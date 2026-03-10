ETV Bharat / international

क्या ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करेगा अमेरिका, जानें युद्ध के दौरान इसका रणनीतिक महत्व

हैदराबाद: ईरान युद्ध के बीच खार्ग द्वीप चर्चा में आ गया है. इस द्वीप ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह आइलैंड ईरान के मुख्य क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के तौर पर काम करता है, जो ईरान के लगभग 90 प्रतिशत ऑयल एक्सपोर्ट को हैंडल करता है. आइए खार्ग आइलैंड और रणनीतिक महत्व के बारे में जानते हैं...

खार्ग या खार्क द्वीप, फारस की खाड़ी में ईरान का एक आइलैंड है, जो ईरान की मुख्य भूमि से करीब 16 मील (25 किमी) दूर है. यह प्राचीन कॉल से ईरान से जुड़ा रहा है, हालांकि 1838 में ब्रिटिश लोगों ने कुछ समय के लिए इस पर कब्जा कर लिया था. 1960 के दशक की शुरुआत में खार्ग के आस-पास समुद्र के पानी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार (ऑफशोर ऑयल फील्ड) की खोज ने इस द्वीप को बड़े पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए एक जगह के तौर पर विकसित करने में मदद की. पानी के नीचे के ऑयल फील्ड और खूजिस्तान के ऑयल फील्ड से पाइपलाइन के कनेक्शन ने 1970 के दशक की शुरुआत तक खार्ग को ईरान का सबसे बड़ा ऑयल-लोडिंग टर्मिनल बना दिया. ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) के दौरान, खार्ग पर बार-बार बमबारी हुई, और इसकी ऑयल फैसिलिटी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें फिर से बनाया गया.

खार्ग फारस की खाड़ी में ईरान का मुख्य तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल है. यह चट्टानी चूना पत्थर का द्वीप अनोखा है क्योंकि यह फारस की खाड़ी के उन कुछ द्वीपों में से एक है, जहां ताजा पानी पोरस चूना पत्थर के अंदर जमा हुआ है. इसके वाणिज्यिक और रणनीतिक महत्व के अलावा, इस मीठे पानी का जैविक महत्व भी है, जो हिरन (Gazelles) की आबादी के लिए अनुकूल है.

ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र

खार्ग द्वीप लंबे समय तक लगभग वीरान रहा, लेकिन ईरान की 20वीं सदी की खनिज समृद्धि के साथ, यह 1960 के दशक में कच्चे तेल का टर्मिनल और लोडिंग सुविधा बन गया.

फारस की खाड़ी और दक्षिणी ईरान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने के बाद, इस द्वीप को एक बड़े क्रूड-एक्सपोर्ट टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया, जो पाइपलाइन से ऑफशोर ऑयल फील्ड्स और खूजिस्तान में मेनलैंड ऑयल फील्ड्स दोनों से जुड़ा हुआ है.

1970 के दशक की शुरुआत तक, इसके बुनियादी ढांचे ने खार्ग को ईरान का सबसे बड़ा तेल-लोडिंग टर्मिनल बना दिया था. ऊर्जा विश्लेषक अक्सर इस द्वीप को एक एकल बिंदु कमजोरी (single-point vulnerability) बताते हैं: खार्ग में बाधा डालने से ईरान की ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल बेचने की क्षमता तुरंत कम हो जाएगी, और तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.

2020 के बीच तक टर्मिनल में एक साथ 10 सुपरटैंकर लोड करने की क्षमता थी. आइलैंड से सल्फेट फर्टिलाइजर, लिक्विड गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजे जाते हैं.

ईरान-इराक युद्ध (1980-88) के दौरान, इराकी सेना ने कई बार खार्ग द्वीप को निशाना बनाया, जिससे तेल टर्मिनल को नुकसान हुआ था. जब यह काम नहीं कर रहा था, तो ईरान ने अपनी शिपिंग को लावन आइलैंड और सिर्री आइलैंड पर छोटी जगहों पर शिफ्ट कर दिया.

इजराइल-अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान द्वीप का महत्व