद्ध में चल रहे अस्थिर युद्धविराम को यह एक और चुनौती है.कुवैत की सेना ने यह घोषणा की, लेकिन यह नहीं बताया कि किन क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था.

ईरान ने कुछ घंटों बाद कहा कि उसने क्षेत्र में हमला किया है, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था. अमेरिका का करीबी सहयोगी कुवैत, युद्ध के दौरान ईरान और इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशियाओं के हमलों का लगातार शिकार हुआ है.

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब मध्य पूर्व में तनाव का माहौल है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि उनका प्रशासन युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के साथ बातचीत में प्रगति कर रहा है, लेकिन वार्ता अभी भी अनिश्चित है.

ट्रंप एक ऐसे समझौते की तलाश में हैं जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल सके - जिससे होकर कभी लगभग पांचवां हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस का व्यापार होता था. वह ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को छोड़ने के लिए भी राजी करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और जब्त की गई संपत्तियों को जारी करने की मांग कर रहा है. यह युद्ध अमेरिका में अलोकप्रिय रहा है, और ईरान द्वारा जलडमरूमध्य को बंद करने से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं.