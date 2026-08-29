कृष्ण चेतना दुनिया को बेहतर बना सकती है', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के इस्कॉन मंदिर में कहा कि, कृष्ण चेतना दुनिया को बेहतर बना सकती है.
By ANI
Published : August 29, 2026 at 1:26 PM IST
न्यूयॉर्क: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को अपने अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में इस्कॉन मंदिर गए और बेघर लोगों के लिए खाना बांटने की पहल में हिस्सा लिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृष्ण चेतना दुनिया में झगड़ों और मतभेदों को दूर करने में मदद कर सकती है.
मंदिर में भक्तों को संबोधित करते हुए, भागवत ने मतभेदों और झगड़ों के बावजूद लोगों को एक साथ लाने में चेतना के महत्व के बारे में बात की. भागवत ने कहा, "आज की दुनिया में बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे द्वंद्व हैं. सिर्फ एक चीज जो जोड़ती है, वह है चेतना.
भागवत ने कहा, वह चेतना कृष्ण चेतना है, हम एक हैं और हम इस दुनिया के इन दोहरेपन के बीच भी इसे इस पक्की समझ के साथ जी रहे हैं कि भले ही इतनी सारी विविधताएं, दोहरेपन, झगड़े हों, असल में यह सब कृष्ण ही हैं."उन्होंने कहा कि अगर यह समझ लोगों के दिलों तक पहुंच जाए कि सब कुछ कृष्ण का हिस्सा है, तो यह एक बेहतर और ज्यादा मेलजोल वाली दुनिया बनाने में मदद कर सकती है.
उन्होंने आगे कहा, "सब कुछ कृष्ण है, अगर वह दुनिया हर दिल तक पहुंच जाए, तो एक बेहतर दुनिया होगी, यह वह दुनिया नहीं होगी जो हम आज देखते हैं. यह हर इंसान के लिए एक स्वर्ग होगी." भागवत का यह दौरा 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' में भारतीय समुदाय को उनके तय भाषण से पहले हो रहा है, जिसे राष्ट्रीय के शताब्दी वर्ष के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आयोजित किया जा रहा है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मंगलवार को अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के तीन देशों के दौरे के तहत न्यूयॉर्क पहुंचे. आने वाले कार्यक्रम की न्यूयॉर्क में आलोचना हो रही है. न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वह आरएसएस के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने माना कि उन्हें पक्का नहीं पता कि शहर के प्रशासन के पास निजी तौर पर आयोजित की गई बैठक को रद्द करने का अधिकार है या नहीं.
इस बीच, आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, जो कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, ने कहा कि जो लोग कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने विचार रखने और इसकी आलोचना करने का अधिकार है.
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम दुनिया भर में भाईचारे और मेलजोल का संदेश देगा, और भारतीय सांस्कृतिक विश्वास पर जोर देगा कि दुनिया एक परिवार है. आरएसएस अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' को एक अलग-अलग धर्मों का जमावड़ा बताया जो अलग-अलग तरह के, बहुसांस्कृतिक और अलग-अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लाता है. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भी कार्यक्रम से पहले एक सुरक्षा सलाह जारी की है, जिसमें शामिल होने वालों से सतर्क रहने, हालात का ध्यान रखने और बातचीत को ठीक रखने की अपील की गई है.
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