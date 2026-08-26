ETV Bharat / international

दुर्लभ: किंग कोबरा के घोंसले में मिले 72 अंडे, दो बड़े सांप कर रहे थे रखवाली

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File )

बीजिंग: चीन के युन्नान प्रांत में किंग कोबरा का घोंसला मिला है, जिसमें 72 अंडे पाए गए. जिससे शोधकर्ताओं को यह दुर्लभ जानकारी मिली है कि ये बड़े जहरीले सांप प्राकृतिक आवास में किस तरह प्रजनन करते हैं. घोंसला न सिर्फ इसलिए अलग था क्योंकि उसके अंदर अंडों की संख्या अधिक थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि शोधकर्ताओं को उसकी रखवाली करते हुए दो वयस्क किंग कोबरा मिले. वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा सके कि सांप नर थे या मादा. हालांकि उन्होंने कहा कि असामान्य रूप से बड़े क्लच (अंडों के समूह) में दो मादाओं का योगदान हो सकता है." दरअसल, यह खोज जून 2024 में हुई थी, जब स्थानीय निवासियों ने कुनमिंग (Kunming) के पश्चिम में एक जंगल में घोंसला पाया था. शोधकर्ता 1 जुलाई को उस जगह पर लौटे और पाया कि दोनों किंग कोबरा अभी भी घोंसले की रखवाली कर रहे थे. किंग कोबरा का घोंसला (Photo Credit- Novel Natural History Observations) यह घोंसला चीड़ की पत्तियों (pine needles) से बनाया गया था और लगभग 1 मीटर ऊंचा और 1.5 मीटर चौड़ा था. शोधकर्ताओं ने पाया कि 72 अंडे घोंसले के बीच में, जमीन से लगभग आधा मीटर ऊपर एक साथ रखे हुए थे. अंडे घोंसले के एक गर्म हिस्से में भी रखे हुए थे. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वहां का तापमान लगभग 35°C से 40°C था. यह तापमान आसपास की हवा से काफी अधिक था.