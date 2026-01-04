'150 लड़ाकू विमान और चारों ओर धुआं ही धुआं', भागने लगे थे मादुरो के बॉडीगार्ड
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किस तरह कैप्चर किया गया, विस्तार से जानें.
Published : January 4, 2026 at 11:58 AM IST
वॉशिंगटन : अमेरिकी फोर्सेस ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही आवास से गिरफ्तार कर लिया, इसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक चुने हुए राष्ट्रपति को किस तरह से बाहर किया जा सकता है. पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि यह न सिर्फ संप्रभुता पर हमला है, बल्कि इसे किसी भी तरीके से वैध नहीं ठहराया जा सकता है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इन सारे आरोपों को दरिकनार कर अपनी फोर्सेस की तारीफ कर रहे हैं. आखिर इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.
अमेरिकी फोर्सेस कई महीनों से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नजर रख रही थी. उनकी हरेक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा था. बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी गुप्तचरों ने मादुरो के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटा ली थी, मसलन- मादुरो कहां पर सोते हैं, क्या खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वे कहां जाते हैं, उनका पहनावा कैसा है, वे किन-किन अधिकारियों से बात करते हैं, किन सैन्य अधिकारियों पर वे ज्यादा भरोसा करते हैं, कौन-कौन उनके समर्थक हैं, उनका आवास कैसा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इनकी पूरी डिटेल इकट्ठा कर ली गई थी. इसमें बताया गया है कि उनके पेट एनिमल्स के बारे में भी अमेरिकी फोर्सेस ने जानकारी रिकॉर्ड कर ली थी.
एक बार जब सारी जानकारी हासिल कर ली गई, तो अमेरिकी फोर्सेस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से एक गुप्त ऑपरेशन टीम बनाई. उसने कई मौकों पर ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास किया. इस टीम ने मादुरो के आवास जैसा ही एक मॉडल बनाया, और वहां से किसी भी व्यक्ति को किस तरह से गिफ्तार किया जा सकता है, इसकी कई बार प्रैक्टिस की. उन्होंने आवास की हुबहू प्रतिकृति बनाई थी. दिसंबर महीने में लगातार वे ट्रायल करते रहे.
बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके के ऑपरेशन का अंजाम दिया है, द. अमेरिका में ऐसा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कहीं नहीं देखा गया है. अमेरिकी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन के लिए अमेरिकी संसद से भी इजाजत नहीं ली थी. वे नहीं चाहते थे कि इसके बारे में किसी को जानकारी मिल सके. इस बात के लिए कांग्रेस ने उनकी आलोचना भी की है. एक बात जब ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई, तो उसके बाद वे राष्ट्रपति की हरी झंडी का इंतजार करने लगे.
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार चार दिन पहले ऑपरेशन टीम लगभग इसे शुरू कर चुकी थी, लेकिन अचानक ही उन्हें अहसास हो गया था कि अभी इसे समाप्त करना होगा, और फोर्सेस पीछे हट गई. दरअसल, उस समय मौसम ठीक नहीं था, उन्हें भय था कि कहीं मौसम बिगड़ जाएगा, तो ऑपरेशन को अंजाम देने में देरी हो सकती है.
इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने मीडिया को बताया कि हमारी तैयारी पूरी थी, हमारी सेना बैठी थी, हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार बैठे थे, और हम राष्ट्रपति के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे. ऑपरेशन की शुरुआत शुक्रवार रात 10.46 बजे शुरू हुई थी. उस समय गहरा अंधेरा था. पूरा ऑपरेशन दो घंटे 24 मिनट का था. ऑपरेशन को ट्रंप, सीआईए निदेशक जॉन रेटक्लिफ और मार्को रूबियो लाइव देख रहे थे. ट्रंप ने मीडिया को दिए गए बयान में भी इसका जिक्र किया था.
ऑपरेशन के दौरान करीब 150 फाइटर जेट आकाश में उड़ रहे थे. इसमें सभी तरह के विमान शामिल थे, बमवर्षक विमान, टोही विमान, लड़ाकू विमान वगैरह. वेनेजुएला के स्थानीय समय रात दो बजे के आसपास प्रेसिडेंट हाउस के चारों ओर जोरदार धमाका सुनाई दिया. सभी ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था. वेनेजुएला के एयरडिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, ताकि रिटेलिएशन न हो. कारकास शहर की बिजली बाधित कर दी गई. अमेरिकी एलिट फोर्स भारी हथियारों से लैस थे. उनके साथ ब्लोटॉर्च था,ताकि जरूरत पड़ने पर वे किसी भी मेटल के दरवाजे को तुरंत काट सकें.
जनरल केन ने जो जानकारी दी, उसके अनुसार ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी हेलिकॉप्टर पर गोलीबारी की गई, लेकिन उसे तुरंत ही वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया. उसके बाद एलिट फोर्स मादुरो के अहाते में प्रवेश कर गई. दरवाजा तोड़ते हुए फोर्सेस अंदर घुस गई. मादुरो की पत्नी सेलिया फ्लोरस को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. जनरल ने बताया कि मादुरो के बॉडीगार्ड क्यूबन थे और वे सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर-उधर भागने लगे, लेकिन हमारी फोर्सस ने उन दरवाजों को तोड़ दिया और उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई.
अमेरिकी फोर्सेस जनरलिसिमो फ्रांसिस्को डी मिरांडा एयर बेस, ला कार्लोटा और पोर्ट ला गुइरा समेत उन पांच स्थानों पर नजर रख रही थी, जहां से कैरेबियन सागर की ओर से काराकास पहुंचा जा सकता है. शनिवार रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक जानकारी दी. इसमें उन्होंने लिखा, निकोलस मादुरो यूएसएस इवो जीमा पर. यह एक युद्धपोत का नाम है. अमेरिकी डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की आतंकवाद विरोधी सबसे बड़ी यूनिट है.
