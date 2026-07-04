ETV Bharat / international

खामेनेई की अंतिम विदाई में फफक-फफक कर रोए गालिबफ और अराघची, माहौल हुआ गमगीन

रूस ने भी इस सेरेमनी में एक हाई-लेवल डेलीगेशन भेजा. रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तेहरान पहुंचे. मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान के जरिए उनके आने की पुष्टि की.

इस फैसले की घोषणा बगदाद के गवर्नर अतवान अल-अतवानी ने की. शुक्रवार को अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री (MoS) पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन मौजूद थे. भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय गणमान्य लोगों ने ईरान के शहीद नेता, हिज एमिनेंस अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी." दूतावास ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और कई अन्य लोगों की तस्वीरें भी पोस्ट कीं.

अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर हालात जरूरत पड़े तो खुलने का समय पहले भी किया जा सकता है. फार्स न्यूज ने आगे बताया कि बगदाद के अधिकारियों ने दिवंगत ईरानी नेता से जुड़े अंतिम संस्कार के जुलूसों को आसान बनाने के लिए शहर को बंद करने की घोषणा की.

उन्होंने आगे कहा कि, तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला प्रेयर ग्राउंड के गेट स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 6 बजे खुलेंगे, और शोक मनाने वालों से उसी हिसाब से आने की प्लानिंग करने को कहा गया है.

ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादेग मोतामेदियन ने कहा कि समारोह को आसानी से कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा, शहीद नेता के विदाई समारोह में हम सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा और सुरक्षा रखेंगे.

खामनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम में बड़ा ही भावुक दृश्य देखने को मिले, जिसमें ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची विदाई समारोह के दौरान फफक-फफक कर रो पड़े.

नई दिल्ली: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू हुआ, जिसमें दुनिया भर से ईरान के सीनियर अधिकारी, विदेशी गणमान्य लोग और उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए.

ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने बताया कि तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला प्रेयर ग्राउंड्स में हुए सेरेमनी में देश के टॉप राजनीतिक और न्यायिक नेतृत्व शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, संसदीय स्पीकर मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम-होसैन मोहसेनी एजेई और एक्सपीडिएंसी काउंसिल के चेयरमैन अयातुल्ला सादेघ अमोली लारीजानी शामिल थे. कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं और वरिष्ठ प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

प्रेस टीवी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में तुर्कमेनिस्तान पीपुल्स काउंसिल के चेयरमैन गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव, इराकी प्रेसिडेंट निज़ार अमेदी, अर्मेनियाई पीएम निकोल पशिनयान, ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असिम मुनीर और कुर्दिस्तान रीजन के राष्ट्रपति नेचिरवन बरजानी शामिल थे. इराक, अजरबैजान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और किर्गिस्तान के संसदीय स्पीकर समेत कई दूसरे देशों के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद थे.

निकारागुआ, कांगो और बुर्किना फासो के विदेश मंत्री, मिस्र के सीनेट प्रेसिडेंट, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल और ओमान की संसद के स्पीकर शामिल हुए. इस सेरेमनी में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन के सेक्रेटरी जनरल नूरलान येरमेकबायेव, D-8 ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, तुर्की के उपराष्ट्रपति सेवडेट यिलमाज, सऊदी के उप विदेश मंत्री वलीद अल खेरीजी, दिमित्री मेदवेदेव और कई दूसरे अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए.

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इस विदाई कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय लोगों ने हिस्सा लिया. उनके मुताबिक, 12 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कम से कम आठ देशों के हेड और संसदीय स्पीकर के आने की उम्मीद थी. उन्होंने आगे कहा कि कई दूसरे देशों के विदेश मंत्री, कैबिनेट मंत्री या स्पेशल दूत शामिल हुए, जबकि करीब 100 देशों के सार्वजनिक लोग और प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे थे.

बघाई ने आगे कहा कि कई पूर्वी यूरोपियन देशों के लॉमेकर और जन प्रतिनिधि समारोह में शामिल हुए थे. हालांकि, उन्होंने कहा कि जिन देशों ने ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की मिलिट्री कार्रवाई का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया था, उन्हें आने का निमंत्रण नहीं भेजा गया था.

प्रेस टीवी ने इस अंतिम संस्कार को हाल के सालों में ईरान में हुए सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय जमावड़े में से एक बताया. ईरानी अधिकारियों का अंदाजा है कि कई दिनों तक चलने वाले शोक कार्यक्रम में 15 से 20 मिलियन लोग शामिल हो सकते हैं. कोम, बगदाद, कर्बला और नजफ में और भी सेरेमनी तय हैं, और 9 जुलाई को मशहद में आखिरी दफनाने का प्लान है.

(इनपुट-IANS)

ये भी पढ़ें: महबूबा मुफ्ती समेत कश्मीरी नेताओं ने तेहरान में खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की, आगा सैयद हसन को एयरपोर्ट पर रोका गया