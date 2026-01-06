मादुरो जिस जेल में कैद, वहां के हालात बद से बदतर, जेल में बंद हैं हाईप्रोफाइल समेत 1300 कैदी
न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में स्थित एमडीसी जेल परिसर में दंगा, मारपीट और अन्य बर्बरता के लिए कुख्यात है.
Published : January 6, 2026 at 12:29 PM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) यानी जेल एक बार फिर सुर्खियों में है. यह अपने खराब हालात की वजह से लंबे समय से विवादों में रहा है. वर्तमान में यह जेल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के बाद फिर से सुर्खियों में आ गई. इससे इसके हाई-प्रोफाइल कैदियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया.
मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर क्या है?
ब्यूरो ऑफ प्रिजन ने 1990 के दशक की शुरुआत में एमडीसी ब्रुकलिन नाम की इस जगह को जेल के तौर पर खोला था. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मैनहट्टन या ब्रुकलिन की फेडरल अदालतों में ट्रायल का इंतजार कर रहे लोगों को गिरफ़्तारी के बाद हिरासत में रखने के लिए किया जाता है. दूसरे कैदी सजा के बाद छोटी सजा काटने के लिए वहाँ होते हैं.
जेल की वेबसाइट के अनुसार लगभग 1300 कैदी है. हालांक पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहां 1600 कैदी रहे. यहां बाहर घूमने-फिरने की जगहें हैं. इसके साथ ही एक मेडिकल यूनिट है. इसमें जांच के कमरे और एक डेंटल सूट है. इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए एक अलग जगह और जेल की लाइब्रेरी भी है. यहां महिला और पुरुष दोनों के पढ़ने की व्यवस्था है.
जेल को ‘धरती पर नरक’ बताया गया
जून 2025 में ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स की एक न्यूज रिलीज के मुताबिक बंदूक से जुड़े में ट्रायल का इंतजार कर रहे एक कैदी यूरियल व्हाइट को एक अन्य कैदी ने चाकू मारकर मार डाला. जुलाई 2025 में एक महीने बाद जेल के अंदर हुई लड़ाई में कैदी एडविन कॉर्डेरो की मौत हो गई.
जनवरी 2019 में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से सुधार गृह में संकट आ गया, जिससे कैदी एक हफ्ते तक लगभग पूरी तरह अंधेरे में रहे और उन्हें नॉर्थईस्ट में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा.
जजों और वकीलों ने इस पर ध्यान दिया है और 'खतरनाक, बर्बर हालात' के लिए जेल ब्यूरो की आलोचना की है और एजेंसी पर सुधार करने का दबाव डाला है. कुछ जजों ने डिफेंडेंट को एमडीसी ब्रुकलिन भेजने से मना कर दिया है या वहां के हालात की वजह से सजा कम कर दी है.
MDC ब्रुकलिन को धरती का नर्क क्यों कहा जाता है
कैदियों ने लंबे समय से बड़े पैमाने पर हिंसा, खराब हालात, स्टाफ की भारी कमी और ड्रग्स और दूसरी प्रतिबंधित चीजों की बड़े पैमाने पर तस्करी की शिकायत की है. इसमें से कुछ में कर्मचारी इसमें मदद करते हैं.
साथ ही उनका कहना है कि उन्हें बार-बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है और उन्हें मिलने, कॉल करने, नहाने या एक्सरसाइज के लिए अपने सेल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई. एमडीसी ब्रुकलिन को इंफ्रास्ट्रक्चर में आई बड़ी खराबी और कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी कार्रवाई के लिए भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है.
MDC ब्रुकलिन में मशहूर लोगों को जेल भेजा जाएगा
जेफरी एपस्टीन की सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल को पहले भी सेंटर में रखा गया था. हालांकि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें अगस्त 2025 में एक आरामदायक, मिनिमम-सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया था. सैम बैंकमैन-फ्राइड, क्रिप्टो के जाने-माने खिलाड़ी, जो धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने के बाद बदनाम हो गए अभी एमडीसी में सजा काट रहे हैं.
लुइगी मैंगियोन जिस पर आरोप है कि उसने पिछले साल यूनाइटेड हेल्थकेयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी वह भी अभी एमडीसी जेल में है. रैपर पी डिड्डी और आर. केली ने भी ब्रुकलिन फैसिलिटी में समय बिताया है.
जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज
होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को एमडीसी ब्रुकलिन में जेल में रखा गया था, जब उन पर अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी का मुकदमा चल रहा था. दोषी पाए जाने और 45 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद हर्नांडेज को दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माफ कर दिया और रिहा कर दिया.