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क्या है 'आंसुओं का द्वार' जिसे बंद करने की ईरान ने दी धमकी? जानें कैसे यह डुबो सकता है दुनिया की इकोनॉमी

पश्चिम एशिया में जारी जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले समुद्री रास्ते को निशाना बनाया जा रहा है. अमेरिका-इजरायल गठबंधन द्वारा ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र, खार्ग आइलैंड (Kharg Island) पर हमले और वाशिंगटन द्वारा इस पर कब्जे की धमकी के बाद तेहरान ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है. ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर खार्ग आइलैंड पर आंच आई, तो वह बाब अल-मंडेब (Bab al Mandeb) जलडमरूमध्य को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा.

इस रिपोर्ट में हम आपको बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के बारे में बताएंगे, जिसे दुनिया 'आंसुओं का द्वार' कहती है और जो आज ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच 'दूसरा हॉर्मुज' बनकर उभरा है. हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे यमन के तट पर स्थित यह छोटा सा समुद्री रास्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है और क्यों इसका बंद होना दुनिया भर में तेल के संकट और महंगाई का सबसे बड़ा कारण बन सकता है.

'बाब अल-मंडेब' की स्थिति

'बाब अल-मंडेब' का अनुवाद "आंसुओं का द्वार" या "शोक का द्वार" होता है. यह नाम इसके खतरनाक समुद्री रास्तों और लंबे इतिहास की ओर इशारा करता है. 1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद इसका वैश्विक महत्व काफी बढ़ गया. यह भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच एक प्रमुख कड़ी बन गया.

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, जिसे 'मंडेब जलडमरूमध्य' के नाम से भी जाना जाता है, लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच स्थित है. यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है.

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन और अफ्रीका के हॉर्न (Horn of Africa) में स्थित जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है. यह संकरा रास्ता लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा है, फिर भी यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक शिपिंग को स्वेज नहर से जोड़ता है.

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच यात्रा करने वाले जहाजों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है.

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से कितना तेल गुजरता है

लगभग 88 लाख (8.8 million) बैरल तेल प्रतिदिन और वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 10-12% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. इस रास्ते से दुनिया के प्रमुख बाजारों के बीच कच्चे तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), निर्मित सामान और खाद्य सामग्री की खेप ले जाई जाती है.

लाल सागर के इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग से हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 93.95 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का सामान गुजरता है. दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है

बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य पर ईरान का खतरा, कैसे