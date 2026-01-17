ETV Bharat / international

न गोली चली, न मिसाइल...फिर भी बहने लगा खून! मादुरो के खिलाफ इस्तेमाल हुए सोनिक हथियार के बारे में जानें

कैसे कान के पर्दे फाड़ने वाली ये आवाजें इंसान के दिमाग और शरीर के आंतरिक अंगों को तबाह करने की ताकत रखती हैं.

US capture Nicolas Maduro
अमेरिकी सेना के कब्जे में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो. (The White House)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 6:45 PM IST

हैदराबादः अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ 3 जनवरी 2026 की तड़के सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. इस ऑपरेशन को 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' (Operation Absolute Resolve) का नाम दिया गया था, जिसके तहत अमेरिकी विशेष बलों ने काराकास में एक आवास से मादुरो और उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस को पकड़ा था.

इस मिशन के दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला के सैनिकों के खिलाफ 'सोनिक हथियारों' (Sonic Weapons) का इस्तेमाल किया था. चश्मदीदों और रिपोर्टों के मुताबिक, इन हथियारों की चपेट में आते ही सैनिकों की नाक से खून बहने लगा और वे खून की उल्टियां करने लगे.

आखिर ये सोनिक हथियार क्या हैं? क्या सिर्फ शोर मचाकर किसी की जान ली जा सकती है या उसे अपाहिज बनाया जा सकता है? इस तकनीक का इस्तेमाल कभी जहाजों पर समुद्री डाकुओं को भगाने या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था. आइए समझते हैं कि कैसे कान के पर्दे फाड़ने वाली ये आवाजें इंसान के दिमाग और शरीर के आंतरिक अंगों को तबाह करने की ताकत रखती हैं.

सोनिक हथियार क्या हैं

एकॉस्टिक या सोनिक हथियार (जिन्हें लंबी दूरी के ध्वनिक उपकरण, साउंड कैनन यानी ध्वनि तोप, हेलिंग डिवाइस, सोनिक बुलेट और शोर मचाने वाले बाज़ूका के रूप में भी जाना जाता है) ऐसे उपकरण हैं जो बहुत लंबी दूरी तक बेहद तेज आवाज पहुंचाते हैं. इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि ये दर्दनाक सुनाई देने वाली या न सुनाई देने वाली (श्रव्य या अश्रव्य) ध्वनि तरंगें छोड़ सकें.

  • ये कोई गोली या मिसाइल नहीं छोड़ते, बल्कि हवा के जरिए बहुत तेज आवाज की लहरें भेजते हैं. ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि इसे बर्दाश्त करना इंसान के बस में नहीं होता.
  • कुछ सोनिक हथियार ऐसी आवाज निकालते हैं जो हमें सुनाई देती है (जैसे कान फाड़ने वाला सायरन), लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आवाज हमें सुनाई तो नहीं देती, पर वे सीधे हमारे शरीर और दिमाग पर असर करते हैं, जिससे घबराहट या चक्कर आने लगते हैं.
  • इन्हें 'साउंड कैनन' या 'सोनिक बुलेट' भी कहा जाता है क्योंकि ये आवाज को किसी बुलेट की तरह एक खास निशाने पर मार सकते हैं. इनका इस्तेमाल दूर खड़े किसी व्यक्ति को डराने, भगाने या उसे शारीरिक रूप से लाचार करने के लिए किया जाता है.

सोनिक हथियारों का विकास

आवाज़ को बढ़ाने वाले उपकरणों (साउंड एम्पलीफायरों) का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. 1990 के दशक की शुरुआत में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस तकनीक को एक हथियार का रूप दिया गया. बहुत लंबी दूरी तक तेज़ आवाज़ पहुंचाने में सक्षम विशेष उपकरणों का पहला उपयोग 2004 में इराक में अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था.

1990 के दशक से ही अमेरिकी सेना और निजी कंपनियां ऐसे अल्ट्रासोनिक (अत्यधिक उच्च आवृत्ति) या इंफ्रासोनिक (अत्यधिक निम्न आवृत्ति) उपकरणों पर शोध कर रही हैं, जो सैद्धांतिक रूप से कान बजना (टिनिटस), दर्द, और संज्ञानात्मक या व्यवहारिक बदलाव पैदा कर सकते हैं. ये आवाजें इतनी ऊंची या नीची आवृत्ति की हो सकती हैं जिन्हें इंसान के कान सुन भी नहीं पाते.

