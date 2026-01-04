ETV Bharat / international

'150 लड़ाकू विमान और चारों ओर धुआं ही धुआं', भागने लगे थे मादुरो के बॉडीगार्ड

वॉशिंगटन : अमेरिकी फोर्सेस ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही आवास से गिरफ्तार कर लिया, इसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक चुने हुए राष्ट्रपति को किस तरह से बाहर किया जा सकता है. पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि यह न सिर्फ संप्रभुता पर हमला है, बल्कि इसे किसी भी तरीके से वैध नहीं ठहराया जा सकता है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इन सारे आरोपों को दरिकनार कर अपनी फोर्सेस की तारीफ कर रहे हैं. आखिर इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.

अमेरिकी फोर्सेस कई महीनों से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नजर रख रही थी. उनकी हरेक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा था. बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी गुप्तचरों ने मादुरो के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटा ली थी, मसलन- मादुरो कहां पर सोते हैं, क्या खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वे कहां जाते हैं, उनका पहनावा कैसा है, वे किन-किन अधिकारियों से बात करते हैं, किन सैन्य अधिकारियों पर वे ज्यादा भरोसा करते हैं, कौन-कौन उनके समर्थक हैं, उनका आवास कैसा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इनकी पूरी डिटेल इकट्ठा कर ली गई थी. इसमें बताया गया है कि उनके पेट एनिमल्स के बारे में भी अमेरिकी फोर्सेस ने जानकारी रिकॉर्ड कर ली थी.

एक बार जब सारी जानकारी हासिल कर ली गई, तो अमेरिकी फोर्सेस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से एक गुप्त ऑपरेशन टीम बनाई. उसने कई मौकों पर ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास किया. इस टीम ने मादुरो के आवास जैसा ही एक मॉडल बनाया, और वहां से किसी भी व्यक्ति को किस तरह से गिफ्तार किया जा सकता है, इसकी कई बार प्रैक्टिस की. उन्होंने आवास की हुबहू प्रतिकृति बनाई थी. दिसंबर महीने में लगातार वे ट्रायल करते रहे.

बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके के ऑपरेशन का अंजाम दिया है, द. अमेरिका में ऐसा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कहीं नहीं देखा गया है. अमेरिकी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन के लिए अमेरिकी संसद से भी इजाजत नहीं ली थी. वे नहीं चाहते थे कि इसके बारे में किसी को जानकारी मिल सके. इस बात के लिए कांग्रेस ने उनकी आलोचना भी की है. एक बात जब ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई, तो उसके बाद वे राष्ट्रपति की हरी झंडी का इंतजार करने लगे.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार चार दिन पहले ऑपरेशन टीम लगभग इसे शुरू कर चुकी थी, लेकिन अचानक ही उन्हें अहसास हो गया था कि अभी इसे समाप्त करना होगा, और फोर्सेस पीछे हट गई. दरअसल, उस समय मौसम ठीक नहीं था, उन्हें भय था कि कहीं मौसम बिगड़ जाएगा, तो ऑपरेशन को अंजाम देने में देरी हो सकती है.