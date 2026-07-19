ETV Bharat / international

मोजतबा खामेनेई ने ट्रंप को दी कड़ी चेतावनी, कहा- ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे कभी नहीं भूलोगे

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज हो गया है. इस बीच अमेरिकी हमलों पर सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Khamenei Trump signature worthless
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई (IANS)
author img

By ANI

Published : July 19, 2026 at 8:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तेहरान: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने शनिवार (लोकल टाइम) को अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए उसे 'ग्रेट सैटन' कहा. साथ ही 14 सूत्रीय समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर को पूरी तरह से बेकार बताया.

खामेनेई ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर सैन्य हमले जारी रखता है तो तेहरान और उसके 'प्रतिरोध मोर्चा' कभी न भूलने वाले सबक सिखाएंगे. ईरानी राष्ट्र के नाम एक संदेश में मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका पर ईरान के साथ हुए समझौते को बार-बार तोड़ने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि इन उल्लंघनों ने एक बार फिर वॉशिंगटन की बेईमानी, बिना सोचे-समझे काम करने की आदत, भरोसे के लायक न होने और बुरे इरादे को सामने ला दिया है.

खामेनेई ने कहा, 'ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच साइन किए गए समझौते के बारे में 'ग्रेट सैटन' (US) द्वारा एग्रीमेंट को बार-बार तोड़ने से एक बार फिर एक बुनियादी सच्चाई सामने आ गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पूरी तरह से बेकार और भरोसे के लायक नहीं है. जबरदस्ती, तानाशाही और क्रूरता अमेरिका के सिद्धांत और सोच के जरूरी हिस्से हैं.'

ईरानी नेता ने आगे आरोप लगाया कि अमेरिका ने अपने कामों से अपना असली, बेपर्द चेहरा दिखा दिया है, और इसे अपराध और टूटे वादों का एक और उदाहरण बताया. वॉशिंगटन के साथ चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए खामेनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने इसे और बढ़ाया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

खामेनेई ने इस्लामिक लड़ाकों की बहादुरी और दक्षिणी इलाकों के हिम्मती लोगों के सम्मान की भी तारीफ की, जिन्हें हाल ही में बढ़ी दुश्मनी के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इसे ईरान के अपने दुश्मनों का सामना करने के पक्के इरादे का उदाहरण बताया.

देश की एकता की अपील करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने नागरिकों और सरकारी अधिकारियों से देश की इज्जत और आजादी की रक्षा करने की अपील की, खासकर जिसे उन्होंने चालाक, 'क्रिमिनल अमेरिकी दुश्मन' कहा. उन्होंने ईरानी लोगों से देश के हितों की रक्षा के लिए सतर्क रहते हुए देश के संस्थानों का सपोर्ट करते रहने की भी अपील की.

उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब पिछले महीने साइन किए गए 14 सूत्रीय समझौते के टूटने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है. इस समझौता का मकसद दोनों पक्षों के बीच युद्ध खत्म करना और आगे की बातचीत का रास्ता खोलना था.

इसके टूटने से पश्चिम एशिया में फिर से टकराव शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका ने ईरानी मिलिट्री और सिविलियन एसेट्स पर हमला किया, और इस्लामिक रिपब्लिक ने भी जवाबी हमलों में खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया.

ये भी पढ़ें- जॉर्डन में ईरानी हमलों में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, एक लापता

TAGGED:

WARNS UNFORGETTABLE LESSONS
US STRIKES
अमेरिका ईरान युद्ध
मोजतबा खामेनेई
KHAMENEI TRUMP SIGNATURE WORTHLESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.