हालांकि, ऐसे उपकरणों से होने वाले लक्षणों की कुछ रिपोर्टें मिली हैं, जिन्हें कभी-कभी "हवाना सिंड्रोम" कहा जाता है. लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं है कि ये हथियार (अदृश्य तरंगों वाले) वास्तव में मौजूद हैं या कभी इनका इस्तेमाल किया गया है.

उपकरणों के प्रकार

  • LRAD (लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस) ब्रांड: इस उपकरण की रेंज स्पष्ट आवाज (बोलने) के लिए 8,900 मीटर तक होती है और एक मीटर की दूरी पर इसका अधिकतम आउटपुट 162 डेसिबल तक होता है. यह 20 मीटर की दूरी पर तीव्र दर्द (110-130 डेसिबल) पैदा कर सकता है.
  • द मॉस्किटो (The Mosquito): यह बहुत ऊंची पिच (high-pitched) वाली ध्वनि वाला हथियार है, जो कम उम्र के लोगों को सुनाई देता है और उनके लिए दर्दनाक होता है. जबकि बड़ी उम्र के लोग (30 वर्ष और उससे अधिक) इससे अप्रभावित रहते हैं.
  • इन्फ्रासोनिक हथियार (Infrasonic Weapon): यह नई तकनीक अभी अनुसंधान के चरण में है. यह बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियां पैदा करती है जो सुनाई तो नहीं देंगी, लेकिन शरीर में दर्द और मानसिक भटकाव (disorientation) पैदा कर सकती हैं.
ध्वनि की उत्पत्तिडेसिबल में ध्वनि स्तर ( DB)
सामान्य बातचीत60 DB
लॉन की घास काटने वाली मशीन90 DB
दर्द सहने की सीमा110-130 DB (सहनशीलता के आधार पर)
ध्वनि तोप (निरंतर क्षमता)150-162 DB a 5 मीटर , 80 DB 500 मीटर की दूरी पर
जेट टेक ऑफ160 DB 25 मीटर की दूरी पर
कान का परदा फटना160-185 DB

ध्वनि सैन्यीकरण के कुछ प्रमुख उदाहरण

  • द्वितीय विश्व युद्ध: अधिकांश समय ध्वनि का उपयोग विरोधियों को भ्रमित करने या उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए किया गया है. द्वितीय विश्व युद्ध में, 1942 के दौरान जब जर्मन सेना ने सोवियत शहर स्टेलिनग्राद की घेराबंदी की थी, तब सोवियत सैनिकों ने लाउडस्पीकरों के माध्यम से 'अर्जेंटीना टैंगो' (संगीत) बजाकर जर्मन सेना को रात भर जगाए रखा था.
  • वियतनाम युद्ध: वियतनाम में अमेरिकी सेना ने ध्वनि को 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' में बदल दिया. फ्रीडमैन कहते हैं, "हमने संगीत बजाया, हमने गालियां और अपमानजनक बातें सुनाईं, हमने टैंकों और बाघों की दहाड़ की आवाज़ें सुनाईं." उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ने अग्रिम मोर्चों पर लाउडस्पीकरों पर 'डोरिस डे' के गाने भी बजाए थे. वे कहते हैं, "ऐसा लगा कि इसका उन पर (दुश्मन पर) गहरा असर हुआ."
  • मैनुअल नोरिएगा का तख्तापलटः 1989 में पनामा पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान, अमेरिकी सैनिकों ने पनामा के नेता मैनुअल नोरिएगा के खिलाफ तेज 'हैवी मेटल' संगीत (साथ ही द डोर्स और द क्लैश के गाने) बजाया था. नोरिएगा ने पनामा सिटी स्थित वेटिकन दूतावास में खुद को बंद कर लिया था. अंततः उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया.
  • इराक युद्धः 2004 में इराक युद्ध के दौरान, फालुजा में अमेरिकी सेना ने लाउडस्पीकर लगे हुए 'हम्वी' (Humvees) वाहनों का उपयोग किया. इनके जरिए शहर पर कब्जा करने वाले अल-कायदा के आतंकवादियों की ओर अरबी भाषा में गालियां और अपमानजनक बातें (मुख्य रूप से उनके परिवारों के बारे में) चिल्लाई गईं.

