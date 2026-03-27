क्या है 'आंसुओं का द्वार' जिसे बंद करने की ईरान ने दी धमकी? जानें कैसे यह डुबो सकता है दुनिया की इकोनॉमी
'अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे'- ईरान की चेतावनी
Published : March 27, 2026 at 5:37 PM IST
पश्चिम एशिया में जारी जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहे जाने वाले समुद्री रास्ते को निशाना बनाया जा रहा है. अमेरिका-इजरायल गठबंधन द्वारा ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र, खार्ग आइलैंड (Kharg Island) पर हमले और वाशिंगटन द्वारा इस पर कब्जे की धमकी के बाद तेहरान ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है. ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर खार्ग आइलैंड पर आंच आई, तो वह बाब अल-मंडेब (Bab al Mandeb) जलडमरूमध्य को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा.
इस रिपोर्ट में हम आपको बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के बारे में बताएंगे, जिसे दुनिया 'आंसुओं का द्वार' कहती है और जो आज ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच 'दूसरा हॉर्मुज' बनकर उभरा है. हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे यमन के तट पर स्थित यह छोटा सा समुद्री रास्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है और क्यों इसका बंद होना दुनिया भर में तेल के संकट और महंगाई का सबसे बड़ा कारण बन सकता है.
'बाब अल-मंडेब' की स्थिति
'बाब अल-मंडेब' का अनुवाद "आंसुओं का द्वार" या "शोक का द्वार" होता है. यह नाम इसके खतरनाक समुद्री रास्तों और लंबे इतिहास की ओर इशारा करता है. 1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद इसका वैश्विक महत्व काफी बढ़ गया. यह भूमध्य सागर और हिंद महासागर के बीच एक प्रमुख कड़ी बन गया.
बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व
बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य, जिसे 'मंडेब जलडमरूमध्य' के नाम से भी जाना जाता है, लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच स्थित है. यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है.
बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन और अफ्रीका के हॉर्न (Horn of Africa) में स्थित जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है. यह संकरा रास्ता लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा है, फिर भी यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक शिपिंग को स्वेज नहर से जोड़ता है.
बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच यात्रा करने वाले जहाजों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है.
बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य से कितना तेल गुजरता है
लगभग 88 लाख (8.8 million) बैरल तेल प्रतिदिन और वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 10-12% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. इस रास्ते से दुनिया के प्रमुख बाजारों के बीच कच्चे तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), निर्मित सामान और खाद्य सामग्री की खेप ले जाई जाती है.
लाल सागर के इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग से हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 93.95 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का सामान गुजरता है. दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है
बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य पर ईरान का खतरा, कैसे
ईरान इस समुद्री मार्ग पर पहले से तैनात अपने प्रॉक्सी (Proxy) संगठनों पर भरोसा कर सकता है. यमन के हूती विद्रोही, जिनका लाल सागर के तटवर्ती हिस्सों पर नियंत्रण है, पिछले दो वर्षों से समुद्री ठिकानों पर हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं.
ड्रोन, एंटी-शिप मिसाइलों और विस्फोटक नौकाओं का उपयोग करके, इस समूह ने 2023 और 2024 के लाल सागर संकट के दौरान वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया था, जिससे बड़ी शिपिंग कंपनियों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा.
2023-24 में हूतियों ने लाल सागर के समुद्री व्यापार को कैसे रोका
7 अक्टूबर 2023 को गाजा युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद, फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हूतियों ने लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया.
अक्टूबर 2024 में प्रकाशित यमन पर 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, हूतियों ने 12 महीनों के दौरान 134 से अधिक जहाजों पर हमले किए. इन हमलों में उन्होंने ईरान और चीन द्वारा आपूर्ति किए गए तेज रफ्तार हमलावर विमानों, मानवरहित समुद्री जहाजों (ड्रोन नावों), ड्रोन्स और बैलिस्टिक, क्रूज व एंटी-शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया. अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों के साथ उनके बढ़ते सहयोग की बात भी सामने आई है.
जब से हूतियों ने उन जहाजों पर हमला करना शुरू किया जिन्हें वे फलस्तीनियों के खिलाफ आक्रामकता से जुड़ा बताते हैं, तब से लाल सागर व्यापार गलियारे से होने वाले वैश्विक व्यापार में 60% की भारी गिरावट आई है. इसमें से अधिकांश पश्चिमी देशों से जुड़े जहाज थे. लाल सागर का यह अनुभव काफी महंगा साबित हुआ है, जिसमें चार जहाज डूब गए और हथियारों पर 1 अरब डॉलर से अधिक खर्च हुए.
यदि यह समुद्री मार्ग बंद हो गया तो क्या होगा
यदि यह जलडमरूमध्य (strait) बंद हो जाता है, तो जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के रास्ते (केप ऑफ गुड होप) चक्कर लगाकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इससे न केवल यात्रा के समय में वृद्धि होगी, बल्कि लागत भी बढ़ जाएगी. इसका परिणाम होगा, तेल की ऊंची कीमतें और ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता.
क्या ईरान के लिए इस रास्ते को रोकना आसान होगा
ऐसी किसी भी कोशिश का तुरंत और कड़ा जवाब दिए जाने की संभावना है. बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के जिबूती वाले हिस्से पर अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है.
इसे भी पढ़ेंः