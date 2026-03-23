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डिएगो गार्सिया के इतिहास और सामरिक महत्व से लेकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों तक, पढ़ें विस्तार से

डिएगो गार्सिया आइलैंड, जो हिंद महासागर में यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस है. ( NASA/IANS )

1979 की ईरानी क्रांति के बाद, जिसने खाड़ी क्षेत्र में भारी अस्थिरता पैदा कर दी थी, डिएगो गार्सिया का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया गया. विमानवाहक पोतों के लिए बंदरगाह को गहरा किया गया, भारी बमवर्षक विमानों के लिए 12,000 फीट का रनवे बनाया गया. एक पूरी मरीन ब्रिगेड के लिए हथियारों और रसद से लदे विशाल जहाज तैनात किए गए.

1979 के बाद विस्तार: वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य विस्तार

इंडो-पैसिफिक में अमेरिका के केवल दो बमवर्षक अड्डों में से एक: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में डिएगो गार्सिया अमेरिका के उन दो महत्वपूर्ण अड्डों में से एक है जहां बमवर्षक विमान तैनात रहते हैं. दूसरा अड्डा गुआम (Guam) में स्थित 'एंडर्सन एयर फोर्स बेस' है. साथ ही, यह बेस अमेरिकी स्पेस फोर्स के ट्रैकिंग सिस्टम को भी सहारा देता है.

दो महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों का प्रवेश द्वार: यह बेस लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों (bombers) को लाल सागर के मुहाने पर स्थित 'बाब-अल-मंडेब' जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर के पास 'मलक्का' जलडमरूमध्य तक पहुंचने की सुविधा देता है. ये दोनों दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं.

अमेरिका का 'कभी न डूबने वाला' विमानवाहक पोत: डिएगो गार्सिया को हिंद महासागर में स्थायी रूप से खड़े एक विमानवाहक पोत की तरह समझें. जिसने दशकों तक कई युद्धों में मुख्य भूमिका निभाई है, जिनमें खाड़ी युद्ध (1991), अफगानिस्तान (2001) और इराक (2003) शामिल हैं.

स्थान: डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह (Chagos Archipelago) का सबसे बड़ा द्वीप है. यह एक छोटा सा कोरल एटोल (मूंगा द्वीप) है जिसे शायद ही कोई मानचित्र पर आसानी से ढूंढ पाए. इसका पूरा महत्व इसकी लोकेशन यानी स्थिति की वजह से है. यह हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित है, जहां से लाल सागर (Red Sea) और दक्षिण चीन सागर (South China Sea) की दूरी लगभग बराबर है.

इजरायल के सैन्य प्रमुख, इयाल ज़मीर ने दावा किया कि इरान ने डिएगो गार्सिया में स्थित अमेरिकी-ब्रिटिश बेस को निशाना बनाने के लिए "4,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली दो चरणों वाली अंतरमहाद्वीपीय (Intercontinental) बैलिस्टिक मिसाइल" का इस्तेमाल किया. एक वीडियो बयान में ज़मीर ने कहा- "इन मिसाइलों का उद्देश्य इजरायल पर हमला करना नहीं था. इनकी मारक क्षमता यूरोप की राजधानियों तक है. बर्लिन, पेरिस और रोम- ये सभी अब सीधे खतरे के दायरे में हैं."

इरान ने हिंद महासागर में 2,500 मील दूर स्थित अमेरिका-ब्रिटेन (US-UK) के एक संयुक्त सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर दो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. हालांकि, वे अपने लक्ष्य पर निशाना साधने में विफल रहीं.

हिंद महासागर के बीच बसा एक छोटा सा द्वीप 'डिएगो गार्सिया' आज दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य संघर्ष का केंद्र बन गया है. इस विशेष रिपोर्ट में हम डिएगो गार्सिया के सामरिक इतिहास, वहां मौजूद घातक परमाणु क्षमताओं और ईरान के बढ़ते मिसाइल शस्त्रागार का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि इस एक छोटे से द्वीप पर मंडराता खतरा पूरी दुनिया की शांति को कैसे भंग कर सकता है. साथ ही ईरान के लंबी दूरी वाली बैलास्टिक मिसाइलों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे...