सोनिक हथियारों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

  • बहरापन: 85-90 dBA से अधिक के उच्च-स्तरीय शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बहरापन हो सकता है.
  • सुनने की शक्ति को नुकसान: सोनिक हथियारों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता स्थायी रूप से खत्म हो सकती है. 85 dB से ऊपर की ध्वनि तरंगें पहले से ही हानिकारक होती हैं, जबकि LRAD (साउंड कैनन) 120 dB से भी अधिक की ध्वनि पैदा कर सकते हैं.
  • न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका तंत्र) और मनोवैज्ञानिक प्रभाव: ये हथियार गंभीर मानसिक भटकाव (डिस्कनेक्ट महसूस करना), मतली (जी मिचलाना), माइग्रेन (अत्यधिक सिरदर्द) और चिंता विकार (Anxiety) पैदा कर सकते हैं.
  • आंतरिक अंगों को नुकसान: कुछ 'इन्फ्रा-लो' (अत्यधिक निम्न) आवृत्ति वाली तरंगों के बारे में यह आशंका जताई जाती है कि वे शरीर के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

सोनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाले देश

  • इराक में, पेंटागन ने LRAD (लॉन्ग-रेंज एकॉस्टिक डिवाइस) नामक वास्तविक ध्वनि हथियार तैनात किया था. शुरुआत में भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन LRAD उपकरणों को 'हम्वी' (सैन्य वाहनों) पर लगाया गया था. इन्हें चेकपॉइंट्स पर जमा होने वाले इराकियों की ओर लक्षित किया गया था, जहां अक्सर आत्मघाती हमलावरों का खतरा रहता था.
  • LRAD उपकरणों में कई सेटिंग्स होती हैं. इनका उपयोग लंबी दूरी से निर्देश देने के लिए किया जा सकता है, या इन्हें 149 डेसिबल तक की तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करने के लिए सेट किया जा सकता है (तुलना के लिए, 100 फीट दूर से जेट इंजन की आवाज़ 140 डेसिबल होती है). सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं को खदेड़ने के लिए मालवाहक जहाजों पर भी LRAD का इस्तेमाल किया गया है.
  • वहीं, ग्रीस की पुलिस ने साल 2021 की गर्मियों में तुर्की से यूरोपीय संघ (EU) में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए इन ध्वनि हथियारों का उपयोग किया था.
  • अमेरिकी पुलिस ने 2009 में पिट्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का विरोध कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए LRAD का इस्तेमाल किया था. इसके अलावा, पुलिस इकाइयों ने 2011 में 'ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट' रैली और 2014 में फर्ग्यूसन, मिसौरी में भी LRAD उपकरणों का उपयोग किया. वर्तमान में, इन्हें नौसैनिक जहाजों पर तैनात किया गया है ताकि छोटी नावों को पास आने से रोका जा सके. अब 20 से अधिक देश LRAD का उपयोग कर रहे हैं.
  • 2016 के बाद से, LRAD और अन्य ध्वनि हथियारों के निर्माण और बिक्री में तेजी से विस्तार हुआ है. ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में सोनिक हथियारों को व्यापक रूप से तैनात किया गया है.
  • 2020 में, LRAD बनाने वाली कंपनी 'जेनासस इंक' (Genasys Inc.) ने बताया कि 500 अमेरिकी शहरों सहित 100 से अधिक देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस विभागों ने इन उपकरणों का उपयोग किया है.

हवाना सिंड्रोम: साल 2016 और 2017 में, क्यूबा की राजधानी हवाना में तैनात अमेरिकी राजनयिकों ने सुनने में परेशानी, चक्कर आना (वर्टिगो) और नींद न आने जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की थी. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, दूतावास के कुछ कर्मचारी 'कनकशन' (सिर की चोट का गंभीर प्रभाव) और पूरी तरह से बहरेपन के शिकार हो गए थे. इन लक्षणों के संभावित कारणों की सूची में 'एक नए प्रकार के सोनिक हथियार से हमला' भी शामिल था.

इसी तरह के लक्षण वियना और बर्लिन जैसे अन्य स्थानों पर तैनात अमेरिकी राजनयिकों में भी देखे गए. तथाकथित "हवाना सिंड्रोम" की जांच कभी किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, लेकिन अब सोनिक हथियारों से हमले की संभावना को कम माना जाता है.

SONIC WEAPON AGAINST VENEZUELA
US CAPTURE NICOLAS MADURO
सोनिक हथियार क्या है
अमेरिका सोनिक हथियार का इस्तेमाल
WHAT ARE SONIC

