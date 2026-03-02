ETV Bharat / international

ईरान से टकराव के बीच कई अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश, सभी पायलट सुरक्षित

अमेरिका के कई घातक लड़ाकू विमान क्रैश, कुवैत ने की पुष्टि ( IANS )

कुवैत सिटी: कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि, देश में कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. इससे पहले, ईरान ने सोमवार को दावा किया कि कुवैत में एक अमेरिकी एफ-15 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. समाचार एजेंसी आईएनएस के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है. मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार सुबह कई अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, लेकिन क्रू पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. क्रू को बाहर निकाला गया और जरूरी इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है. सबकी हालत स्थिर बनी हुई है. आधिकारिक प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलजुलकर तकनीकी उपाय किए गए थे. उन्होंने पुष्टि की कि संबंधित अधिकारी घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं. अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के बीच, साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग नेटब्लॉक्स ने दावा किया है कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट अब 48 घंटे से ज्यादा समय से जारी है.