12,000 फीट का बॉम्बर रनवे: इसे विशेष रूप से B-1, B-2 और B-52 जैसे रणनीतिक बमवर्षकों के लिए बनाया गया है. B-2 स्टेल्थ बॉम्बर परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम है, जिससे द्वीप पर परमाणु हथियारों के भंडारण की चिंताएं बनी रहती हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इसे विशेष रूप से B-1, B-2 और B-52 जैसे रणनीतिक बमवर्षकों के लिए बनाया गया है. B-2 स्टेल्थ बॉम्बर परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम है, जिससे द्वीप पर परमाणु हथियारों के भंडारण की चिंताएं बनी रहती हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. परमाणु पनडुब्बियां और गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर: इस बेस पर परमाणु पनडुब्बियां और मिसाइल से लैस युद्धपोत तैनात रहते हैं. मार्च 2026 के हमले के दौरान इसी तरह के एक युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल दागकर दुश्मन की मिसाइल को रोका था.

इस बेस पर परमाणु पनडुब्बियां और मिसाइल से लैस युद्धपोत तैनात रहते हैं. मार्च 2026 के हमले के दौरान इसी तरह के एक युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल दागकर दुश्मन की मिसाइल को रोका था. पहले से तैनात रसद जहाज : डिएगो गार्सिया में हथियारों और रसद से भरे विशाल जहाज हमेशा लंगर डाले रहते हैं. इनमें इतनी सामग्री होती है कि एक पूरी मरीन ब्रिगेड को तुरंत युद्ध के लिए भेजा जा सके, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में त्वरित सैन्य तैनाती संभव होती है.

डिएगो गार्सिया में हथियारों और रसद से भरे विशाल जहाज हमेशा लंगर डाले रहते हैं. इनमें इतनी सामग्री होती है कि एक पूरी मरीन ब्रिगेड को तुरंत युद्ध के लिए भेजा जा सके, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में त्वरित सैन्य तैनाती संभव होती है. अमेरिकी स्पेस फोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर: पारंपरिक सैन्य उपयोग के अलावा, डिएगो गार्सिया अमेरिकी स्पेस फोर्स के उपग्रहों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है.

पारंपरिक सैन्य उपयोग के अलावा, डिएगो गार्सिया अमेरिकी स्पेस फोर्स के उपग्रहों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. यहां से शुरू हुए सैन्य अभियान: डिएगो गार्सिया से कई बड़े हवाई हमले शुरू किए गए, जिनमें 1990-91 का खाड़ी युद्ध, 2001 में अफगानिस्तान पर हमले और 2003 में इराक युद्ध का शुरुआती चरण शामिल है.

अमेरिका ने सैन्य अड्डे के लिए डिएगो गार्सिया को ही क्यों चुना?

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जैसे-जैसे वि-औपनिवेशीकरण बढ़ा और अधिक देश स्वतंत्र हुए, अमेरिकी नौसेना के योजनाकारों को चिंता होने लगी कि अपने शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों- चीन और सोवियत संघ की तुलना में विदेशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक उनकी पहुंच कम होती जा रही है. उन्हें लगा कि यदि हिंद महासागर क्षेत्र में शत्रुता बढ़ती है, तो 'स्वेज नहर के रास्ते और सिंगापुर या इंडीज के माध्यम से मिलने वाली निर्विवाद पहुंच' रोकी जा सकती है. ऐसे में डिएगो गार्सिया एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा.

इसके क्या फायदे हैं

सैन्य लाभ: यहां हवाई पट्टी और जहाजों के लंगर डालने की बेहतरीन संभावना थी.

यहां हवाई पट्टी और जहाजों के लंगर डालने की बेहतरीन संभावना थी. राजनीतिक लाभ: यहां की जनसंख्या बहुत कम थी और यह प्रशासनिक रूप से ब्रिटेन के नियंत्रण में था.

यहां की जनसंख्या बहुत कम थी और यह प्रशासनिक रूप से ब्रिटेन के नियंत्रण में था. भौगोलिक स्थिति: यह हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित है.

यह लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर के पास मलक्का जलडमरूमध्य, दोनों से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है. इस रणनीतिक स्थिति के कारण अमेरिकी सेना पूरे महासागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, दुश्मनों को डराने और अपने सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने में सक्षम है.

