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कुवैत ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका, सायरन गूंजने लगे डरे लोग

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 3 Min Read

कुवैत सिटी: कुवैती सेना ने घोषणा की है कि वह देश की ओर आ रहे 'दुश्मन' के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रही है. यह तनावपूर्ण स्थिति तब पैदा हुई है, जब कुछ दिन पहले ही एक मानवरहित हवाई वाहन (UAV) ने देश के मुख्य अंतरराष्ट्रीय विमानन केंद्र को निशाना बनाया गया था. इसमें एक 'भारतीय नागरिक' की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक आधिकारिक अपडेट में सशस्त्र बलों ने पुष्टि की कि 'कुवैत की वायु रक्षा प्रणालियां (एयर डिफेंस) इस समय दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही हैं.' हालाँकि, इस बयान में हमलों के स्रोत या मूल स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. देश के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई देने के बीच, रक्षा अधिकारियों ने जनता को अपने सुरक्षा कवच नेटवर्क की सक्रियता और कामकाज को लेकर आश्वस्त किया है. कुवैत की सेना ने कहा, 'कुवैती सशस्त्र बलों का जनरल स्टाफ इस बात की पुष्टि करता है कि जो भी धमाके सुनाई दे रहे हैं, वे दुश्मन के हमलों को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हो रहे हैं.' साथ ही, सुरक्षा की अस्थिर स्थिति के कारण फारस की खाड़ी के दूसरे इलाकों में भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए. आस-पास के इलाकों में डिफेंस अलर्ट बजने से बड़े पैमाने पर घबराहट फैल गई. खाड़ी में स्थित द्वीप देश बहरीन के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वहां एयर रेड सायरन बजाए गए.