क्या ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करेगा अमेरिका, जानें युद्ध के दौरान इसका रणनीतिक महत्व
ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच खार्ग द्वीप ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो रणनीतिक रूप से काफी अहम है.
Published : March 10, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद: ईरान युद्ध के बीच खार्ग द्वीप चर्चा में आ गया है. इस द्वीप ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान अपनी ओर खींचा है. यह आइलैंड ईरान के मुख्य क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के तौर पर काम करता है, जो ईरान के लगभग 90 प्रतिशत ऑयल एक्सपोर्ट को हैंडल करता है. आइए खार्ग आइलैंड और रणनीतिक महत्व के बारे में जानते हैं...
खार्ग या खार्क द्वीप, फारस की खाड़ी में ईरान का एक आइलैंड है, जो ईरान की मुख्य भूमि से करीब 16 मील (25 किमी) दूर है. यह प्राचीन कॉल से ईरान से जुड़ा रहा है, हालांकि 1838 में ब्रिटिश लोगों ने कुछ समय के लिए इस पर कब्जा कर लिया था. 1960 के दशक की शुरुआत में खार्ग के आस-पास समुद्र के पानी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार (ऑफशोर ऑयल फील्ड) की खोज ने इस द्वीप को बड़े पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए एक जगह के तौर पर विकसित करने में मदद की. पानी के नीचे के ऑयल फील्ड और खूजिस्तान के ऑयल फील्ड से पाइपलाइन के कनेक्शन ने 1970 के दशक की शुरुआत तक खार्ग को ईरान का सबसे बड़ा ऑयल-लोडिंग टर्मिनल बना दिया. ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) के दौरान, खार्ग पर बार-बार बमबारी हुई, और इसकी ऑयल फैसिलिटी को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें फिर से बनाया गया.
खार्ग फारस की खाड़ी में ईरान का मुख्य तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल है. यह चट्टानी चूना पत्थर का द्वीप अनोखा है क्योंकि यह फारस की खाड़ी के उन कुछ द्वीपों में से एक है, जहां ताजा पानी पोरस चूना पत्थर के अंदर जमा हुआ है. इसके वाणिज्यिक और रणनीतिक महत्व के अलावा, इस मीठे पानी का जैविक महत्व भी है, जो हिरन (Gazelles) की आबादी के लिए अनुकूल है.
ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र
खार्ग द्वीप लंबे समय तक लगभग वीरान रहा, लेकिन ईरान की 20वीं सदी की खनिज समृद्धि के साथ, यह 1960 के दशक में कच्चे तेल का टर्मिनल और लोडिंग सुविधा बन गया.
फारस की खाड़ी और दक्षिणी ईरान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने के बाद, इस द्वीप को एक बड़े क्रूड-एक्सपोर्ट टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया, जो पाइपलाइन से ऑफशोर ऑयल फील्ड्स और खूजिस्तान में मेनलैंड ऑयल फील्ड्स दोनों से जुड़ा हुआ है.
1970 के दशक की शुरुआत तक, इसके बुनियादी ढांचे ने खार्ग को ईरान का सबसे बड़ा तेल-लोडिंग टर्मिनल बना दिया था. ऊर्जा विश्लेषक अक्सर इस द्वीप को एक एकल बिंदु कमजोरी (single-point vulnerability) बताते हैं: खार्ग में बाधा डालने से ईरान की ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल बेचने की क्षमता तुरंत कम हो जाएगी, और तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.
2020 के बीच तक टर्मिनल में एक साथ 10 सुपरटैंकर लोड करने की क्षमता थी. आइलैंड से सल्फेट फर्टिलाइजर, लिक्विड गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजे जाते हैं.
ईरान-इराक युद्ध (1980-88) के दौरान, इराकी सेना ने कई बार खार्ग द्वीप को निशाना बनाया, जिससे तेल टर्मिनल को नुकसान हुआ था. जब यह काम नहीं कर रहा था, तो ईरान ने अपनी शिपिंग को लावन आइलैंड और सिर्री आइलैंड पर छोटी जगहों पर शिफ्ट कर दिया.
