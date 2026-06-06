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कुवैत ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका, सायरन गूंजने लगे डरे लोग

कुवैत पर ताजा ड्रोन से पश्चिम एशिया में एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

Kuwait missile drone attacks
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ANI

Published : June 6, 2026 at 10:08 AM IST

3 Min Read
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कुवैत सिटी: कुवैती सेना ने घोषणा की है कि वह देश की ओर आ रहे 'दुश्मन' के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रही है. यह तनावपूर्ण स्थिति तब पैदा हुई है, जब कुछ दिन पहले ही एक मानवरहित हवाई वाहन (UAV) ने देश के मुख्य अंतरराष्ट्रीय विमानन केंद्र को निशाना बनाया गया था. इसमें एक 'भारतीय नागरिक' की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक आधिकारिक अपडेट में सशस्त्र बलों ने पुष्टि की कि 'कुवैत की वायु रक्षा प्रणालियां (एयर डिफेंस) इस समय दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही हैं.' हालाँकि, इस बयान में हमलों के स्रोत या मूल स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. देश के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई देने के बीच, रक्षा अधिकारियों ने जनता को अपने सुरक्षा कवच नेटवर्क की सक्रियता और कामकाज को लेकर आश्वस्त किया है.

कुवैत की सेना ने कहा, 'कुवैती सशस्त्र बलों का जनरल स्टाफ इस बात की पुष्टि करता है कि जो भी धमाके सुनाई दे रहे हैं, वे दुश्मन के हमलों को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हो रहे हैं.' साथ ही, सुरक्षा की अस्थिर स्थिति के कारण फारस की खाड़ी के दूसरे इलाकों में भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए. आस-पास के इलाकों में डिफेंस अलर्ट बजने से बड़े पैमाने पर घबराहट फैल गई. खाड़ी में स्थित द्वीप देश बहरीन के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वहां एयर रेड सायरन बजाए गए.

अलर्ट का यह सिलसिला बॉर्डर पार तनाव बढ़ने की संभावना को दिखाता है. ताजा हमले को लेकर पश्चिम एशिया में एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इस हफ़्ते की शुरुआत में हुए जानलेवा एयरफ़ील्ड हमले ने सीधे तौर पर बड़े क्षेत्रीय अलार्म के लिए माहौल तैयार कर दिया, क्योंकि कुवैत में अलर्ट के तुरंत बाद बहरीन में बचाव के लिए सायरन बजाए गए जो एक संभावित ड्रोन या मिसाइल हमले का संकेत था. इस एक साथ खतरे के माहौल को दिखाते हुए क्षेत्रीय अस्थिरता की ताजा लहर तब बढ़ी जब तेहरान ने शनिवार को जरूरी होर्मुज स्ट्रेट की ओर कई अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैनात किए.

जब ये हवाई हथियार एक अहम रास्ते से गुजरे तो अंतरराष्ट्रीय सेनाओं ने दखल दिया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक अमेरिकी सेना ने सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कम से कम चार आने वाले हथियारों को मार गिराया. अमेरिकी रक्षा सूत्रों ने बताया कि ये हवाई सिस्टम इस इलाके में जहाजों के रास्तों के लिए सीधा खतरा पैदा कर रहे थे.

वाशिंगटन और तेहरान के बीच यह सीधा सैन्य टकराव तनाव में एक और तेजी को दिखाता है. यह तनाव तब बढ़ा है जब एक नाममात्र का युद्धविराम समझौता और व्यापक संघर्ष को रोकने के लिए साथ-साथ कूटनीतिक बातचीत भी चल रही थी. स्थिरता बनाए रखने के बजाय, वाशिंगटन और तेहरान दोनों ने ही अस्थायी युद्धविराम के कथित उल्लंघन को लेकर एक-दूसरे पर बार-बार आरोप लगाए हैं.

इस युद्धविराम का मकसद पश्चिम एशिया में हफ़्तों से चल रही हिंसक झड़पों को रोकना था. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि उन प्रोजेक्टाइल (हथियारों) को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया और सप्ताहांत में हुए हालिया हमलों से पहले वे कोई खास ढांचागत नुकसान नहीं पहुँचा पाए.

ये भी पढ़ें- होर्मुज की ओर भेजे गए ईरानी ड्रोनों को मार गिराया: अमेरिकी सेना

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