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दुर्लभ: किंग कोबरा के घोंसले में मिले 72 अंडे, दो बड़े सांप कर रहे थे रखवाली

किंग कोबरा के घोंसलों में आमतौर पर 14 से 37 अंडे पाए गए हैं. चीन में एक घोंसले में 72 अंडे मिलने असाधारण घटना है.

king cobra nest containing 72 eggs discovered in Yunnan province of China
प्रतीकात्मक तस्वीर (File)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 2:27 PM IST

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बीजिंग: चीन के युन्नान प्रांत में किंग कोबरा का घोंसला मिला है, जिसमें 72 अंडे पाए गए. जिससे शोधकर्ताओं को यह दुर्लभ जानकारी मिली है कि ये बड़े जहरीले सांप प्राकृतिक आवास में किस तरह प्रजनन करते हैं.

घोंसला न सिर्फ इसलिए अलग था क्योंकि उसके अंदर अंडों की संख्या अधिक थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि शोधकर्ताओं को उसकी रखवाली करते हुए दो वयस्क किंग कोबरा मिले. वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा सके कि सांप नर थे या मादा. हालांकि उन्होंने कहा कि असामान्य रूप से बड़े क्लच (अंडों के समूह) में दो मादाओं का योगदान हो सकता है."

दरअसल, यह खोज जून 2024 में हुई थी, जब स्थानीय निवासियों ने कुनमिंग (Kunming) के पश्चिम में एक जंगल में घोंसला पाया था. शोधकर्ता 1 जुलाई को उस जगह पर लौटे और पाया कि दोनों किंग कोबरा अभी भी घोंसले की रखवाली कर रहे थे.

किंग कोबरा का घोंसला
किंग कोबरा का घोंसला (Photo Credit- Novel Natural History Observations)

यह घोंसला चीड़ की पत्तियों (pine needles) से बनाया गया था और लगभग 1 मीटर ऊंचा और 1.5 मीटर चौड़ा था. शोधकर्ताओं ने पाया कि 72 अंडे घोंसले के बीच में, जमीन से लगभग आधा मीटर ऊपर एक साथ रखे हुए थे. अंडे घोंसले के एक गर्म हिस्से में भी रखे हुए थे. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वहां का तापमान लगभग 35°C से 40°C था. यह तापमान आसपास की हवा से काफी अधिक था.

घोंसले में कितने अंडे हो सकते हैं?
अंडों की संख्या ने कुनमिंग के घोंसले को विशेष रूप से अनोखा बना दिया था. पूर्व अध्ययनों में किंग कोबरा के घोंसलों में आमतौर पर 14 से 37 अंडे पाए गए हैं. इसलिए 72 अंडे एक असाधारण रूप से बड़ा समूह (clutch) थे और शोधकर्ताओं के अनुसार, प्रकाशित अध्ययनों में रिपोर्ट किया गया किंग कोबरा का सबसे बड़ा अंडों का समूह था.

वैज्ञानिक दोनों कोबरा में से किसी के भी लिंग का निर्धारण नहीं कर सके जो घोंसले की रखवाली कर रहे थे. एक संभावना यह थी कि एक ही मादा ने सामान्य से अधिक संख्या में अंडे दिए हों. दूसरी संभावना यह थी कि दो मादाओं ने मिलकर एक ही घोंसले में अपने अंडे दिए हों.

शोधकर्ताओं ने दूसरी संभावना की पुष्टि नहीं की है. हालांकि, अंडों की संख्या, जो पहले दर्ज किए गए कई समूहों से लगभग दोगुनी है, इसे उनकी खोज के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण बनाती है.

दोनों कोबरा पूरी अवलोकन अवधि के दौरान घोंसले में नहीं रहे. 20 जुलाई तक सिर्फ बड़ा सांप ही वहां बचा था, और जब शोधकर्ता उसके पास पहुचे तो वह आखिरकार घोंसले छोड़कर चला गया.

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