इजराइल-अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान द्वीप का महत्व
जियोपॉलिटिक्स में खार्ग की भूमिका: खाड़ी में युद्ध के दौरान, खार्ग की अहमियत खास तौर पर स्पष्ट हो गई थी. पूरे ईरान-इराक युद्ध के दौरान, इराक ने खार्ग के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बार-बार बमबारी की. 1980 के दशक में इराकी विमानों ने इस द्वीप को निशाना बनाया, जिसका मकसद ईरान के तेल एक्सपोर्ट को रोककर ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था.
1986 तक, टर्मिनल का अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. हालांकि, बार-बार एयर स्ट्राइक के बावजूद, ईरान पूरे युद्ध के दौरान खार्ग से तेल एक्सपोर्ट करता रहा. युद्ध के बाद, ईरान ने कई वर्षों तक सुविधाओं की मरम्मत और उन्हें बढ़ाने का काम किया.
अगर ट्रंप प्रशासन ईरान में ग्राउंड फोर्स भेजने का फैसला करता है, तो विश्लेषकों का कहना है कि एक शुरुआती टारगेट खार्ग द्वीप हो सकता है. फारस की खाड़ी में मुख्य-भूमि से करीब 16 मील (25 किमी) दूर, यह आइलैंड तेहरान के कुछ सबसे बड़े ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का घर है, और देश का करीब 90 प्रतिशत ऑयल एक्सपोर्ट यहीं की सुविधाओं से होता है. खार्ग द्वीप पर अमेरिका के कब्जे से ट्रंप प्रशासन को ईरान की अर्थव्यवस्था के एककेंद्रबिंदु पर नियंत्रण मिल जाएगा."
खार्ग द्वीप को ईरान के विरोधी लंबे समय से सरकार के लिए कमजोरी मानते रहे हैं.
1979 के ईरान बंधक संकट के दौरान, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को सलाह दी गई थी कि खार्ग पर नियंत्रण करने से ईरानी सरकार के खिलाफ फायदा मिल सकता है. उन्होंने कुछ नहीं करने का फैसला किया. उनके बाद आने वाले राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1980 के दशक में दूसरी अपतटीय एक्सपोर्ट फैसिलिटी को तबाह कर दिया, जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में माइनिंग की थी. उन्होंने खार्ग को वैसे ही छोड़ दिया.
ईरान का खार्ग द्वीप पर एक्सपोर्ट टर्मिनल उसके 1.6 mb/d एवरेज एक्सपोर्ट वॉल्यूम का लगभग पूरा हिस्सा है. खार्ग को कई तरीकों से अलग-थलग किया जा सकता है, जिसमें उसके शिप लोडिंग इक्विपमेंट (होज, पंप और कनेक्टिंग हार्डवेयर) को डिसेबल या नष्ट करना, उसके ऑयल स्टोरेज टैंक को नुकसान पहुंचाना, या सब-सी (sub-sea) पाइपलाइन के जरिये खार्ग तक पहुंचने वाले ऑयल के फ्लो को रोकना शामिल है.
खार्ग द्वीप का इतिहास
इस द्वीप पर तेल की खोज से पहले, फारस की खाड़ी में व्यापार और समुद्री संस्कृति में खार्ग की अहम भूमिका थी. 10वीं सदी के आखिर तक यह द्वीप मोती पकड़ने और खाड़ी व्यापार का केंद्र माना जाता था. 17वीं सदी में, यात्रियों ने इस द्वीप को बसरा, बंदर रिग और ईरान के अंदरूनी इलाकों से जुड़ा एक व्यापारिक अड्डा बताया था.
शिपिंग रूट पर इसकी खास जगह होने की वजह से यह एक ऐसी जगह भी थी जहां जहाज बसरा के पास कम गहरे पानी में चलने के लिए अनुभवी खाड़ी पायलटों को किराए ले सकते थे.
