मादुरो जिस जेल में कैद, वहां के हालात बद से बदतर, जेल में बंद हैं हाईप्रोफाइल समेत 1300 कैदी

न्यूयॉर्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) यानी जेल एक बार फिर सुर्खियों में है. यह अपने खराब हालात की वजह से लंबे समय से विवादों में रहा है. वर्तमान में यह जेल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के बाद फिर से सुर्खियों में आ गई. इससे इसके हाई-प्रोफाइल कैदियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया.

मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर क्या है?

ब्यूरो ऑफ प्रिजन ने 1990 के दशक की शुरुआत में एमडीसी ब्रुकलिन नाम की इस जगह को जेल के तौर पर खोला था. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मैनहट्टन या ब्रुकलिन की फेडरल अदालतों में ट्रायल का इंतजार कर रहे लोगों को गिरफ़्तारी के बाद हिरासत में रखने के लिए किया जाता है. दूसरे कैदी सजा के बाद छोटी सजा काटने के लिए वहाँ होते हैं.

जेल की वेबसाइट के अनुसार लगभग 1300 कैदी है. हालांक पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहां 1600 कैदी रहे. यहां बाहर घूमने-फिरने की जगहें हैं. इसके साथ ही एक मेडिकल यूनिट है. इसमें जांच के कमरे और एक डेंटल सूट है. इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए एक अलग जगह और जेल की लाइब्रेरी भी है. यहां महिला और पुरुष दोनों के पढ़ने की व्यवस्था है.

जेल को ‘धरती पर नरक’ बताया गया

जून 2025 में ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स की एक न्यूज रिलीज के मुताबिक बंदूक से जुड़े में ट्रायल का इंतजार कर रहे एक कैदी यूरियल व्हाइट को एक अन्य कैदी ने चाकू मारकर मार डाला. जुलाई 2025 में एक महीने बाद जेल के अंदर हुई लड़ाई में कैदी एडविन कॉर्डेरो की मौत हो गई.

जनवरी 2019 में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से सुधार गृह में संकट आ गया, जिससे कैदी एक हफ्ते तक लगभग पूरी तरह अंधेरे में रहे और उन्हें नॉर्थईस्ट में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा.

जजों और वकीलों ने इस पर ध्यान दिया है और 'खतरनाक, बर्बर हालात' के लिए जेल ब्यूरो की आलोचना की है और एजेंसी पर सुधार करने का दबाव डाला है. कुछ जजों ने डिफेंडेंट को एमडीसी ब्रुकलिन भेजने से मना कर दिया है या वहां के हालात की वजह से सजा कम कर दी है.