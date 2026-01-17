ETV Bharat / international

न गोली चली, न मिसाइल...फिर भी बहने लगा खून! मादुरो के खिलाफ इस्तेमाल हुए सोनिक हथियार के बारे में जानें

अमेरिकी सेना के कब्जे में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो. ( The White House )

हैदराबादः अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ 3 जनवरी 2026 की तड़के सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. इस ऑपरेशन को 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' (Operation Absolute Resolve) का नाम दिया गया था, जिसके तहत अमेरिकी विशेष बलों ने काराकास में एक आवास से मादुरो और उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस को पकड़ा था.

इस मिशन के दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला के सैनिकों के खिलाफ 'सोनिक हथियारों' (Sonic Weapons) का इस्तेमाल किया था. चश्मदीदों और रिपोर्टों के मुताबिक, इन हथियारों की चपेट में आते ही सैनिकों की नाक से खून बहने लगा और वे खून की उल्टियां करने लगे.

आखिर ये सोनिक हथियार क्या हैं? क्या सिर्फ शोर मचाकर किसी की जान ली जा सकती है या उसे अपाहिज बनाया जा सकता है? इस तकनीक का इस्तेमाल कभी जहाजों पर समुद्री डाकुओं को भगाने या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था. आइए समझते हैं कि कैसे कान के पर्दे फाड़ने वाली ये आवाजें इंसान के दिमाग और शरीर के आंतरिक अंगों को तबाह करने की ताकत रखती हैं.

सोनिक हथियार क्या हैं

एकॉस्टिक या सोनिक हथियार (जिन्हें लंबी दूरी के ध्वनिक उपकरण, साउंड कैनन यानी ध्वनि तोप, हेलिंग डिवाइस, सोनिक बुलेट और शोर मचाने वाले बाज़ूका के रूप में भी जाना जाता है) ऐसे उपकरण हैं जो बहुत लंबी दूरी तक बेहद तेज आवाज पहुंचाते हैं. इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि ये दर्दनाक सुनाई देने वाली या न सुनाई देने वाली (श्रव्य या अश्रव्य) ध्वनि तरंगें छोड़ सकें.

ये कोई गोली या मिसाइल नहीं छोड़ते, बल्कि हवा के जरिए बहुत तेज आवाज की लहरें भेजते हैं. ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि इसे बर्दाश्त करना इंसान के बस में नहीं होता.

कुछ सोनिक हथियार ऐसी आवाज निकालते हैं जो हमें सुनाई देती है (जैसे कान फाड़ने वाला सायरन), लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आवाज हमें सुनाई तो नहीं देती, पर वे सीधे हमारे शरीर और दिमाग पर असर करते हैं, जिससे घबराहट या चक्कर आने लगते हैं.

इन्हें 'साउंड कैनन' या 'सोनिक बुलेट' भी कहा जाता है क्योंकि ये आवाज को किसी बुलेट की तरह एक खास निशाने पर मार सकते हैं. इनका इस्तेमाल दूर खड़े किसी व्यक्ति को डराने, भगाने या उसे शारीरिक रूप से लाचार करने के लिए किया जाता है.

सोनिक हथियारों का विकास

आवाज़ को बढ़ाने वाले उपकरणों (साउंड एम्पलीफायरों) का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. 1990 के दशक की शुरुआत में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस तकनीक को एक हथियार का रूप दिया गया. बहुत लंबी दूरी तक तेज़ आवाज़ पहुंचाने में सक्षम विशेष उपकरणों का पहला उपयोग 2004 में इराक में अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था.