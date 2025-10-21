खामनेई ने ट्रंप से कहा- अच्छा है, सपने देखते रहो, न्यूक्लियर केंद्रों को नष्ट करने के दावों पर उड़ाया मजाक
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराया और कहा कि परमाणु बम है या नहीं इससे अमेरिका का क्या लेना देना.
Published : October 21, 2025 at 7:34 AM IST
तेहरान: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया कि जून में अमेरिकी हमलों में इस्लामी गणराज्य के परमाणु स्थल नष्ट हो गए. साथ ही उन्होंने ट्रंप प्रशासन से भी कहा कि ईरान के परमाणु बम से अमेरिका क्यों परेशान है उसका क्या लेना देना है.
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया कि जून में अमेरिकी हमलों में इस्लामी गणराज्य के परमाणु स्थल नष्ट हो गए.
The US President boasts that they’ve bombed and destroyed Iran’s nuclear industry. Very well, in your dreams!— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 20, 2025
सोशल मीडिया एक्स पर खामेनेई ने कहा,'अगर किसी देश के पास परमाणु उद्योग है, तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बताने का अधिकार आपको, अमेरिकियों को, किस हद तक है? दुनिया में आपकी क्या हैसियत है? ईरान के पास परमाणु क्षमता और परमाणु उद्योग है या नहीं, इससे अमेरिका का क्या लेना-देना?
जून के मध्य में इजराइल ने ईरान पर भीषण बमबारी अभियान शुरू किया. अमेरिका ने भी कुछ समय के लिए इसमें शामिल होकर ईरान के प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया. पिछले हफ्ते, इजराइली संसद नेसेट में एक भाषण के दौरान ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ने हमलों के दौरान ईरानी परमाणु स्थलों को नष्ट करने की पुष्टि की.
What authority do you, Americans, have to dictate what a country should or shouldn't do if it possesses nuclear industry? What position do you hold in the world? How is it any of America's business whether Iran has nuclear capabilities and nuclear industry or not?— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 20, 2025
ट्रंप ने कहा, 'इसलिए हमने ईरान के प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर 14 बम गिराए. जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और इसकी पुष्टि हो गई है.' फॉक्स न्यूज रविवार को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट होने के बाद ये अब मिडिल ईस्ट पर धौंस नहीं जमा रहा है.'
उन्होंने आगे कहा कि ये हमले सबसे खूबसूरत सैन्य अभियान थे. अमेरिकी हमलों का असली असर अभी अज्ञात है. पेंटागन ने कहा है कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में एक से दो साल की देरी कर दी है, जो उस शुरुआती गोपनीय अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के विपरीत है. इसमें अमेरिकी मीडिया के अनुसार यह देरी केवल कुछ महीनों की थी. खामेनेई ने सोमवार को ट्रंप की टिप्पणी को अनुचित, गलत और धमकाने वाला बताया.
Why has the US established all these military bases in various countries throughout West Asia? What are you doing here? What does this region have to do with you?— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 20, 2025
खामेनेई ने आगे कहा, 'अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में कई सैन्य अड्डे क्यों स्थापित किए हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस क्षेत्र का आपसे क्या लेना-देना है?
इजराइल के साथ जून में हुआ युद्ध तेहरान और वाशिंगटन के बीच अप्रैल में शुरू होने वाली छठे दौर की परमाणु वार्ता से दो दिन पहले हुआ था. तब से परमाणु वार्ता पटरी से उतर गई है क्योंकि ईरान ने कहा है कि वह बातचीत के लिए तभी तैयार होगा जब अमेरिका सैन्य कार्रवाई न करने की गारंटी देगा.