डिएगो गार्सिया का घटनाक्रम

1968–1973 : जबरन विस्थापन

सैन्य अड्डे के लिए रास्ता साफ करने के लिए लगभग 1,500 से 2,000 चागोस निवासियों (Chagossians) को उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया. इस दौरान सैकड़ों पालतू जानवरों और मवेशियों को मार दिया गया. इन मूल निवासियों को बिना किसी ठोस मुआवजे या विकल्प के उनके घरों से हटाकर मॉरीशस और सेशेल्स भेज दिया गया था.

1966 : सैन्य समझौते की शुरुआत

ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पर एक विशाल सैन्य सुविधा (बेस) बनाने के लिए अमेरिका को 50 साल की लीज (पट्टा) दी.

2016 : लीज का विस्तार

ब्रिटेन और अमेरिका के बीच इस लीज को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो अब 2036 में समाप्त होनी थी.

2019 : अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस से अलग करना अवैध था और सिफारिश की कि इन द्वीपों को वापस लौटाया जाना चाहिए.

मई 2025 : मॉरीशस को संप्रभुता का हस्तांतरण

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने के औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके साथ ही, डिएगो गार्सिया को तुरंत 99 साल के लिए ब्रिटेन को वापस लीज पर दे दिया गया, जिसके लिए ब्रिटेन हर साल लगभग 101 मिलियन पाउंड का भुगतान करेगा.

ईरान की मिसाइलों पर एक नज़र

विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर अलग-अलग रिपोर्ट जारी की हैं. साल 2022 में, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तत्कालीन जनरल (रिटायर्ड) केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3,000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. ईरान की 'अनकन्वेंशनल वेपन कैपेबिलिटीज' (अपरंपरागत हथियार क्षमताओं) पर नज़र रखने वाली वेबसाइट 'ईरान वॉच' के अनुसार ईरान के पास दूर स्थित लक्ष्यों को निशाना साधने वाली मिसाइलें भी हैं.



ईरान की वे लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो बहुत दूर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैंः नाम टाइप रेंज पेलोड प्रेरक शक्ति स्थिति खोर्रमशहर-1, -2, और -4 (बीएम-25/मुसुदान) MRBM 2,000-3,000 किमी 750-1,500 केजी लिक्विड फ्यूल, सिंगल स्टेज। संभवतः तैनात सेज्जिल MRBM 2,000 किमी 750 केजी के लगभगा ठोस ईंधन, दो चरण तैनात सिमोर्ग SLV 4,000-6,000 किमी 500-750 केजी तरल ईंधन, दो चरण आपरेशनल क़ासिद SLV 2,200 किमी 1,000 केजी लिक्विड पहला स्टेज; सॉलिड दूसरा और तीसरा स्टेज आपरेशनल ज़ुल्जनाह SLV 4,000-5,000 किमी 1,000 केजी ठोस प्रथम और द्वितीय चरण, द्रव्य तृतीय चरण परीक्षण घैम-100 SLV 3,000-4,000 किमी 1,000 केजी ठोस ईंधन, तीन चरण आपरेशनल



काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (CFR) के अनुसार, ईरान का दावा है कि उसने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता खुद ही 2,000 किलोमीटर तक सीमित रखी है. अधिकारियों का कहना है कि यह दूरी देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है क्योंकि इससे इजरायल को निशाना बनाया जा सकता है. इस रेंज के साथ, ईरान पूरे पश्चिम एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है.

सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के मुताबिक, ईरान के शस्त्रागार में कई लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो इजरायल तक पहुंचने में सक्षम हैं. इनमें सेजिल, खुर्रमशहर और गद्र (2,000 किमी रेंज); इमाद (1,700 किमी); शहाब-3 (1,300 किमी); और हुवैज़ेह (1,350 किमी) शामिल हैं.

ईरानी समाचार एजेंसी ISNA द्वारा अप्रैल 2025 में प्रकाशित एक ग्राफिक के अनुसार, ईरान की नौ मिसाइलें इजरायल तक पहुंच सकती हैं. इनमें 2,000 किमी रेंज वाली सेजिल और खैबर, तथा 1,400 किमी रेंज वाली हज कासिम शामिल हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि सेजिल मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से उड़ सकती है और इसकी अधिकतम मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर तक है.

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