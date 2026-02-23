ETV Bharat / international

किम फिर से नॉर्थ कोरिया की रूलिंग पार्टी के टॉप पद पर चुने गए, पार्टी ने उनके परमाणु कार्यक्रम की तारीफ की

सियोल: नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन को रूलिंग वर्कर्स पार्टी के टॉप पोस्ट पर फिर से चुना गया. डेलीगेट्स ने उन्हें देश के न्यूक्लियर हथियारों को मजबूत करने और इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करने का क्रेडिट दिया. सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पार्टी कांग्रेस की रिपोर्ट में जिसमें किम से अगले पांच सालों के लिए अपने खास पॉलिटिकल और मिलिट्री लक्ष्यों के बारे में बताने की उम्मीद है, यह बताया गया है कि वह अपने मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज करने पर जोर देंगे. इसमें पहले से ही ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो एशियाई अमेरिकी सहयोगियों और अमेरिकी मुख्य भूमि को खतरा पहुंचा सकती है.

पिछले गुरुवार को शुरू हुई यह कांग्रेस ऐसे समय में हो रही है जब किम अपने न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाने और यूक्रेन में मिलकर युद्ध की कोशिशों से रूस के साथ करीबी रिश्ते बनाने के बाद, इलाके की राजनीति में ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं. इन वजहों से वाशिंगटन और सियोल के साथ उनके मतभेद और बढ़ गए हैं.

विश्लेषकों का कहना है कि किम शायद इस मीटिंग का इस्तेमाल नए मिलिट्री लक्ष्यों को सामने लाने के लिए करेंगे, जिसमें पारंपरिक सेनाओं को मजबूत करना और उन्हें न्यूक्लियर क्षमताओं के साथ जोड़ना शामिल है. साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करके आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभियान पर फिर से जोर देंगे. ये महामारी के बाद चीन के साथ व्यापार में सुधार और रूस को हथियारों के एक्सपोर्ट से धीरे-धीरे हुए फायदों के बाद होगा.

नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि रविवार को मीटिंग के चौथे दिन हजारों डेलीगेट्स की इच्छा और एकमत से किम को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी फिर से चुना गया. पार्टी के नियमों के तहत कांग्रेस जिसे किम 2016 से हर पांच साल में आयोजित करते आ रहे हैं, पार्टी के शीर्ष प्रतिनिधि और नेता के रूप में सेवा करने के लिए महासचिव का चुनाव करती है.

42 साल के किम ने अपने पूरे राज में पार्टी का टॉप पोस्ट संभाला है, हालांकि 2016 में कांग्रेस में उनका टाइटल फर्स्ट सेक्रेटरी से चेयरमैन और फिर 2021 में कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी कर दिया गया. पार्टी ने एक बयान में कहा कि न्यूक्लियर फोर्स बनाकर, किम ने एक ऐसी मिलिट्री बनाई है जो किसी भी तरह के हमले के खतरे और किसी भी तरह के युद्ध से निपटने में सक्षम है.